 ЕС не отсрочит Великобритании Brexit, - Ле Дриан

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Это очень беспокоит. Британцы должны сказать нам, чего они хотят", - сказал Жан-Ив Ле Дриан в интервью радио "Европа 1".
На вопрос, возможно ли продление переговоров после 31 октября, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.
Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.
Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.
Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.
Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.
Майстерність заголовку.
зате друг ***** пан Макарон - для них свій ! ..
И для faust сверху: в Италии полно китайцев проживает, и японцев - туристов. Китайки таки даже среднего возраста (30 -35) становятся полными. А вот японки - да,тощие. Мы так и определяем их.
- Яркий пример успешной и с минимальными затратами информационной операции *****, результат которой - паралич и губительные последствия для отнюдь не последней страны Запада, являющейся врагом путинской России....
ЗЫ,
Сообщалось, что нескольких сотрудников стремительно почившей в бозе "Кембридж Аналитика" заботливо подобрал Трамп, с прицелом на грядущие выборы
Шотландия намерена провести референдум о независимости в следующем году
https://focus.ua/politics/439367-shotlandiia_namerena_provesti_referendum_o_nezavisimosti_v_sleduiushchem_godu
По словам правительства, в ЕС будут рады видеть такую страну, как Шотландия