 Шесть человек погибли в оккупированном Крыму в результате шторма

Об этом сообщает так называемое управление МЧС в Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 метров в секунду, но "жители и гости полуострова пренебрегают правилами безопасности".
Три человека погибли возле поселка Отрадное, двое - в районе "Ласточкиного гнезда", еще один - в районе Массандры. Еще четырех человек вытащили из воды спасатели, одну женщину спасли "неравнодушные очевидцы".
"Также демонстранты разбили стёкла на станции и начали разбирать тротуар в районе Ваньчай, доставая брусчатку."
Посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне" называется...