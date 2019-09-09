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 Политика Украины
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Все про:Киев (17880) Кличко (2721) Прага (65) Богдан Андрей (159)

 Кличко - Богдану: "Где наша Чехия?"

Глава Офиса Президента Андрей Богдан манипулировал цифрами, сравнивая бюджеты Киева и Праги

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" Андрей Богдан привел пару цифр о бюджетах двух городов - без сравнения других показателей и спросил: "Где наша Прага?".

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше по площади, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ!" - объясняет Кличко.

Мэр Киева также напомнил, что еще 5 лет назад Киев был банкротом - имея бюджет 18 млрд гривен, а долгов на 25 млрд.

"За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже - менее 4 миллиардов гривен", - отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что Прага - столица страны, которая является членом Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти $3 тыс., в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже.

"Знаете, сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия?" (Если вы выбрали такой пример для сравнения)", - подытожил мэр Киева.

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Кличко - Богдану: Где наша Чехия? 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147214
 
   
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Даже такой интелектуал как клично на фоне с богданом выглядит как доктор экономических наук!!!
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Та врет бенькин рейдер это понятно. Что с тупыми зебобиками делать которые ведутся на зеленую пропаганду, вот в чем вопрос.
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думает, шо пора в Киеве устроить дефолт.
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А лучше бы дал в торец джебом. Интересно, бурята бы откачали ?
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або краще зразу оперкот,в можна виносити тіло)
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Джеб оказался словесным и не менее убедительным. Кличко - Богдану: "Где наша Чехия?" - Цензор.НЕТ 8465
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Кличко він рєзкий,як діарея,як в гніві!😆Скаже як відріже!
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Телеглядачі каналу Г+Г ніколи не бачили Віталія Кличка окрім рингу, тому сприймають київського мера виключно з мультфільму Сказочная Русь і в образі Євгена Кошового.
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думаю што ета била кодовая фраза _ гдє наші бабкі гдє наша доля он жє нє мог в ефірє напрямую спросіть
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І притягнути їх до відповідальності, за постіне хамство, берхню та маніпуляції, не вийде. Бо суДДі не просто ручні портновські, а повністю керовані ОПою, хоча ... це теж саме
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я діпутат, служу нароту
чотирі дачі, пять авто
коль у слугі такійє цацкі
прікіньтє как живьот нарот!!!
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Та все вірно розклав Віталя цьому вузькоокому
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Правильно.
Хватит уже Киеву кормить Киев.
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Потім як з ротердамом, скажуть ой 2500 дешевше ніж 1700...
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Для бурятов оплеуха от Кличка - дело привычное. Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?" - Цензор.НЕТ 5756
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Расследование по библиотеке в центре Киева. Виталя смог продать арестованное судом здание библиотеки своему брату Володе. Сккрвились уже обе твари.
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Дал бы пару раз по этой наглой и брехливой морде может у Богдана просветление наступило
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Кияни зробили,свій вибір,високоерудованого спортсмена,той як його,інтелектуала! І нє фіг! І за словом в карман не полізе ! І сміло може дивитись ,у вчорашній день !
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