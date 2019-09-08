 Женщина получила ранение из стрелкового оружия в Новолуганском, - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 7 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
В больнице сын этой женщины рассказал, что его мать получила ранение нижней части ноги вечером 29 августа, когда находилась одна у себя дома в Новолуганском (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка). Он добавил, что привез ее на машине в больницу в Светлодарске.
В тот же день информацию подтвердил сотрудник отделения полиции в Светлодарске.
"31 августа на улице Первомайской в Новолуганском, где проживает раненная женщина, наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в деревянной двери, выходящей на запад,
кирпичной летней кухни, расположенной позади дома, а также свежее пулевое отверстие в западной внутренней стене летней кухни и пулевое отверстие в западной внешней стене. По их оценке, повреждения возникли в результате огня из легкого вооружения, который велся из западо-юго-западного направления", - отмечается в отчете.
6 сентября сотрудники Миссии поговорили по телефону с пострадавшей. Она рассказала, что вечером 29 августа была возле дома, когда услышала выстрелы из стрелкового оружия и спряталась в летней кухне. Когда она пряталась там, в ее левую ногу попала пуля.
Женщина продолжает находиться в больнице в Светлодарске. Она добавила, что ее нога сломана в двух местах.
20 ч. ·
Украинцы! Когда в следующий раз патлатый грязный пропагандон Венедиктов направится к вам в Киев, гоните его оттуда ссаными тряпками. Вот, что он говорил в прямом эфире сегодня:
С. Бунтман
― Вот спрашивают из Санкт-Петербурга нас: «В отношении Олега Сенцова получается так, что российские власти помиловали и освободили террориста?»
А. Венедиктов
― Ну, в отношении Олега Сенцова российские власти помиловали человека, осужденного за терроризм. То же самое сделал президент Зеленский, помиловав 16 человек, включая украинских граждан, там были люди, осужденные за терроризм, там была женщина среди прочих, которая летит в Москву, которая подложила взрывное устройство в машину полковника СБУ и он погиб. Чтобы было понятно. Да, милуют не мелких жуликов. Про мелких жуликов президенты не говорят. Это правда.
https://censor.net.ua/user/457136