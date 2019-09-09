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 Политика Украины, Общество
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Все про:авиация (1816) забастовка (249) МИД (5119)

 Двухдневная забастовка пилотов авиакомпании "British Airways": МИД дал рекомендации гражданам Украины

МИД Украины дал рекомендации гражданам Украины в связи с запланированным 09-10 сентября 2019 г. забастовкой профсоюза пилотов авиакомпании "British Airways" (BALPA).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Профсоюзом пилотов авиакомпании "British Airways" объявлено проведение двухдневной забастовки 9 и 10 сентября 2019 г., что уже привело к отмене более 100 авиарейсов.

В этой связи рекомендуем гражданам Украины, у которых есть запланированные вылеты 9 и 10 сентября 2019г., обратиться в компанию "British Airways" https://www.britishairways.com, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании https: // www. britishairways.com/.../.../strike/latest-information", - сказано в сообщении.

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В случае необходимости, можно позвонить по телефону "горячей линии" Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии +44 75 5348 3628, адрес электронной почты: emb_gb@mfa.gov.ua, круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3147221
 
 
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