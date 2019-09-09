 "У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - ответил он на вопрос, можно ли надеяться на проведение еще одного обмена пленными до конца года.

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По его словам, в плену остаются "несколько сотен людей". В частности, среди них крымские татары.

"Мы каждый день над этим (списком пленных. - Ред.) работаем, безусловно. Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие увольнения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому, я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день", - заверил он.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины.

В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".