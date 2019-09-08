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Все про:Крым (21822) смерть (6118) шторм (102)

 Шесть человек погибли в оккупированном Крыму в результате шторма

В оккупированном Крыму 8 сентября из-за шторма погибли шесть человек, пятерых удалось спасти.

Об этом сообщает так называемое управление МЧС в Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 метров в секунду, но "жители и гости полуострова пренебрегают правилами безопасности".

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Три человека погибли возле поселка Отрадное, двое - в районе "Ласточкиного гнезда", еще один - в районе Массандры. Еще четырех человек вытащили из воды спасатели, одну женщину спасли "неравнодушные очевидцы".

Источник: https://censor.net.ua/n3147194
 
   
 Топ комментарии
 
Тем лучше - ватных мудил стало меньше!
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Крым - это Украина, а вот ватные животные - нет. И Цензор - не общество защиты диких животных.
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Полуостров ДА, вата кацапсячая НЕТ
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хм, в одном смайле больше человечности чем от животных невежественных комментов ниже. Уважение за стиль Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму - Цензор.НЕТ 828
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Новости из ватного зверинца "Крым". Пох на них, животных
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А если среди них есть граждане Украины?
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Тем лучше - ватных мудил стало меньше!
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Сомневаюсь. Граждан Украины там почти не было и до оккупации. Одна вата тупорылая
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Большинство жителей Крыма сохранили свои украинские паспорта, и формально являются гражданами Украины, но мы, тут собравшиеся, не формалисты-бюрократы.
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Ну потонет с десяток, другой крыс чан, ну и что????
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Дебил, Крым же Украина, ты что, сепар?
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Крым - это Украина, а вот ватные животные - нет. И Цензор - не общество защиты диких животных.
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Закрой свою варежку, мудило харьковский
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Ну дела. Надеюсь люди не пострадали)
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Не.Только 6 человек погибло.Ну то таке...для фюрера
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как правило, местные на море не плавают...
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но "жители и гости полуострова пренебрегают правилами безопасности"
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В Гонконге протестующие подожгли станцию метро.

"Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку."

Посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне" называется... Шестеро людей загинуло в окупованому Криму унаслідок шторму - Цензор.НЕТ 6892
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Не совсем понимаю логику порохоботов, Крым оккупирован ? Там живут граждане Украины под оккупацией? Радуются смертям граждан Украины которые живут в оккупации
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«И сея пучина поглотила ея. В общем, все умерли». (с)
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А з діток ватних українофобів,звичайно ж,виростуть справжні патріоти України.
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Море смывает грязь с окупированного крыма
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У заголовку треба було написати: "Люди не постраждали".
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Як у анекдоті: "Ну що, москалику, допоміг тобі той кримський міст?!"
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ая якщро це були українці то смерть на вашому боці порохоботи
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мій президент - В.О. Зеленський.Здохни, кацапе.
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