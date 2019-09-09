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Все про:пожар (3679) ГСЧС (2258) вода (303)

 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 27 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 02.09 по 08.09 на водных объектах в Украине погибли 27 человек, во время пожаров - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 334 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 20 человек.

По данным ведомства, за неделю ликвидировано 2 тыс. 969 пожаров, спасены на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 509 зданий и 51 ед. техники. На пожарах погибли 13 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 569 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 259 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 164 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 27 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3147212
 
 
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40 человек на ровном месте... + как говрила баб Юля кожны 2 хвылыны в Пильшу уезжает 1 украинец.Скоронас совсем будет мало
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Так-то зеленский все правильно делает. Нужно отменять єтот долбаный безвиз, что бы трудовые ресурсы не утекали из Украины. И выдача Цемаха это первый шажочек. Мы и так уже потеряли много людей!!!
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Причем тут безвиз? Он вообще только туристический.
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Как КМС по плаванью ,даю совет - не заплывайте далеко ,особенно на больших и незнакомых водоёмах ,даже если вы думаете, что хорошо плаваете ибо ветер и течение могут очень легко перечеркнуть вашу уверенность в себе а вместе с ней и жизнь ,ну а с огнём вообще шутки плохи.
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