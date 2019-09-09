 Кличко - Богдану: "Где наша Чехия?"

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" Андрей Богдан привел пару цифр о бюджетах двух городов - без сравнения других показателей и спросил: "Где наша Прага?".

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше по площади, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ!" - объясняет Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что еще 5 лет назад Киев был банкротом - имея бюджет 18 млрд гривен, а долгов на 25 млрд.

"За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже - менее 4 миллиардов гривен", - отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что Прага - столица страны, которая является членом Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти $3 тыс., в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже.

"Знаете, сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия?" (Если вы выбрали такой пример для сравнения)", - подытожил мэр Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко. ВИДЕО