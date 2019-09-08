 "Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - Яременко о Минских соглашениях

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"Они никуда не исчезнут, от них невозможно отказаться. Хотя все заявляют, что их нужно выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но даже в своих настаиваниях выполнять Минские договоренности, но отвести в трех местах и обеспечить отвод, согласовать "формулу Штайнмайера" - это уже пересмотр договоренностей, в них этого нет. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - отметил Яременко.
В то же время, он назвал эти соглашения "позорными" и подчеркнул, что "мира они не принесли".
"Но, почти наверняка, мне кажется, Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя с моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - пояснил депутат.
Кто будет стоять рядом с Зеленским, шепчущий Богдан с глазками хорька, как у путина.
Кто будет стоять напротив Зеленского.
Макрон в обнимку с агрессивным путиным, меркель уходящая на пенсию.
И все они будут требовать от Зеленского капитуляции, особый статус ордло, выборы в ордло, амнистия. Отпустив убийц полковников СБУ, солдат Украины, он морально будет готов амнистировать всех врагов, за это ему пообещают отдать захваченных украинских граждан и солдат.
Зеленский спасёт путинский режим от краха, не будет санкций и т.д
В Украину тихим сапом войдёт враждебная автономия.
Надеюсь ему помешают это сотворить.
І чим більше чути їх голоси тим важче розібрати хто з них хто. Хоча і немає в цьому особливої потреби , знаючи що диригент в них один - *****.
Но у нас банановая республика, всем плевать на закон. Особенно Западу. Свои законы и конституции они уважают, на нашу плюют вместе с нами. С Петей и Зелей.
-киев
-а столицу россии?
-киев
а столицу сша?
-киев
-а столицу германии?
-киев
-какой ты у меня умница, виталя