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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2630) Яременко Богдан (12)

 "Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - Яременко о Минских соглашениях

Председатель комитета по внешней политике Богдан Яременко заявил, что Минские договоренности нужно трансформировать и изменить способы их выполнения.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Они никуда не исчезнут, от них невозможно отказаться. Хотя все заявляют, что их нужно выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но даже в своих настаиваниях выполнять Минские договоренности, но отвести в трех местах и обеспечить отвод, согласовать "формулу Штайнмайера" - это уже пересмотр договоренностей, в них этого нет. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - отметил Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США

В то же время, он назвал эти соглашения "позорными" и подчеркнул, что "мира они не принесли".

"Но, почти наверняка, мне кажется, Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя с моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - пояснил депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3147184
 
   
 Топ комментарии
 
У зебилов есть прекрасная возможность заставить Хуйло подписать новые договорённости, не такие позорные.

Вот когда это чмо зелёное сможет затянуть Хуйло на подписание хоть каких-то договорённостей, тогда и квакать будет.
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Для зебіла Яременка: для когось мир - перемога, а для когось - капітуляція.
Твоя тля обрала другий варіант.
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Минские договорённости остановили наступление российских войск и спасли от оккупации Мариуполь. Они создали нам передышку, которая позволила начать строительство армии с нуля. Просто зебил Яременко в своей личной ненависти к Порошенко (не получил должность в МИД) никак не успокоится и на белое говорит чёрное.
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Ключевой момент первая Нормандская встреча.
Кто будет стоять рядом с Зеленским, шепчущий Богдан с глазками хорька, как у путина.
Кто будет стоять напротив Зеленского.
Макрон в обнимку с агрессивным путиным, меркель уходящая на пенсию.
И все они будут требовать от Зеленского капитуляции, особый статус ордло, выборы в ордло, амнистия. Отпустив убийц полковников СБУ, солдат Украины, он морально будет готов амнистировать всех врагов, за это ему пообещают отдать захваченных украинских граждан и солдат.
Зеленский спасёт путинский режим от краха, не будет санкций и т.д
В Украину тихим сапом войдёт враждебная автономия.
Надеюсь ему помешают это сотворить.
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Цікаво тепер спостерігати, як в єдиному екстазі зливаються пригожинські і зебі боти в намаганні довести "шкідливість" Мінських домовленостей для України. Так, ці домовленості шкідливі... Але для Рашки.
І чим більше чути їх голоси тим важче розібрати хто з них хто. Хоча і немає в цьому особливої потреби , знаючи що диригент в них один - *****.
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Это вообще незаконные и антиконституционные "Минские соглашения" в военное время просто бы расстреляли подписантов,как собак.
Но у нас банановая республика, всем плевать на закон. Особенно Западу. Свои законы и конституции они уважают, на нашу плюют вместе с нами. С Петей и Зелей.
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Интересное наблюдение. Чем дальше от выборов тем президент Зеленский становится всё более шоколадным и соевым. Того и глядишь станет порохоботом. "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1088
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На вулиці до мене підійшов хлопчина, років з 20-ть, попросив дати на хліб, каже завтра зарплатня, не дотянув. Вигляд має будівельника, роба, фарба, всі діла. Питаю: за кого голосував на виборах? Відповідь вразила: -Якби за Зеленського, то пішов би і вкрав. Дав 50 грн.
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а де там ті що за порошенком ганялась і називали єго предателем--а тут десь пропали ці білецькі і інші спасателі от порошенко--тут вже відкритим текстом чувак варняга про капітуляцію а ці патріоти десь пропали і залягли на дно
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Порохоботы это вы сдали Крым и Донбасс......вам неискупить вину твари вы
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И я обосную.....были выборы и.о. Президента Украины....води военное полоежение и вперед.....
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-скажи мне столицу руси
-киев
-а столицу россии?
-киев
а столицу сша?
-киев
-а столицу германии?
-киев
-какой ты у меня умница, виталя "Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - Яременко про Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1319
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