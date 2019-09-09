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 Враг бил по позициям ОС из запрещенного вооружения, один украинский воин получил боевую травму. За сутки - 9 обстрелов, - штаб

8 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, противник применил вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Гранитного - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета;
- около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Крымского. Враг обстреливал позиции ОС из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Враг бил по позициям ОС из запрещенного вооружения, один украинский воин получил боевую травму. За сутки - 9 обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147201
 
 
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Перемиріє в дії? Можна вже проводити вибори. Нє?
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Надо отвести войска...позиций ОС не будет... тогда и обстрелов не будет...
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Вот твари. Мы ведь уже и флаги Украины на передке поснимали, что бы не провоцировать, Станицу Луганскую сдали, на днях еще на 2 км. войска отводим.... Чем бы еще умиротворить агрессора? Может воду в Крым дать?
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