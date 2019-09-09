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 Политика Украины, За рубежом
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 Австралия разочарована выдачей России Цемаха, - МИД

Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В МИД заявили, что Австралия признает важность для Украины обмена удерживаемыми лицами и приветствует освобождение 35 украинских гаждан, включая 24 моряка, захваченных в Черном море в ноябре 2018 года.

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"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье в связи с возвращением домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах – человек, представляющий интерес в связи с катастрофой MH17", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что правительство Австралии попросило правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Международной следственной группы, и выражало обеспокоенность планами включить его в списки по обмену.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны РФ, чтобы она включила Цемаха в процесс обмена. Однако обеспечить правосудие над Цемахом будет сложнее, если он будет находиться в России. Это станет особенным разочарованием для семей жертв. Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов, что освобождение Цемаха не повлияет на начало судебного преследования четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года", – отметили в ведомстве.

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В МИД призвали все страны, в том числе РФ, обеспечить, чтобы подозреваемые в причастности к катастрофе предстали перед судом.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147219
 
 
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 23 ч.23 часа назад

Австралия разочарована выдачей России Цемаха, - МИД - Цензор.НЕТ 3710

Обмін стався. За чиїм сценарієм це інше питання. Тепер Нормандський формат...
А прогнози не втішні. росія хоче легалізувати переговорний процес між Україною та ОРДЛО.
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та не,со слов зеленых мразей вы там поголовно рады этому
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Все уже поняли, что през Украины - чмо, и отношение к стране будет соответсвующее
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Ты случайно не заблудился, а ну брысь в свой чебурнет.
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Задрали цим Цемахом. Піздно всрались. Кловуни наламали дров і тепер всі заголосили. А про шо ви думали раніше?
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И я разочарован ,но наших пацанов надо было возвращать и этого избежать видимо было невозможно ...полагаю Зеленский сделал правильный выбор !
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