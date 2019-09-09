 США надеются, что в дальнейшем больше украинских узников Кремля воссоединятся со своими семьями, - Болтон

Об этом написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен узниками - это большое событие. В будущем мы надеемся увидеть больше воссоединений украинских узников со своими семьями", - написал он.

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Болтон добавил, что США продолжают стоять бок о бок с народом Украины.

Он также прикрепил к своему сообщению твит президента США Дональда Трампа, в котором тот приветствует обмен и называет его "гигантским шагом к миру".

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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