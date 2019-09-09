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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2749) Путин (25034) Россия (73790) Ермак Андрей (10)

 Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президенты Украины и России говорят на равных, а их разговоры конструктивны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью УП.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - заявил Ермак.

Помощник президента отмечает, что голос во время этих разговоров никто не повышал.

"Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - сказал Ермак.

Также помощник президента отметил, что мзменений в договоренностях никаких не было, все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано.

Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова говорил с Путиным по телефону

По словам Ермака, во время переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Сложности, возникающие в процессе освобождения людей, касались "исключительно юридических процедур". В частности, того, что украинские политзаключенные находились в разных городах России.

Ермак также добавил, что кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук никоим образом не был включен в процесс обмена.

По его словам, увольнение Олега Сенцова "обеспечил лично президент Зеленский", а Россия с первого дня называла фамилию Цемаха среди лиц на обмен.

Ермак также уверяет, что Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождение Цемаха не должно повлиять на отношения с ЕС, - помощник Зеленского Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3147224
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас сепары наверное ох#евают. Ведь как оказалось, для того чтобы сбылась их мечта - «лднр до границ областей» совсем не обязательно идти эти границы отвоевывать. Оказалось что достаточно всего лишь дождаться смены власти в Киеве на сторонников «мира любой ценой». И всё. Бинго!
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А где привычные возгласы "Порох постоянно звонит Пукину и надо обнародовать переговоры, чтобы знать о чем они договорились"?... Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 5779 Ольгинцы-зепукинцы совсем не задают подобные вопросы преЗЕденту, который спас жопу Пукину... Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 8726
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Знаходження в різних містах московії це не юридична процедура.
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Равный разговор ? У одного 10 тысяч единиц ЯО, а у другого - даже международной поддержки нет ?
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зато он умеет хером на пианино играть и с хот догами по дороги на место трагедии фотографироваться вот статусы и сравнялись.
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Помощник президента отмечает, что голос во время этих разговоров никто не повышал. Источник: https://censor.net.ua/n3147224 І що,Вовік навіть не заспівав " Путін-*****"? Слабак!)
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Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников. Источник: https://censor.net.ua/n3147224
Зєля с труби вже не злазить?
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Зеленский молодец,освободил украинских пленных.А Свинарчуки всё говорили что надо торговать
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а как-же? 73% свидетелей покращення от зебуина. Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 7478
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Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников. Источник: https://censor.net.ua/n3147224
Зєля с труби вже не злазить?
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Соя - вы деграданты.
Обмен(освобождение моряков и политзаключенных) - результат международного давления, санкций, титанической работе украинского МИД, спецслужб, АП Порошенко и офиса Зеленского.
Успех Зеленского и провал Порошенко в разности характеров и подходов к решению задач.
Зеленский говорил, что "корона не свалится" и если нужно "на колени станет" - вот результат. Любой настоящий военный эту истину знает - хоть обоссысь, но задачу выполни.
Петя же царя включил, взвешивал предвыборные риски, делал ставку на многоходовочки (военное положение, спецоперация Бабченко по нейтрализации и контролю перед выборами 47 видных журналистов). Свобода пленных украинцев отошла на второй план.
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С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу обмена.
Или это выше оно и было?
Это был максимальный коэффициент вашего интеллекта?
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прасвіщяйся - https://www.youtube.com/watch?v=ZpUMKar1M9U&t=214s 09.07.19 КАД: УМОВИ ОБМІНУ (закреслено) КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ
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-это был равный разговор двух президентов, - Ермак Источник: https://censor.net.ua/n3147224
.
ДВУХ . ?? Ну одного знаю , х.йло - президент ********* , а второй кто ?? Кто второй то ? Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 4730 .
Или х.йло - уже считается один за двух .? Не рановато ли .?
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Депутати від антиукраїнської фракції «Слуга народу» подали у ЗРаді, але потім відкликали на доопрацювання драконівський законопроект (проект закону 1083 "Про електронні комунікації"), який передбачає нововведення - щоб раби -українці при купівлі SIM-карти обов'язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон. Подібна норма вже давно діє в профашистскій тоталітарній Росії.
А «постачальник електронних комунікаційних послуг повинин призупиняти надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації», - йдеться в цьому антиукрїнському законопроекті.
Цей законопроект повністью розробленний під норми тоталітарних російських законів,
А для чого, навіщо невже капітуляция Української держави і перехід її в законодавче поле кривавої фашистської паРаші?.
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это понятно. судьба ***** по сути решена. молодая украинская президентская команда, действия которой он впервые не может прогнозировать, своими ходами загонит таки этого недофюрера в один из кабинетов его кремлёвской канцелярии, где он отравит "новичком" сначала своего лабрадора, потом своих с олиной детей, традиционно носящих имена по первой букве оцца нации, - харальд, хильда, хельга,...., потом обвенчаются под неусыпным кгбистским оком гундяя и обмажутся новичком сами. а их трупы - личные адьютанты ***** письков и навка, ночью, одев озк, завернут их трупы в клетчатые одеяла, вытащать в александровский парк и сожгут на вечном огне. а сами тихарём слиняют на загнивающий запад и будут догнивать вместе с ним, долго и счастливо. ну или где то так ))
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"Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает" (Порошенко).
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Почитав і закралась думка що ще один зєлєбєня "масгамі" трахнувся , але прикинув і зрозумів помилку . Трахнутись "масгамі" він не міг , остільки їх там не було від народження як і у всіх зєбілів .
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Порошенко доводив пуйла до сказу , заганяв його в глухий кут , змушував його робити пмилку за помилкою . А у зелі мир та благодать , скоро зільйються з пуйлом в екстазі .
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"Обмен пленными дорого обошелся Украине, т.к. Зеленскому нужен был успех. Информационно Москва проиграла, но выиграла политически"

https://www.newsru.com/russia/09sep2019/obmen.html
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Голос никто не повышал...

Клоун отсасывал молча...
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ibo писал(а):
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам
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