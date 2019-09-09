 В Польской киноакадемии надеются, что Сенцов получит Нобелевскую премию мира

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в заявлении президента киноакадемии Дариуша Яблоньского, опубликованном 8 сентября.

"От имени Польской киноакадемии я благодарю все кинематографическое сообщество мира и всех людей доброй воли, которые не переставали мирно бороться за освобождение Сенцова. Международная солидарность спасла Олега и позволяет нам верить, что вместе мы будем защищать наш лучший мир", – заявил он.

Яблоньский напомнил, что бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в августе 2018 года подал кандидатуру Сенцова на получение этой премии.

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"Давайте приложим все усилия с сегодняшнего дня, чтобы она досталась Олегу!" – добавил он.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.