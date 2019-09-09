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 Политика Украины
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 Эстония и Грузия заявили о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму

Министерства иностранных дел Грузии и Эстонии распространили заявления о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании так называемых выборов, проведенных оккупантами в Крыму 8 сентября.

В частности, в публикации МИД Грузии говорится, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины, поэтому "выборы", проведенные российскими властями, не будут признаны, пишет Цензор.НЕТ.

"Грузия вновь заявляет о своей явной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - информируют в МИД.

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Эстония также остается приверженной позиции о территориальной целостности Украины.

"Эстония не признает сегодняшние выборы, проведенные в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Эстония и Грузия заявили о непризнании выборов в оккупированном Крыму 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3147198
 
   
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Сьогодняшні санкції як мертвому припарка
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Не ясна позиция Уругвая, Японии и Зимбабве. Прошу редакцию прояснить это.
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