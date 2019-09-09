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 Хороший урок сторонникам "русского мира" в Украине: нет гарантии, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки, - Казанский о Клыхе

Освобожденный украинский заложник Кремля Станислав Клых в прошлом был членом различных пророссийских организаций Украины. Он вернулся в Украину, и мы видим совершенно сломленного человека с искалеченной психикой, потерявшего рассудок в плену. То есть, россияне 5 лет без какой-либо осмысленной причины держали в тюрьме и мучили по факту своего.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Из всех наших заложников, освобожденных из плена РФ, самой загадочной, безусловно, остается история Станислава Клыха. Еще несколько лет назад подробно разбирали его биографию. Клых в прошлом был членом различных пророссийских организаций Украины, в гугле и на его странице "Вконтакте" можно найти множество фотографий с разными пророссийскими деятелями, в том числе с Оксаной Шкодой, Владимиром Корниловым и Вадимом Колесниченко. Сам Клых признавался, что был членом и сторонником Партии регионов. Да и в Россию он поехал вполне добровольно, в разгар боевых действий 2014 года, к подруге. Явно будучи уверенным в том, что ему нечего опасаться", - напомнил он.

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"Когда Клыха осудили, у многих сложилось мнение, что происходит спектакль, и россияне таким образом просто создают своему агенту ореол политзаключенного, чтобы затем вернуть его в Украину с красивой легендой и 100% узнаваемостью. Примерно по той же схеме, которую провернули с Надеждой Савченко. Но время шло, а Клыха не освобождали. А теперь Станислав Клых вернулся в Украину, и мы видим совершенно сломленного человека с искалеченной психикой, потерявшего рассудок в плену. То есть, россияне 5 лет без какой-либо осмысленной причины держали в тюрьме и мучили по факту своего. Причем, из всех украинских политзаключенных, Клыха, которого и политзаключенным назвать сложно, истязали больше всего. Никто другой не вернулся из плена в таком состоянии", - отметил Казанский.

"Какая-то невообразимая дичь. Пять лет в России просто ни за что прессовали своего же сторонника, активиста пророссийских движений, которого бросили в тюрьму по надуманным обвинениям, якобы за то, что он воевал в 90-х на стороне чеченцев. При этом Клых многократно бывал в России до 2014 года. На его странице в ВК множество фотографий из Москвы, Сочи, Ростова и т.д., но тогда никто и не думал его задерживать. И что самое поразительное - за Клыха ни разу не вступился никто из его бывших соратников и знакомых по Партии регионов, типа Лены Бондаренко или Владимира Корнилова. Никто из этих людей за все время не сказал: "Эй, вы че, это вообще наш, я его знаю, чего вы его прессуете?" Так молча и наблюдали, как Россия калечит их единомышленника ни за что ни про что. Мол, раз пытают, значит так надо. Значит, есть за что", - добавил журналист.

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"На самом деле это все, что нужно знать, как про саму Россию, так и про гнилую пророссийскую тусовку в Украине, которая чуть менее, чем полностью состоит из подлых трусов и червей. Помните, даже пророссийская позиция не гарантирует, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки. Еще один хороший урок всем украинцам, которые болеют идеями "русского мира". Завтра на месте Клыха может быть кто угодно. Как видим, своих они пытают даже с удвоенным усердием. Растаптывают до полуживотного состояния. Кто видел, каким Станислав Клых выходил из самолета в Киеве, тому есть над чем задуматься", - резюмировал Казанский.

Хороший урок сторонникам русского мира в Украине: нет гарантии, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки, - Казанский о Клыхе 01
Хороший урок сторонникам русского мира в Украине: нет гарантии, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки, - Казанский о Клыхе 02
Хороший урок сторонникам русского мира в Украине: нет гарантии, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки, - Казанский о Клыхе 03

Источник: https://censor.net.ua/n3147210
 
   
 Топ комментарии
 
любителям матрешек и балалаек посвящается)
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Да уж. Бей своих, чтобы чужие боялись.... Умом Рашу не пон
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чот не понял, он стоко был в плену, но все равно остался проросийским?
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Автор не пишет, каким он остался, но каким он был. Каким он стал... посмотрим, если, конечно,будет на что смотреть, ведь человек совершенно искалечен физически и морально.
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ну напремер надєньке савченко плен пошел только на пользу.: похорошела (по сравнению с тем как было до плена) и сделала карьеру политика, хоть и не успешного)
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На пользу плен уж точно никому не идет.
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Чот вас *********** так всіх треба лікувати,щоб не звали *****.
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Он остался без мозгов. Дай Бог, чтобы имя свое помнил. Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4811
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Да уж. Бей своих, чтобы чужие боялись.... Умом Рашу не пон
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любителям матрешек и балалаек посвящается)
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Пусть смотрят, как Раша своих встретила

Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4839
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Петр Алексеевич давно в курсе дела. Как ни выгибал перед ****** позвоночник, а непосильным трудом купленную карамельную мануфактуру арестовали. Якобы
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смени методичку .за "липецкую фабрику" уже не платят
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Поменяли одно проросийское дерьмо на другое проросийское дерьмо. Но это же наш человек, правда зебильё?
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Интересно когда он выйдет на связь с агентом Медведчуком?
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А если героя, но сломленного, искалеченного и сошедшего с ума - нужно менять, агамемнон?
Или например порохобота?
У тебя часом бабы на России нет, агамемнон?
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Задуматись може та людина в якої в голові є мозок - а у хохлів які голосують за партію агента КГБ-ФСБ і по сумісництву кума ***** медведчука замість мозку "тріколор" і тому закликати їх над чимось задуматись просто немає сенсу.
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а що в голові у людей, як і голосують за петуШарія? там взагалі мабуть желе
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ну за платформенщиков за смерть голосуют ватники и жители луганды. Скажи мне кто за петушару голосует, как их величать?
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Ви ще до того сєнцова придивіться.Його вже і в президенти ,і на нобеля пропонують.Консерва фсб.
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І для чого ви людині наперед ярлик ліпите?
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За посередній і Один фільм дають нобеля?
Персону,яку обробляло фсб ,пропонують на президента,дивно?
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вусь мир - Кремль, а люди в нем - агенты (© П.О. Порошенко)
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Скорее всего этот паренек был сдвинутым и неуравновешенным с детства. Сейчас все усугубилось. Очередной клиент психушки.
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А що тут коментувати? Напишеш слова підтримки- звинуватять у проросійськості; почнеш хаяти- звинуватять у бездушності. А висновок який? Росія завжди пожирала своїх самих відданих прихильників і будувала з їх кісток тюрму для тих, хто її ненавидів.
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коментар може бути інший - навіщо ми це кацапське лайно міняли?
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А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ
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Значит то,что Клых поддерживал идей "руцкагамира"-неправда?
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Информацию по Клыху можно было найти в открытых источниках.
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Брат Панова зебил , сам раздувает истерию , наперёд обвиняя в "мочилове" порохоботов ,, которого по факту - нет . Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 1932 . Он ничем не отличается от здешних порохофобов - зебилов .. Я например , ещё не видел от порохоботов ни одного "кривого" поста в сторону бывших узников ,он наверняка тоже , но всё уже знает ...! Внук бабы Ванги ,что ле .? Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 2820 .
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Сенцов 5 лет в плену? это время для окончания академии КГБ
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Ты закончил академаю?
Или сейчас на практике?
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Так буде з кожним зє-ботом .
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Так буде з кожним свинячим ПРихвостнем ! Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4795
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Дивно, але серед "свинячих ПРихвостнів" є українські інтелектуали на кшталт Дмитра Павличка, фундатора ******** Могилянки Брюховецького чи Тараса Чубая... Чи Яна Зінкевич... А от серед зє-ботів - сплошні кацапоязичні совки і попсуни...
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Не голосував за Зе але ...Павличко Брюховецький то *ком -совки *. які при любій владі знайдуть своє ПРистосуванство .
.Прозондуй їх життєвий шлях .А особливо Павличка .
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Я не голосував ні за Зе, ні за Петю, але світогляд Зе значно більше є антиукраїнським. Це не та людина, яка на свята вдягає вишиванку (щиро, не для піару) чи по пам'яті цитуватиме "Розриту могилу" Шевченка...
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А ти вже з дурки пишеш, зєбіл ? Будь там чемний і гарно лікуйся. 😃
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свині почище будуть за свідєтєлєй панамських офшорів
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героиня и депутатка савченко нервно курит в сторонке...
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Выходит,таких "Клыхов" хоть греблю гати,летом в крыму наловил украинских туристов,и мы за них готовы и воду вернуть и вообще страну сдать.
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Напомнинает анекдот--российской самке привезли дохлого мужа с Донбасса-,,А чего он без головы? Спрашивает она..,,,,А она у него была,когда он на Донбасс ехал???,,
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Почалося.Як і припускали, тепер припорошені експерди та блохери переберуть по кісточках всіх звільнених і в кожному шукатимуть для дискредитації руський слід.З почином.
Цікаво,шо ж скаже Нойнець,знатний порохобот,адже він теж в усіх цих проросійських організаціях ошивався,скаже мабуть по завданню СБУ.
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Значит то,что Клых поддерживал идеи "руцкага мира"- неправда?
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ПОКИ!
Поки братами будуть росіяни
Кров потече від Дону і до Сяну.
Коли в нас є московська церква
То дійсна віра буде мертва.
Поки буде російська мова
Не буде рідного тут слова.
07.09.2019
Анатолій Березенський
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Ну если на его странице был Корнилов и он поддерживал ПР ,то рассудок он потерял не в плену а значительно раньше , но надеюсь что теперь мозги встали на место ...
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Интересно, он завтра снова ТУДА поедет??? Или жизнь его уже чему-то научила?
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Пусть повезут его в ПАРЕ как подопытного кролика и покажут за что головали недавно некоторые делегации.
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І на цих проросійських Клихів і любителів москальських ****, ми віддали злочинців, які вбивали українців ! Щей Україна виплатить цим Клихам - Грибам грошову допомогу !
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Та там глянути ще на Сенцова, то такий мордатий бугай, шо і не скажеш шо він голодував 5 років ! СБУ має на детекторі його однозначно перевірити, ато Надя Савченко теж мордатою приїхала, розпіареною !
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