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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9333) Военная прокуратура (780) Рябошапка Руслан (97)

 Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут работать именно по направлению военных преступлений

Существует необходимость в подразделении прокуратуры, которое занималось бы преступлениями против порядка несения военной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

По его словам, Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе: "Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки. Это не означает, что все люди в военной прокуратуре – негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет оставить свои должности, это будет происходить через процедуру переаттестации".

Рябошапка добавил, что те, кто будет соответствовать критериям профессионализма и доброчестности, и по его мнению, там большинство таких людей, "останутся работать в прокуратуре, если захотят – именно по направлению военных преступлений".

"Мы видим необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы", - сказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, нынешняя военная прокуратура ликвидируется, чтобы вновь создать военную прокуратуру, Рябошапка сказал: "Нет. Это не означает, что эти люди будут расследовать военные преступления в Житомире или Львове. Это должно быть связано с обеспечением работы в районе ООС".

"Есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции", - добавил Рябошапка.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Источник: https://censor.net.ua/n3147234
 
   
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Будет прикольная поворка: На вору и рябошапка горит Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 7071
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Wings of Phoenix‏ @wings_phoenix 15 ч.15 часов назад

Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 9871

Охрана, отмена!
Укроборонпром оказалось вполне нормалт#ьный концерн, который не надо расформировывать! Даже больше - его нужно через МО подчинить напрямую президенту. А то понапридумывали Кабмины какие-то.Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 6343
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Почніть з уклониста узеленського...
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То есть, военной прокуратуры не будет.
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Це вони хочуть "ранг" ВП, "понизить", щоб кожний "піджак", з Генеральної, мав право "носа впхнуть" у роботу ВП... (Коли керівник Управління військових прокуратур був у рангу Заступника Генерального прокурора, то ніхто не мав права "носа впхнуть" у військові справи...). Самий "пиз..ць" буде, якщо відділи ВП увійдуть у структури обласних прокуртур, і ці "піджаки" почнуть "давать вказівки", і "нарізать завдання"... (Вже пару разів, подібне, вже було - в 90-ті, в перші роки Незалежності, і пізніше, в першу декаду 21 століття... Так "піджаки" "таких дров наламали", і стільком людям життя скалічили!... Однокурсники колишні, що пішли працювать у транспортні прокуртури, "сьорбнули" цього доволі, коли їх підкорили "територіалам"... (Специфіки роботи не знають, однак "апломбу" - до неба, і все пнуться довести, що вони - "біленькі", а "залізничники" - "чорна кість"...).
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Будет прикольная поворка: На вору и рябошапка горит
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Это будет самая мощная позиция защиты Порошенко в суде.
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смотрите..что б у этих сотрудников тату совы не было)))
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"военные преступления" или "преступления, совершенные военными"?
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А ти думаєш, Рябошапка різницю розуміє? Якщо такі, як він, приїздили до КПП в/ч, і вимагали "викликать директора воїнської часті"... (Мені про це розповідав колись, начальник штабу полку, з Чернігова, коли разом лікувалися в шпиталі...).
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Wings of *******‏ @************* 15 ч.15 часов назад

Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 9871

Охрана, отмена!
Укроборонпром оказалось вполне нормалт#ьный концерн, который не надо расформировывать! Даже больше - его нужно через МО подчинить напрямую президенту. А то понапридумывали Кабмины какие-то.Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 6343
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То при "Пороху" "Укроборонпром" був "неправильним", "нерентабельним", і "корумпованим Свинарчуками"... Коли "позеленіє" - стане зразком для наслідування ВПК всього світу... І "Свинарчуки" теж стануть іншими... (за прізвищами...).
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