 Оккупанты перестали обновлять данные о явке на сайте "Избиркома Крыма", чтобы скрыть существенное сокращение количества сторонников Москвы на полуострове, - Чубаров

В целом явка на этих нелегитимных выборах была на 11% меньше, чем в сентябре 2014 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

ЦИК России 8 сентября опубликовал информацию, согласно которой активными в Крыму оказались жители Нижнегорского района - 33,37%, Судака - 29,14% и Евпатории - 28,19%.

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Меньше всего людей пришло на выборы в Симферопольском районе - 14,76%, Советском районе - 16,04% и Сакском районе - 20,28%.

В оккупированном Севастополе на российских выборах в парламент города 8 сентября фиксируют низкую явку избирателей. В первой половине дня пришли голосовать в основном пенсионеры и военные. В среднем, по предварительным данным уровень активности избирателей составил около 10%.

Представители КПРФ заявили, что зафиксировали в Севастополе подвоз избирателей на участки. Как сообщил корреспонденту Крым.Реалии координатор избирательного штаба КПРФ в Балаклаве Алексей Меркулов, минимум на трех избирательных участках в городе наблюдатели зафиксировали подвоз людей.

В первую очередь, по словам Меркулова, говорится о солдатах-срочниках, которые не ориентируются в городе.

Публичных комментариев российских правоохранителей и избиркома Севастополя по поводу заявлений представителей КПРФ нет. Другие партии не сообщают о подвозе избирателей.

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В пресс-службе представительства Европейского союза в Украине на запрос Крым.Реалии ответили, что ЕС не признает проведенные 8 сентября российской властью в Крыму и Севастополе выборы депутатов парламентов и местных советов.

"Европейский союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведения местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской", - сказали в пресс-службе представительства.

"Как бы не тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами.

Примечательно то, что к демонстративному бойкоту "выборов" со стороны подавляющего большинства крымских татар и этнических украинцев, откликнувшихся на соответствующие призывы Меджлиса крымскотатарского народа, к избирательным участкам не пришли также многие из тех, кто еще 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях", - отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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По его информации, сайт "Избиркома Республики Крым" завис на показателях к 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данного сайта, составил 28,28%.

"Задержка на сайте уже на 2 часа окончательных данных о явке избирателей к закрытию участков (я заканчиваю писать эти сроки в 22:00) поясняется местными активистами поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, что должны прикрыть оглушительное падение количества сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории, а также спасти местных коллаборантов от неминуемого наказания", - отметил Чубаров.