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 Экономика, Общество
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Все про:банки (1636) загранпаспорт (151) НБУ (4479) Госмиграция (235)

 НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспортам

Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы, об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р / 25-0006 / 45577.

"Соответствующими разъяснениями НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов и такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу.

Таким образом, Национальный банк Украины подчеркивает необходимость соблюдения банковскими учреждениями требований Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", других норм законодательства Украины, а также подтверждает возможность осуществления идентификации и верификации лица - резидента на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем в ведомстве отметили, что в соответствии с предоставленными разъяснений сведения "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

В Госмиграции также напомнили, что в соответствии с законодательством, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при получении банковских услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3147203
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы по водительскому удостоверению разрешили...это более актуально....
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Так, чего ты взволновался, просто пойди и узнай, может, и будут тебя обслуговивать в банке. А у тебя кроме рашкиного, какое второе?
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Лучше бы по водительскому удостоверению разрешили...это более актуально....
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Если в ЕС украинские паспорта являются документами в банке .то и в Украине это должно быть документом . Также и у нотариусов
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А агентів кремля і усраіля ,з подвійним громадянством ,будуть обслуговувать???
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Получил лайк от кацапского тролля )) Уверенно прогрессируешь в обратном направле6ии((
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Це ізраїльський банк і громадяни Ізраїлю можуть звертатись туди. Які проблеми?
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Купи на Привозе селедку и компостируй ей мозги.
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Тема про банки, загранпаспорта, снятие ограничений - а ты все про селедку))
Кстати, Ксюши что-то не видать)))
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Это она на отдыхе? Или это жена твоя?
Или )) или)) это ты?
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Ніколи не намагайся мене тролити. Завжди будеш в програші.
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В твоих мечтах ты всегда герой, три рубля ведро, хоть бы ремонт у себя в ванной сделал. Ну кто пользуется занавесочками в душе в наше время ? Сними это позорище и поставь что- то приличное ))
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Так, чего ты взволновался, просто пойди и узнай, может, и будут тебя обслуговивать в банке. А у тебя кроме рашкиного, какое второе?
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Когда видишь украинца - обсираешься? Правильно.
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Что и требовалось доказать. Тролль кацапский - detected
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Лайков свой убери от меня. Ты когда сказал '**********' пальцы крестиком держал ?
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Там нет прописки, поэтому банки будут игнорить
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