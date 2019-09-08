 Шесть человек погибли в оккупированном Крыму в результате шторма

Об этом сообщает так называемое управление МЧС в Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 метров в секунду, но "жители и гости полуострова пренебрегают правилами безопасности".

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Три человека погибли возле поселка Отрадное, двое - в районе "Ласточкиного гнезда", еще один - в районе Массандры. Еще четырех человек вытащили из воды спасатели, одну женщину спасли "неравнодушные очевидцы".