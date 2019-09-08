EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1043  67
Все про:Путин (25034) Макрон (315)

 Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки"

Президенты Франции Эммануэль Макрон и РФ Владимир Путин положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

8 сентября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В частности, главы государств "дали позитивную оценку" освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и России лиц "как важной гуманитарной акции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, - Макрон об обмене между Украиной и РФ

Кроме того, Макрон и Путин обсудили возможность проведения встречи лидеров "нормандской четверки". Президент РФ в очередной раз заявил, что для этого Украина должна выполнить договоренности, достигнутые во время предыдущей встречи в 2016 году.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147189
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю главная тема все-таки была не освобождение не виновных, главная тема была "снятие санкций".......
 показать весь комментарий
 
что за формула?и какой нафиг внутриукраинский конфликт?и почему Зе не учавствовал это же касается Украины
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера", - отмечается в сообщении.
"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования", - заявили в Кремле.
 показать весь комментарий
 
 
что за формула?и какой нафиг внутриукраинский конфликт?и почему Зе не учавствовал это же касается Украины
 показать весь комментарий
 
 
Что за формула это думаю к Порошенко. Договоренности в 2016 году как я понимаю были.
 показать весь комментарий
 
 
Вони не наші. І зовсім не хитрі.
Їхньої "хитрості" тільки для 73% і ко вистачає.
 показать весь комментарий
 
Тоді чому вона 3 роки працювала на користь України, і вже три місяці на її капітуляцію? Проблема в формулі ?
 показать весь комментарий
 
Чего, пороховатник, прикидываешься, что не знаешь, что за формула? Тебе же ясно написали, что договоренности достигнуты в 2016 году. Кто тогда был президентом, и договаривался с Путиным? Зеленский???
 показать весь комментарий
 
 
Чё то они часто стали встречаться,наверное кремлёвский Фюрер пообещал Франции соболиные шкуры,чёрную икру,мёд и концерты балалаечников и матрёх Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 8342
 показать весь комментарий
 
 
жовті жилети турбують францію і можливо ...
 показать весь комментарий
 
 
положительно оценили

гнать его из всех форматов, а не ручкаться,
он недоговороспособен по факту принадлежности к конторе
 показать весь комментарий
 
 
Думаю главная тема все-таки была не освобождение не виновных, главная тема была "снятие санкций".......
 показать весь комментарий
 
 
и первый, поощрительный пакет снятых санкций уже на горизонте.
 показать весь комментарий
 
Макрон типичный путинский жополиз как и большинство руководителей стран Западной Европы. Они поимели неплохие скидки на энергоносители из Рашки за то что лояльно относятся к Путлеру, а проще говоря вылизывают ему задницу. .
 показать весь комментарий
 
 
эти двое нашли один другого...геронтофил и педофил... они не хотят обсудить почему украинцы содержатся в кацапских тюрьмах, и как получилось, что кацапы попали в плен? Ведь паРаша - сторона экстерриториальная, и их тут нет...
Раздражает это двуличие, бесхребетность и потакание...
 показать весь комментарий
 
 
Путін і Макрон обговорили обмін утримуваними особами між Україною та РФ і зустріч лідерів "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 6470В Барнауле сделали пандус для инвалидов. Забота о людях по-российски.
 показать весь комментарий
 
 
Та по моему удобно. У кого нет левой ноги то подниматься, а у кого правой---спускаться. Ну а кто кто на коляске---так тем вынесут зачем приехали!
 показать весь комментарий
 
Если покрасить в ЗЕлёный цвет будет точь в точь как Украина конца 2019 года, ползущая в объятия раши...
 показать весь комментарий
 
Ну, вот и Зеля привёз результат из Варшавы. Слишком дорого Украине обойдётся его глупость, как обошлась Украине порося а жадность. Глупость и жадность две самые дорогие вещи на свете, за них приходится платить по полной программе....
 показать весь комментарий
 
 
Лахта, тебя сегодня "жадностью порося" Сэм Кислин накачал на паРашном НТВ?
Когда начнёшь рассказывать про 8 миллиардов долларов?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты как то недоразвитый. Я сейчас уж как 2 месяца вообще тв не смотрю, не то что раку. Я работаю в Киеве и там, где я живу тв как то нет совсем... Зачем мне какие то 8 млрд. Есть конкретные суммы, которыми занимался Порося, чтобы опустить бюджет Украины. Факты вещь упрямая....
 показать весь комментарий
 
 
Лахта, сказки рассказывай зебилам, все ваши опусы, у несмотрящих ТВ, про Порошенко удивительным образом совпадают с программами передач паРаша ТВ.
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко обманул Трампа?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет про 8 миллиардов долларов которые Порошенко "вынул из кармана каждого украинца и перевёл в офшоры"?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Сэм Кислин передал в СБУ совершенно секретные доказательства против Порошенко, однако он же, в этой передаче, неоднократно заявлял, что все знают о 8 миллиардах?
Кто из вас, лахтинцев, сегодня расскажет, что Порошенко виновен в гибели 15 тысяч украинцев?

Да вас, Лахту, насквозь видно, достаточно посмотреть великодуховные и сракальные передачи на паРаша ТВ.
 показать весь комментарий
 
 
Ты придурок или как???? Я тебе уже пояснил, что не смотрю тв по причине его полного отсутствия. Нет у меня телевизора с 15 июля 2019. Как тебе ещё недоразвитому это пояснить. Что касается Порося то он оформлял оффшоры, для того, чтобы опустить бюджет Украины на 784 тыс евро.....
 показать весь комментарий
 
Лахта, спасибо, что напомнил про 784 тыс. Евро, о которых сообщил Сэм Кислин в этой же передаче.
 показать весь комментарий
 
 
Лахта, это ты зебам вливай в уши, а тот, кто смотрел эту передачу - "Кошмар Порошенко" подтвердят, что всё сказанное мною - правда.
Теперь назови меня порохоботом или бульбой, зебам это очень понравится.
 показать весь комментарий
 
 
Макрону сказали, будешь дёргаться, будут протесты оранжевых жилетов, слетишь с кресла.
Вот и друзья с ху. Сейчас будут вместе давить голубя мира.
Ведь везде орал мир, развод войск, вот мир и будет на тарелочки путина.
Мир наступает, когда кто то проигрывает.
Посмотрим хватит ли смелости у З. В.
 показать весь комментарий
 
 
Не хватит. Он трус. Ибо только трус может награждать трусов.
 показать весь комментарий
 
Пукин теперь чистенький почти....Вовка его спас...паРашкинцы увидели доброго царя... Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9370
 показать весь комментарий
 
 
Сказати, що вони сильно поспішають, це не сказати нічого. Ср.чка. Якихось три місяці і завдяки нарІдним презЕдентам Путин и Макрон обсудили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ и встречу лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3647 Піпець
 показать весь комментарий
 
 
***** теперь опять Путин! ...спасибо зелени за это...
Если завтра, Украина откажется от борьбы и драки, очень быстро ей все в том помогут и поддержат!
Ну шо такое, эта самая Украина? ..работает а Польше, воюет с Россией ..
...оч. интересная страна! *)
 показать весь комментарий
 
 
Говорим путин подразумиваем зеленский
 показать весь комментарий
 
 
Вот мне интересно источники вашей инфы... точнее от куда такие выводы? Ну хоть почитайте что нибудь про аналитику, бо це вже не смішно.
 показать весь комментарий
 
Тобто Корчинський оцей срач влаштовує? Я не маю часу читати все, да і не потрібно воно мені, але це все за межами здорового глузду.
 показать весь комментарий
 
Даже если и так, в чем глубоко сомневаюсь, то у Зе нет таких полномочий, как у Пуйла, и при том всем сама Рада есть какой ни какой предохранитель от необдуманных решений, а еще есть возможность вынести спорные договоренности на утверждение референдумом - ну уж народ то не ошибется.
 показать весь комментарий
 
Два підписанти Будапештського меморандуму.
 показать весь комментарий
 
 
И о чем они там договорились интерестно бы узнать..?
 показать весь комментарий
 
Куда ЗЕбил будет драпать когда припрёт в Ростов, или в Хайфу...
 показать весь комментарий
 
а вот еще вдогонку:
Макрон посылает в Москву десант министров, впервые с 2014 года
French Ministers Visit Moscow in First Such Meeting Since 2014

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-08/french-ministers-visit-moscow-in-first-such-meeting-since-2014
 показать весь комментарий
 
Вот шо Вы его и расстреляете -- лично! ...от имени по поручению всего прогрессивного человечества! *)
 показать весь комментарий
 
Десь там домовляються. Про нас. Вазелін лошара.
 показать весь комментарий
 
 
Україну спихають на орбіту Московії,це їм вигідно,а тим більше що нова влада їм в цьому допомагає
 показать весь комментарий
 
 
Ти читати вмієш? Захід наполягає на виконанні домовленостей, які у 2016 рлці уклали Путін та Порошенко.
 показать весь комментарий
 
То спробуй ще й подумати. Формула працювала на Україну 3 роки, що змінилось за 3 місяці?
 показать весь комментарий
 
 
Як же формула працювала на Україну 3 роки??? Війна припинилась, загиблих не було??? Українські території були Україні повернуті???
 показать весь комментарий
 
Клована не пригласили? Вопрос риторический, если что...
 показать весь комментарий
 
 
Поздно! Баканову уже позвонили насчёт такого чёрта как ты...
 показать весь комментарий
 
То есть, пороховатник радуется, что на встречу, на которой обсуждается судьба Украины, не пригласили украинского поезидента? А скажи, кто же договаривался в 2016 году с Путиным?
 показать весь комментарий
 
Питаємо у зеватних де їх презЕ? " Нас не приглашали" Знову?
 показать весь комментарий
 
Президент вдало виконує свою роботу, що було вчора продемонстровано.
 показать весь комментарий
 
Надо бы, чтобы наконец уже следствие у Петра Алексеевича спросило, о чем он в 2016 году с Путиным договорился. Да и ранее, в 2015. В Конституции Украины никаких отдельных районов Донбасса под контролем России, не предусмотрено. А Минские договоренности - это отчленение части Украины, то есть, государственная измена.
 показать весь комментарий
 
 
Зе, мудило! если бы чуток подождал, России еще бы подкрутили санкции за пленных моряков! а потом можно было бы и меняться! Цемаха Путин захотел бы забрать в любом случае !
А можно было бы выдать Нидерландам, тоже бы получили бонус! а теперь Путин типо молодец, хотя на самом деле ***"ло!!!
Зе подмахнул Путину и сдал интересы Украины!
 показать весь комментарий
 
Кто, подкрутил??? Кто об этом заявлял? А чего сейчас нельзя подкрутить, ведь украинские корабли остались в России, и решение международного морского трибунала не выполнено.
 показать весь комментарий
 
Выдать украинского гражданина Нидерландам нельзя было. Надо же хоть чуть-чуть быть юридически грамотным, чтобы об этом рассуждать. (России украинских граждан не выдали, они полетели туда добровольно).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх