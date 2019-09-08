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 Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе"

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Гутерреша Стефана Дуджаррика, опубликованном на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, руководитель ООН "надеется, что это важное гуманитарное событие может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проторение пути к окончательному урегулированию конфликта в Восточной Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ

Гутерреш также призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые ради достижения мира прилагают "нормандская четверка", Трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и прочие привлеченные, включая обеспечение устойчивого прекращения огня, облегчение гуманитарной ситуации вдоль линии соприкосновения и обеспечение возможности прогресса в осуществлении Минских соглашений".

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147187
 
 
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A-a, ....и президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации Минских соглашений.
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Всі так раді. А Україні на слідуючий обмін мабуть прийдеться віддати і всіх циган шулєрів що сидять. Більше віддавати буде вже нікого.
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Да просто поймать любого с опзж или Пороха и они отдадут всех пленных
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Зараз в Україні засуха всі шляхи засипані Порохом вийди, набери і обміняй!.. Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе" - Цензор.НЕТ 3449
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Что хотят? Кемскую волость? Господи, да забирайте! А я то думал что 95 Квартал...
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Уже "к дальнейшим действиям в том же духе" призывают россию и Украину.
Позравляю, дебилы, - вы слелали это вместе!
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Гутерреш также призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духеИсточник: https://censor.net.ua/n3147187 - і жодного слова про "агресора" !

Невже нам 5 років брехали про "потужну підтримку" України на міжнародному рівні ?
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Невже нам 5 років брехали про "потужну підтримку" України на міжнародному рівні ?

Да
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Преувеличивали. Типа "порох" ездил и заставлял всю Европу принимать санкции, хотя на самом деле это делали американцы. Но американцам надоело, потому что не увидели действий от того же пороха и как следствие - результата.
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Странно... А чего амерам "надоело" именно тогда, когда вы соплю выбрали?
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Коротше - 5 років тривала тотальна брехня !
До речі - на офіційному сайті ООН є розділ с переліком теперішніх військових конфліктів - війна на Донбасі позначена там , як громадянський конфлікт - чому нам , про це не поспішають розповісти ?
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Пока результатом новой власти является заморозка выделения 250 млн....
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Александр Гром

@AlexanderGrom

·2 ч

"Відведення військ" триває. Цього разу Україна лишає жителів хутора Вольний на милість рашистам. Тільки от рашисти не відведуть свої війська. В районі Станички вже побачили. Так і здамо Донбас. Манкурти срані.Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе" - Цензор.НЕТ 7099
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Тогда лоббируй введение миротворцев в Украину. И не рашкинских, а оон-овских.
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Їм там пофігу шо буде далі, аби швидше.
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Не ссы Гутттеруш мы все сделаем по приколу Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе" - Цензор.НЕТ 8967
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Гутерреш после обмена также думает что в Украине Гражданская война и его не коробит ,что обмен с Украиной производит оккупант Россия
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Гутерреш после обмена также думает что в Украине Гражданская война

Він і ДО обміну так думав ... і не тільки він .
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Интересно! А если бы, допустим, дочку этого Гутерриша отметелил муж, а потом пришел вернуть её телефон, чтобы забрать их совместные сбережения..., он бы тоже призвал их к дальнейшим действиям???
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цьому народу світ уже немилий
від зайшлих вбивць та від своїх нікчем


Л. Костенко
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Шановний пан Антоніо Гуттеруш сьогднішня влада України буде робити все щод закінчити війну на Донбасі але це не відміняє Росії Крим. Вона повинна вернути Крим Україні
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Красавцы, утерли ручки, так как свели щенка и матерого волка для переговоров, результат , которых спишут на щенка и всем будет спокойно и сытно... Гутерреш после обмена удерживаемыми лицами призвал Украину и Россию "к дальнейшим действиям в том же духе" - Цензор.НЕТ 2437
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