 Ряд "интересных материалов" будет передан в антикоррупционный суд, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина".

Он сообщил, что сейчас Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам.

"Несколько подозрений высоким чиновникам уже готовы, вскоре ряд интересных материалов будут переданы в Высший антикоррупционный суд", - заявил Рябошапка.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.

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