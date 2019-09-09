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Все про:Винница (475) Нацполиция (10040) самоубийство (653)

 Подозреваемый в распространении детского порно повесился на простыне в СИЗО Винницы, - Нацполиция

В Виннице 32-летний подозреваемый в пытках детей и распространении детской порнографии покончил жизнь самоубийством, повесившись на простыне в одиночной камере изолятора временного содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Отмечается, что 7 сентября, Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и пытках своих малолетних детей. По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство - повесился на простыне.

"Сотрудники изолятора оказали арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Полицией инициировано проверку Государственным бюро расследований законности действий сотрудников изолятора временного содержания", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября в Виннице работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Для задержания правонарушителя привлекались бойцы КОРДа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147231
 
   
 Топ комментарии
 
Возможно, это первый и последний правильный поступок в его жизни. Но лучше бы он сделал его раньше, до того, как занялся своим грязным делом.
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Совет форумчанПравила форума
 
повесили!!!!! так точнее..... такие на зоне и ШИЗО долго не живут....и всегда повесился, убился с высоты собственного роста, порезался бритвой через всю горлянку, удушился в перьевой подушке или котлетой по- Киевски...
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Мені подобаються автомобілі, дівки та смачне, холодне пиво. На відміну від найманого працівника - президента України. Він повинен відповідати моїм особистим критеріям. Останні роки мені імпонують націоналісти, але не влаштовують на 100%. Голос віддав за Кошулинського.
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Могучая у кренделя совесть оказалась. Как Илья Муровец: спала себе тридцать лет и два года, а тут проспалась, кренделю звездюлей вкачала и простыней удавила.
Радует только одно: такая совесть - дело совсем не обычное, а то от нас из тридцати миллионов осталось бы тыщ триста.
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плохо что накажут тех, кто недоглядел, выводных там или как они зовутся в этой структуре.
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За что "наказывать"? Для того, чтобы человек умер, после удушения, достаточно нескольких минут, даже если он повесился "коротким удушением". (В английской судебной терминологии 18 века, имеются понятия "короткое" повешение, и "длинное"... При "коротком" выбивается стул, и человек умирает от удушья, за длительный период времени, а при "длинном" он падает в люк эшафота, и от рывка у него разрывается позвоночник, в шейном отделе. Смерть необратима, и наступает быстро...). Но даже для "короткого" достаточно нескольких минут. А контролёр не обязан постоянно наблюдать за всеми - он это неспособен сделать физически, у него не одна камера, под контролем, а десяток, минимум... А если ещё добавить время на вызов помощи (одному, из петли, при её затягивании, вытащить, повешенного, практически, невозможно), на открывание камеры, то время оказания помощи катастрофически, уменьшается... (Да и сомневаюсь я, что контролёрам разрешается иметь при себе, на дежурстве, режущие предметы - имеется опасность завладения ими, заключёнными...). И, если "сложить всё вместе", то и вины никакой, не будет...
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Пам'ятаю курйозний випадок, коли черговий почав тягнути самогубцю за ноги в надії зірвати його з петлі. Зрозуміло що нічого в нього не вийшло, але язика мусив тримати за зубами аби зеки не звинуватили його в вбивстві сокамерника. Інакше йому світив вже їхній "приговор"
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да я ж только за, не надо экскурсов в историю и анатомию просто с армии остался рефлекс - если "чп", обязательно должен быть "виноватый". если его нет, назначают.
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Из мухи сделал слона и так всегда.
Тебе, что платят за количество строк???
Ну удавился, ну на одного подонка меньше стало. Две строки по иные достаточно, но повесть писать, это уже слишком.
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РАНЬШЕ НАДО ДУМАТЬ! КОГДА СНИМАЛ ПРОН С ДЕТЬМИ!
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Скорее всего несчастный случай, хотя может и суицид.....
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Возможно, это первый и последний правильный поступок в его жизни. Но лучше бы он сделал его раньше, до того, как занялся своим грязным делом.
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та помогли ему. Для него смерть это осознание того, что он больше никогда не сможет заниматься любимым делом...
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Не думаю, що йому "допомогли". Але те, що "люди" йому пояснили, ЩО його чекає в загальній камері - це однозначно
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Все, как обычно. В общих камерах на простынях не вешаются, только в одиночках
Приговор приведен в исполнение ...
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Зе не захотел его кастрировать, вот он взял и повесился)) А Зе нам говорит о ценности жизни)) Підозрюваний у розповсюдженні дитячого порно повісився на простирадлі в СІЗО Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3873
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Прекрасный почин. Если бы подобные персонажи почаще заканчивали так свою жизнь,поуменьшилось бы на свободе количество их мерзких деяний.
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