 Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе"

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерреша Стефана Дуджаррика, опубликованном на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, руководитель ООН "надеется, что это важное гуманитарное событие может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проторение пути к окончательному урегулированию конфликта в Восточной Украине".
Гутерреш также призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые ради достижения мира прилагают "нормандская четверка", Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и прочие привлеченные, включая обеспечение устойчивого прекращения огня, облегчение гуманитарной ситуации вдоль линии соприкосновения и обеспечение возможности прогресса в осуществлении Минских соглашений".
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
Позравляю, дебилы, - вы слелали это вместе!
Невже нам 5 років брехали про "потужну підтримку" України на міжнародному рівні ?
Да
До речі - на офіційному сайті ООН є розділ с переліком теперішніх військових конфліктів - війна на Донбасі позначена там , як громадянський конфлікт - чому нам , про це не поспішають розповісти ?
Александр Гром
@AlexanderGrom
·2 ч
"Відведення військ" триває. Цього разу Україна лишає жителів хутора Вольний на милість рашистам. Тільки от рашисти не відведуть свої війська. В районі Станички вже побачили. Так і здамо Донбас. Манкурти срані.
Він і ДО обміну так думав ... і не тільки він .
від зайшлих вбивць та від своїх нікчем
Л. Костенко