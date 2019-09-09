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 Политика Украины, За рубежом
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 США надеются, что в дальнейшем больше украинских узников Кремля воссоединятся со своими семьями, - Болтон

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - большое событие, но должно быть освобождено больше украинских узников Кремля.

Об этом написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Цензор.НЕТ.

"Обмен узниками - это большое событие. В будущем мы надеемся увидеть больше воссоединений украинских узников со своими семьями", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе"

Болтон добавил, что США продолжают стоять бок о бок с народом Украины.

США надеются, что в дальнейшем больше украинских узников Кремля воссоединятся со своими семьями, - Болтон 01

Он также прикрепил к своему сообщению твит президента США Дональда Трампа, в котором тот приветствует обмен и называет его "гигантским шагом к миру".

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Также читайте: Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США

Источник: https://censor.net.ua/n3147197
 
 
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Тому,що шмари західні -ЄС і США їм руки виломилм і заставили
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Поясніть,чому не дали атомний залп, з атомних атомоходів га?😆
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Жопа вместо мозгов у всех выросла???? Росия ж не сторона конфликта, какого хрена у них укаинские заложники??? Почему все включили дурака?
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нєєєє єто не конфликт єто война против Украины...ты не прав Россия прорвала государственную границу Украины
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США ще трохи вболівають за Україну!Бо Обманутими адепти 5-го виявилися,як завжди-тому тепер так незадоволені навіть обміном.Шкода їх- радіо покрутити не вміють,в грибах не розбираються та ще й обкурені кадилом дьiчка-олігарха соевого,як і сепари-срунетом.Все це нагадує зовнішнє втручання у розпалювання міжусобиць в Україні з боку окупанта.Цьому можна запобігти тільки зміною старого законодавста 20-го сторіччя на нове-21-го сторіччя-так можна вирватися вперед аж на сто років.Чи зможуть нові законотворці справитися?Невідомо!
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В той час без відома порошенків-абам-путан не відбувалося нічого,бо медальки "За Освобождєние Крь1ма" вже рік лежали відштампованими,але що ваша адекватність важить на противагу "ихтамнет"?Світом правлять великі гроші.На жаль.Щойно дивився,як увесь бомонд Укр таємно у Інтерконтиненталі Суркіса поздоровляв.Порошенко промову також виголошував,а від нових там теж засвітилися.І що?Все замяли.Коменти потерли,фото видалили,бо "рука руку миє",а по закону 99р живуть-їх все влаштовує.
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Парашенко з преподомним праведником Турчиновим,здали б всх як склотару! Добровольці все зпортили,та захід на хвоста наступив ! Якось так!
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