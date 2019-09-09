 Ряд "интересных материалов" будет передан в антикоррупционный суд, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "РБК-Украина".
Он сообщил, что сейчас Генеральная прокуратура подготовила подозрения некоторым высоким чиновникам.
"Несколько подозрений высоким чиновникам уже готовы, вскоре ряд интересных материалов будут переданы в Высший антикоррупционный суд", - заявил Рябошапка.
Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.
30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.
ГПУ имени ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЛА ПОРТНОВА - НЕВИНОВНЫМ
генплокулол ЛУЦЕНКО - ПРИЗНАЛ НЕВИНОВНЫМ ПОРТНОВА
А ПОРОШЕНКО - ВПУСТИЛ ЕГО В УКРАИНУ
Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
ведь его в Украину впустили: Порошенко и Луценко
а впустил его в Украину Парашенко в надежде шо Портнов будет с ним сотрудничать
впрочем, в свое время Порошенко выпустил Тимошенко из тюрьмы, думал шо она будет в его каМАНДЕ
И ЭТО БЫЛИ ЕГО 2 БОООООЛЬШИЕ ОШИБКИ!!!
Порошенко всё больше и больше начинает рябить у них в глазах в глазах...
а нормальные люди дают оценку работы на основании фактов, через 5 лет
вот о власти Порошенко можно говорить: они не работали, а только создавали видимость работы
поскольку ни один высокий чиновник не был посажен за решетку, в течении 5 лет.
Рябошавка передаст
дело о 41 млн. долларов Зебила,
переведенных в оффшор!!!!!!!!!!!!!!