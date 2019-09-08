 Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки"

8 сентября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В частности, главы государств "дали позитивную оценку" освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и России лиц "как важной гуманитарной акции".
Кроме того, Макрон и Путин обсудили возможность проведения встречи лидеров "нормандской четверки". Президент РФ в очередной раз заявил, что для этого Украина должна выполнить договоренности, достигнутые во время предыдущей встречи в 2016 году.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - заявили в Кремле.
Їхньої "хитрості" тільки для 73% і ко вистачає.
гнать его из всех форматов, а не ручкаться,
он недоговороспособен по факту принадлежности к конторе
Раздражает это двуличие, бесхребетность и потакание...
Когда начнёшь рассказывать про 8 миллиардов долларов?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко обманул Трампа?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет про 8 миллиардов долларов которые Порошенко "вынул из кармана каждого украинца и перевёл в офшоры"?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Сэм Кислин передал в СБУ совершенно секретные доказательства против Порошенко, однако он же, в этой передаче, неоднократно заявлял, что все знают о 8 миллиардах?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко виновен в гибели 15 тысяч украинцев?
Да вас, Лахту, насквозь видно, достаточно посмотреть великодуховные и сракальные передачи на паРаша ТВ.
Теперь назови меня порохоботом или бульбой, зебам это очень понравится.
Вот и друзья с ху. Сейчас будут вместе давить голубя мира.
Ведь везде орал мир, развод войск, вот мир и будет на тарелочки путина.
Мир наступает, когда кто то проигрывает.
Посмотрим хватит ли смелости у З. В.
Если завтра, Украина откажется от борьбы и драки, очень быстро ей все в том помогут и поддержат!
Ну шо такое, эта самая Украина? ..работает а Польше, воюет с Россией ..
...оч. интересная страна! *)
Макрон посылает в Москву десант министров, впервые с 2014 года
French Ministers Visit Moscow in First Such Meeting Since 2014
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-08/french-ministers-visit-moscow-in-first-such-meeting-since-2014
А можно было бы выдать Нидерландам, тоже бы получили бонус! а теперь Путин типо молодец, хотя на самом деле ***"ло!!!
Зе подмахнул Путину и сдал интересы Украины!