 Подозреваемый в распространении детского порно повесился на простыне в СИЗО Винницы, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.
Отмечается, что 7 сентября, Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и пытках своих малолетних детей. По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство - повесился на простыне.
"Сотрудники изолятора оказали арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Полицией инициировано проверку Государственным бюро расследований законности действий сотрудников изолятора временного содержания", – говорится в сообщении.
Напомним, 5 сентября в Виннице работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Винницкой области задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в пытках своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Для задержания правонарушителя привлекались бойцы КОРДа.
Радует только одно: такая совесть - дело совсем не обычное, а то от нас из тридцати миллионов осталось бы тыщ триста.
Тебе, что платят за количество строк???
Ну удавился, ну на одного подонка меньше стало. Две строки по иные достаточно, но повесть писать, это уже слишком.
Приговор приведен в исполнение ...