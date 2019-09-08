 Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе"

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерреша Стефана Дуджаррика, опубликованном на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, руководитель ООН "надеется, что это важное гуманитарное событие может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проторение пути к окончательному урегулированию конфликта в Восточной Украине".

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Гутерреш также призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые ради достижения мира прилагают "нормандская четверка", Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и прочие привлеченные, включая обеспечение устойчивого прекращения огня, облегчение гуманитарной ситуации вдоль линии соприкосновения и обеспечение возможности прогресса в осуществлении Минских соглашений".

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.