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 Политика Украины, За рубежом
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 О снятии санкций с России говорить пока рано, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией.

Как информиррует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радо Свобода", об этом он сообщил выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos).

Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.

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Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.

Напомним, 9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147200
 
 
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он видимо неправильно понимает понятие борьбы с терроризмом если собрался сотрудничать с россией. или он собрался развивать гражданское общество по примеру российского полицейского государства.
а понал, его рогозин будет учить дыры сверлить
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Ну, это пока благодаря нашему лидеру- Владимиру Александровичу и его команде путин не получил Нобелевскую премию мира.
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Ага. Ведь благодаря эпохе стабильности и процветания, пришедшей под руководством нашего Великого Кормчего- Владимира Зеленского, после долгих, темных и бескрасочных лет бедности и голода у простых украинцев наконец-то появилась возможность попутешествовать и пожить в собственное удовольствие!
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таки да.. тра срачно повертати старих гондурасів на чолі з свиночолим гетьманом та дирявими шкарпетками!!
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Жабоїди невиправні ідійоти. 5 років війни казляндії з Україною нічому їх не навчили.
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