 Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут работать именно по направлению военных преступлений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

По его словам, Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе: "Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки. Это не означает, что все люди в военной прокуратуре – негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет оставить свои должности, это будет происходить через процедуру переаттестации".

Рябошапка добавил, что те, кто будет соответствовать критериям профессионализма и доброчестности, и по его мнению, там большинство таких людей, "останутся работать в прокуратуре, если захотят – именно по направлению военных преступлений".

"Мы видим необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы", - сказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, нынешняя военная прокуратура ликвидируется, чтобы вновь создать военную прокуратуру, Рябошапка сказал: "Нет. Это не означает, что эти люди будут расследовать военные преступления в Житомире или Львове. Это должно быть связано с обеспечением работы в районе ООС".

"Есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции", - добавил Рябошапка.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.