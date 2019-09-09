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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы помним об остальных удерживаемых Россией украинцах и надеемся на их скорейшее освобождение, - послы стран G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали освобождение украинцев, которых незаконно удерживали в Российской Федерации.

Об этом говорится в твиттере "Группы поддержки Украины" в рамках председательства Франции в G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом разделяют радость их возвращения домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.

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Мы помним об остальных удерживаемых Россией украинцах и надеемся на их скорейшее освобождение, - послы стран G7 01

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147199
 
 
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Конечно мы освободим всех украинцев с проклятой русской тюряги
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Але не ціною зради,а ціною перемоги! Вирішили сусіди,чім би з пупкіним нг грали , аби лише не воювали!
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Всі вітають,а в поросяко-москаляцького гібрида "Зрада"?
Вбийтеся,окупанти!
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