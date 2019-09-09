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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нобелевская премия (161) Польша (4900) Сенцов (1017)

 В Польской киноакадемии надеются, что Сенцов получит Нобелевскую премию мира

В Польской киноакадемии надеются, что бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживали в российской тюрьме, получит Нобелевскую премию мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в заявлении президента киноакадемии Дариуша Яблоньского, опубликованном 8 сентября.

"От имени Польской киноакадемии я благодарю все кинематографическое сообщество мира и всех людей доброй воли, которые не переставали мирно бороться за освобождение Сенцова. Международная солидарность спасла Олега и позволяет нам верить, что вместе мы будем защищать наш лучший мир", – заявил он.

Яблоньский напомнил, что бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в августе 2018 года подал кандидатуру Сенцова на получение этой премии.

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"Давайте приложим все усилия с сегодняшнего дня, чтобы она досталась Олегу!" – добавил он.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147205
 
   
 Топ комментарии
 
Премію отримають Хуйло і Шмаркля
за досягнення миру на Донбасі,
визнання «ДНР» і «ЛНР»
і встановлення братніх стосунків між Україною і Ордою.
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Владимир Александрович уже успел показать себя блестящим переговорщиком и Патриотом своей страны.
Думаю, по линии Тернополя договорится.
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Соевые свиньи , как вижу, против.
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Премію отримають ***** і Шмаркля
за досягнення миру на Донбасі,
визнання «ДНР» і «ЛНР»
і встановлення братніх стосунків між Україною і Ордою.
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Не надо тянуть! Сразу Героя Украины давайте... и в ВР по спискам зебильной партии!
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По спискам партии нашего Лидера, Владимира Александровича пойдет Клых.
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"колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в серпні 2018 року подав кандидатуру Сенцова на здобуття цієї премії."-браво агент "болєк"!
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Болек подал Лёлека на премию У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 4206
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Може і не Льоліка але така оперативність старого болєка ,щонайменше підозріла ,та й зовні подібний (трохи).
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Сейчас всяагентура хремля начнёт интриговать , подсовывать всякие другие кандидатуры.
А ЗЕдолжен созвониться о всеми президентами соседних стран - Словакия Польша Венгрия Румыния
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К сожалению, президенты этих стран пока не признали выдающийся политический гений Владимира Александровича, посему придется как обычно звонить в Кремль...
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А что сдавать будем?
Полтаву или Харьков?
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Владимир Александрович уже успел показать себя блестящим переговорщиком и Патриотом своей страны.
Думаю, по линии Тернополя договорится.
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я звичайно поважаю Олега але це вже занадто..
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Как Надежде Героя Украины и посадить в Раду и послом в ПАСЕ.
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Очень верное решение, еще надо, чтобы все его фильмы пустили в большой прокат.
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У него он только один фильм, но его можно разрезать на короткометражки.
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Не очаровуйтесь і не розчарованими будете. Приклад Савченко вам в поміч.
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Дайте ссылки на его фильмы, хоть посмотрю, что он снял?
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Родом з ФСБ ,як гадюня?То в президенти,то на нобеля.
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Оскара ему за хорошую игру лучше дайте.
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