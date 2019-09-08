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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (800) Чубаров (773) Балух Владимир (287)

 "Полон сил и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - Чубаров и Джемилев встретились с Балухом

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев провели встречу с крымским активистом Владимиром Балухом.

Об этом сообщил Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на встрече были также другие члены Меджлиса крымскотатарского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных, - Чубаров

"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров.

Полон сил и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма, - Чубаров и Джемилев встретились с Балухом 01

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Также читайте: Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух

Источник: https://censor.net.ua/n3147190
 
   
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Живий і це головне. Міцний горішок цей Балух. Респект ! 🇺🇦
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Артур Панове політв'язень чи просто громадянин України, якого схопили не за переконання?
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Как раз Вовка Балух не мутный. Нормальный мужик был не серливый как соевые мыролюбцы.
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Живий і це головне. Міцний горішок цей Балух. Респект ! 🇺🇦
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За крим чи Україну ? Кому що болить,той про те й говорить😆! Слава героям україни !!!А де борець парашобот Мустафа Неєм?
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А Крым это не Украина?
Ты пиши пиши зелебот.
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Де хто, бореться за Бамбас,і Лугандон,що також є Україною!
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Про Сенцова. Вот что интересно.
А как "взорвать памятник Ленину" может быть преступлением Сенцова, если русские скоты сами переименовали Ленинград, потому, что Ленин - преступник?
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Пусть заложники скажут спасибо парням, которые смогли захватить Цемаха на вражеской территории. Без него Путлер не согласился бы на такой обмен, обменял бы только моряков.
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Как можно было обменять Цемаха на какого-то Гриба "Сповнений сил і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму", - Чубаров і Джемілєв зустрілися з Балухом - Цензор.НЕТ 4171
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А что, его только на Гриба поменяли?!
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Ще на моряків,яких парашенко ,боров-мародер відправив в полон😉!
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Было не совсем так , но по сути так . Обмен был 35 на 35 и таких как Цемах меняли на Гриба , Гриба нужно было в самом конце менять так как он меньше всех заслуживал обмен
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зебілам не подобається, що Балух ніколи не скаже, мовляв, "Порошенко здав Україну (Крим, Донбас) *****". Та іншої подібної зебільної чухні.
Тому тут наїзжають на крим.татар і самого Балуха.
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Я тебе больше скажут , Балух сейчас вообще ничего не говорил о политике и политиках Украины
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А почему татары свалили от ВР Крыма именно тогда, когда через несколько часов ВР Крыма захватил Стрелков - Гиркин?????
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их распустили чупакабров и джамилев тогда.
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Да мне фиолетово кто их распустил. И Чупакабров и Джамелек явно не китайцы
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Если полон сил, сидел бы дальше.... Татары свою борьбу за Крым просрали, когда у них были и силы и возможности.....
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нет. не татары просрали а их вместе с крымом сдала русне свиносоевая мразь с кулявлобным недоразумением, пластером шлангом и дибильным виталькой педалькой , и конечно же в этом преступлении участвовали и наливайнер и тягнибык.
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Тогда напомню вам Историю. Татары свалили от ВР Крыма, а уже на следующее утро там был Гиркин???? Таких чудесных совпадений не бывает.....
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А ты просрал свою борьбу за Украину.
Вместо того что бы ехать защищать ее на Донбасс ты защищал свой город.
А попросту прятался.
Ну и полководил конечно с дивана своего.
Кого то посылать на смерть или в плен это не самому же ехать.
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Я тебе уж как то писал, что мой город на Донбассе....
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Помню конечно.
Ты как то уже писал что защищал свою ментовку.
Только нет ни одного населенного пункта где жители бы защитили свою ментовку от боевиков.
Поэтому мы с тобой давно выяснили что ты соврамши.
И что?
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Ошибаешься. Были такие города и не один. Так, что ты как то недоразвитый не ври. Я имею правило, если не могу сказать правду, я молчу. Так, что отвали, ты мне надоел своим тупым бредом
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а как они могли не просрать? их там всего 10 % от населения. кстати поэтому не пойму бредовую идею создания крымско-татарской автономии, по такой логике можно из закарпатья венгерско-закарпатскую автономию создавать, тем более что там процент венгров даже больше чем татар в крыму
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Да ладно "татары".
А где были эти ******** когда Гиркин захватил Славянск?
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Просто заблокировать Гиркин а в ВР Крыма. Никто бы их не штурмовали...
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Это не идея. Эта автономия уже создана, на границе с Крымом с украинской стороны уже несколько лет как стоит соответствующий щит. Прямо с надписью: Украина, автономная крымскотатарская республика

Здесь даже фотки выкладывались
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