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Все про:ОБСЕ (3745) ранение (2189) Донбасс (19304)

 Женщина получила ранение из стрелкового оружия в Новолуганском, - СММ ОБСЕ

31 августа медперсонал больницы в Светлодарске сообщил наблюдателям, что вечером 29 августа из Новолуганского к ним доставили 70-летнюю женщину с пулевым ранением в ногу.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

В больнице сын этой женщины рассказал, что его мать получила ранение нижней части ноги вечером 29 августа, когда находилась одна у себя дома в Новолуганском (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). Он добавил, что привез ее на машине в больницу в Светлодарске.

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В тот же день информацию подтвердил сотрудник отделения полиции в Светлодарске.

"31 августа на улице Первомайской в Новолуганском, где проживает раненная женщина, наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в деревянной двери, выходящей на запад,

кирпичной летней кухни, расположенной позади дома, а также свежее пулевое отверстие в западной внутренней стене летней кухни и пулевое отверстие в западной внешней стене. По их оценке, повреждения возникли в результате огня из легкого вооружения, который велся из западо-юго-западного направления", - отмечается в отчете.

6 сентября сотрудники Миссии поговорили по телефону с пострадавшей. Она рассказала, что вечером 29 августа была возле дома, когда услышала выстрелы из стрелкового оружия и спряталась в летней кухне. Когда она пряталась там, в ее левую ногу попала пуля.

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Женщина продолжает находиться в больнице в Светлодарске. Она добавила, что ее нога сломана в двух местах.

Источник: https://censor.net.ua/n3147182
 
 
 Топ комментарии
 
А хто тепер на це зверне увагу. То ж для компанії "утопи барІгу" використовувалося.
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Ну и зачем козломордый здесь выкладываешь . пойди петуха с навоза вылепи и успокойся
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Не кизди, вафел. пЭдик басурин казав, что то негры из ЧёрнойВоды стреляли микроволнами из микроволновок.
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Slava Rabinovich
20 ч. ·

Украинцы! Когда в следующий раз патлатый грязный пропагандон Венедиктов направится к вам в Киев, гоните его оттуда ссаными тряпками. Вот, что он говорил в прямом эфире сегодня:
С. Бунтман
― Вот спрашивают из Санкт-Петербурга нас: «В отношении Олега Сенцова получается так, что российские власти помиловали и освободили террориста?»

А. Венедиктов
― Ну, в отношении Олега Сенцова российские власти помиловали человека, осужденного за терроризм. То же самое сделал президент Зеленский, помиловав 16 человек, включая украинских граждан, там были люди, осужденные за терроризм, там была женщина среди прочих, которая летит в Москву, которая подложила взрывное устройство в машину полковника СБУ и он погиб. Чтобы было понятно. Да, милуют не мелких жуликов. Про мелких жуликов президенты не говорят. Это правда.
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Опозиция в России карманная, прикормленная. Как у нас оппоблок.
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Куплена так, як купили Бориса Нємцова?
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Так Немцов и Новодворская и были последней настоящей опозицией.
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більше нікого стоячого не залишилося?
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Да стоячие может и остались, а вот стоящих нету...
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Я так понимаю Навальный по своему желанию каждый год сидит 1-2 месяца каждый год ? А его брат вообще несколько лет отсидел
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сэрьожа, тебя ж с таким подходом выпилят через считанные минуты - даже на доширак не заработаешь. Тоньше надо работать. Чи токо такие как ты у пригожина остались?
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А по пути он поймал беременного мальчика в трусиках, распял его и задул монтажной пеной влагалище.
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Ну и зачем козломордый здесь выкладываешь . пойди петуха с навоза вылепи и успокойся
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Нарешті вазелін дозволив лушпанити у відповідь.
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Не кизди, вафел. пЭдик басурин казав, что то негры из ЧёрнойВоды стреляли микроволнами из микроволновок.
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До ціни вугілля по "Роттердам+" немає претензій - НАБУ
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А хто тепер на це зверне увагу. То ж для компанії "утопи барІгу" використовувалося.
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