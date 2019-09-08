 "Полон сил и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - Чубаров и Джемилев встретились с Балухом

Об этом сообщил Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на встрече были также другие члены Меджлиса крымскотатарского народа.
"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
Ты пиши пиши зелебот.
А как "взорвать памятник Ленину" может быть преступлением Сенцова, если русские скоты сами переименовали Ленинград, потому, что Ленин - преступник?
Тому тут наїзжають на крим.татар і самого Балуха.
Вместо того что бы ехать защищать ее на Донбасс ты защищал свой город.
А попросту прятался.
Ну и полководил конечно с дивана своего.
Кого то посылать на смерть или в плен это не самому же ехать.
Ты как то уже писал что защищал свою ментовку.
Только нет ни одного населенного пункта где жители бы защитили свою ментовку от боевиков.
Поэтому мы с тобой давно выяснили что ты соврамши.
И что?
А где были эти ******** когда Гиркин захватил Славянск?
Здесь даже фотки выкладывались