 Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью УП.
"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - заявил Ермак.
Помощник президента отмечает, что голос во время этих разговоров никто не повышал.
"Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - сказал Ермак.
Также помощник президента отметил, что мзменений в договоренностях никаких не было, все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано.
Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников.
По словам Ермака, во время переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Сложности, возникающие в процессе освобождения людей, касались "исключительно юридических процедур". В частности, того, что украинские политзаключенные находились в разных городах России.
Ермак также добавил, что кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук никоим образом не был включен в процесс обмена.
По его словам, увольнение Олега Сенцова "обеспечил лично президент Зеленский", а Россия с первого дня называла фамилию Цемаха среди лиц на обмен.
Ермак также уверяет, что Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.
Зєля с труби вже не злазить?
Зєля с труби вже не злазить?
Обмен(освобождение моряков и политзаключенных) - результат международного давления, санкций, титанической работе украинского МИД, спецслужб, АП Порошенко и офиса Зеленского.
Успех Зеленского и провал Порошенко в разности характеров и подходов к решению задач.
Зеленский говорил, что "корона не свалится" и если нужно "на колени станет" - вот результат. Любой настоящий военный эту истину знает - хоть обоссысь, но задачу выполни.
Петя же царя включил, взвешивал предвыборные риски, делал ставку на многоходовочки (военное положение, спецоперация Бабченко по нейтрализации и контролю перед выборами 47 видных журналистов). Свобода пленных украинцев отошла на второй план.
Или это выше оно и было?
Это был максимальный коэффициент вашего интеллекта?
.
ДВУХ . ?? Ну одного знаю , х.йло - президент ********* , а второй кто ?? Кто второй то ? .
Или х.йло - уже считается один за двух .? Не рановато ли .?
А «постачальник електронних комунікаційних послуг повинин призупиняти надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації», - йдеться в цьому антиукрїнському законопроекті.
Цей законопроект повністью розробленний під норми тоталітарних російських законів,
А для чого, навіщо невже капітуляция Української держави і перехід її в законодавче поле кривавої фашистської паРаші?.
https://www.newsru.com/russia/09sep2019/obmen.html
Клоун отсасывал молча...
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам