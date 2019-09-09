 Дело "Украина против России": Большая Палата ЕСПЧ начнет слушания по Крыму 11 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс "ECHR.Ukrainian Aspect" со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.

Первоначальное заявление Украины № 20958/14 было подано 13 марта 2014 г. Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 г. Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

Кроме того Украина утверждает о случаях пыток или других формах жестокого обращения и своевольного лишения свободы гражданских лиц и украинских военнослужащих. Правительство Украины жалуется на то, что решения судов Украины были переквалифицированы в соответствии с законодательством России и осужденные лица были перевезены на территорию Российской Федерации.

Правительство-заявитель сообщает, что граждане Украины, которые проживают в Крыму, были незаконно автоматически признаны гражданами России. Отказ получить гражданство России лишило людей многих прав. Утверждается, что имели место случаи нападений, похищений, жестокого обращения и преследования журналистов, выполняющих свою работу.

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Кроме того, правительство отмечает, что происходили притеснения и запугивания священнослужителей, которые не являются членами Русской православной церкви.

В соответствии со статьей 10 Конвенции правительство Украины утверждает, что имело место препятствование работе журналистов в Крыму. Деятельность нерусских СМИ была остановлена.

В соответствии со статьей 11 Конвенции правительство Украины также жалуется на то, что крымским татарам было запрещено организовывать общественные собрания. Утверждается дискриминация крымских татар.

Также заявляется об экспроприации имущества самопровозглашёнными органами власти Республики Крым - действия, которые впоследствии были одобрены законодательством России. Правительство Украины уверяет, что новая граница между Крымом и Украиной вызвал ограничения свободы передвижения граждан Украины.

13 марта 2014 Суд в Страсбурге применил Правило 39 Регламента Суда (временные меры) к этому делу. Он призвал Россию и Украину воздерживаться от любых мер, в том числе военных действий, которые могут вызвать нарушения прав гражданского населения, в частности, в соответствии со статьями 2 и 3 Конвенции. Временная мера остается в силе.

Чтобы обеспечить эффективность рассмотрения межгосударственных дел Суд решил рассмотреть все жалобы, связанные с событиями в Крыму по делу № 20958/14, в то время как жалобы, связанные с событиями в Восточной Украине и на Донбассе были зарегистрированы как дело "Украина против России "(V), заявление № 8019/16.

7 мая 2018 г. Палата, которая рассматривала эти межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой Палаты.

Украина открыла ряд других межгосударственных дел против России и было подано более 4000 индивидуальных заявлений относительно событий в Крыму, Восточной Украине и на Донбассе.