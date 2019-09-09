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Все про:Нидерланды (843) посольство РФ (333) Цемах (47)

 Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, - посольство РФ

Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ о выдаче фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Об этом говорится в публикации посольства России в Нидерланда, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращения от нидерландской стороны по вопросу о выдаче В.Цемаха в Посольство не поступало", - сообщает посольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это сознательное противостояние международному следствию со стороны России, - родственники жертв МН17 про обмен Цемаха

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также читайте: Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147195
 
 
 Топ комментарии
 
Третий мотив решения Путина - это продемонстрировать Владимиру Зеленскому свою конструктивность в вопросе урегулирования проблем, которые были созданы в Украине российским вторжением. Проще говоря - все можно решить, если идти на исполнение путинских требований. Таким образом, Путин умело завлекает Зеленского на болотистую почву поиска компромиссов, которые могут привести не только к завершению военного конфликта и реинтеграции Донбасса, но и к возвращению Украины к ее привычной роли российского сателлита, что станет первым шагом на пути к поглощению Украины Россией.
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я скажу не Зеленский подписывал минские соглашения а Порошенко. Зкройте свое еп.............ло
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Третий мотив решения Путина - это продемонстрировать Владимиру Зеленскому свою конструктивность в вопросе урегулирования проблем, которые были созданы в Украине российским вторжением. Проще говоря - все можно решить, если идти на исполнение путинских требований. Таким образом, Путин умело завлекает Зеленского на болотистую почву поиска компромиссов, которые могут привести не только к завершению военного конфликта и реинтеграции Донбасса, но и к возвращению Украины к ее привычной роли российского сателлита, что станет первым шагом на пути к поглощению Украины Россией.
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що курим ? через 7-8 років небуде тикої держави як Російська федерація ..- тоді які на..н сателіти?
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з якого моменту не буде...ти що обкурився
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ти такий тупий ? чи просто читати не навчився ? прочитай ще раз ..там написано !!!
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чому Турчинов зассав ввести військовий стан або Порошенко.....окупація це на вашій совісті
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Как гбы Зеленский не пойдя на многии уступки не поглатил часть росси . А осталиная на федерации развалится . Украина должна стать экономическим локамативом и поглащение не будит .
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послухай кто підписав міські угоди....разве зеленський????ти що порохосос не усвідомлюєшь
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Стратегія Динамо,на контратаках і в болото !Жаль ,що многоходовочки ху*лоликого,йому ж боком і виходять! ПАЛЛЛУЧІЛАСЬ😆!
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я скажу не Зеленский подписывал минские соглашения а Порошенко. Зкройте свое еп.............ло
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Тебя, ватка, все еще Томас припекает?
Это хорошооооо.........
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Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, да и Цемаха никакого тоже не біло и нЄт - посольство РФ Обращений от Нидерландов по экстрадиции Цемаха не было, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 984
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Цемах - место регистрации пушкенское ровд москвы
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Порохоботы вы слили Крым и Донбасс.....вы зассали вести сразу военное положение
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Нельзя было вводить, пришлось бы газовую и нефтяную трубу перекрыть. Как же воровать бы смогла петена компашка?
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В Голландии щас урожай травы, вот их там гщючит.
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Запом'ятайте порохососи всі проблеми від вас...ви злили українські теріторії
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Вот это поворот. А когда будет (запрос)?
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