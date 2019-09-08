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 ЕС не отсрочит Великобритании Brexit, - Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в сложившейся ситуации Европейский союз не продлит Великобритании срок для переговоров о выходе из блока после 31 октября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это очень беспокоит. Британцы должны сказать нам, чего они хотят", - сказал Жан-Ив Ле Дриан в интервью радио "Европа 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Великобритании Джонсон заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"

На вопрос, возможно ли продление переговоров после 31 октября, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit". Депутаты британской Палаты общин в ночь на 4 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Также читайте: Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit

Источник: https://censor.net.ua/n3147188
 
   
 Топ комментарии
 
Какие резкие пацаны во Франции относительно Британии. Вот бы хоть в половину того к россосии.
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"ЕС не отсрочит Великобритании"
Майстерність заголовку.
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Как две старые проститутки Англия чопорная и чванливая Европа---меряются обвисшими сиськами---утверждая каждая, что мол жару задать могу ещё!
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Какие резкие пацаны во Франции относительно Британии. Вот бы хоть в половину того к россосии.
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"ЕС не отсрочит Великобритании"
Майстерність заголовку.
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Хех! Я ж казав агліцькому троляці шо як вийдуть з ЄС без домовленостей, то буде їм на горіхи.
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англокацапи ...))
зате друг ***** пан Макарон - для них свій ! ..
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Я озабочен...кроме того, меня заботит насилие в албанских семьях, недоедание в многодетных семьях Чада, ношение деревянных колодок японскими гейшами, а также тот факт, что Шер удалила нижние ребра, чтобы подчеркнуть талию...
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Как две старые проститутки Англия чопорная и чванливая Европа---меряются обвисшими сиськами---утверждая каждая, что мол жару задать могу ещё!
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У какой страны сиськи не отвисшие?
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Та много таких стран. У северных например---ну не растут больше первого размеру---и всё тут! Чему висеть? Тут скорее сам повесишься глянув. Пошутил на всякий случай.
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Видно, вы не путешествовали по Европе. Все енти Северные довольно толстые, и муж, и жен. Но как раз в Париже французы худые! И женщины аккуратные.
И для faust сверху: в Италии полно китайцев проживает, и японцев - туристов. Китайки таки даже среднего возраста (30 -35) становятся полными. А вот японки - да,тощие. Мы так и определяем их.
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Да как вам сказать---может разве что давно было. На пас-лайнерах ЧМП. Вся Скандинавия включая Шпицберген и мыс Нордкап. Всё Средиземное море от Гибралтара до Стамбула. От Дакара и на северные порты Африки, Касабланка, Агадир, Сафага, Суэц, Измир(Троя) Валенсия, Кадис, Малага, Барселона,Неаполь, Генуя, Венеция. Острова Болеарские Пальма де Мальорка, Мальта, Кипр, Крит, Сицилия, Сардиния. Север Европы---Амстердам, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Гамбург, Роттердам, Бременхафен, Кильский канал. По кругосветкам не стану---но Маврикий и остров Св. Елены удивил. Как то так. В период с 1974г по 1984г. Было дело. Во многих портах по многу раз случалось. Девки везде разные---а устройство у них всё одинаковое!
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Во время идиотского референдума по брекзит в Британии разница за\против составляла единицы процентов. Которые в немалой степени обеспечила с помощью соцсетей "Кембридж Аналитика" с российскими корнями.
- Яркий пример успешной и с минимальными затратами информационной операции *****, результат которой - паралич и губительные последствия для отнюдь не последней страны Запада, являющейся врагом путинской России....
ЗЫ,
Сообщалось, что нескольких сотрудников стремительно почившей в бозе "Кембридж Аналитика" заботливо подобрал Трамп, с прицелом на грядущие выборы
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Борис Джонсон сам их отсрачит как захочет.
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Бриты сотворили себе проблемы. Ирландиянаш!
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Это вы скромно... Не Ирландией единой

Шотландия намерена провести референдум о независимости в следующем году
https://focus.ua/politics/439367-shotlandiia_namerena_provesti_referendum_o_nezavisimosti_v_sleduiushchem_godu
По словам правительства, в ЕС будут рады видеть такую страну, как Шотландия
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