 С начала суток враг 6 раз нарушил режим тишины, позиции ОС в районе Верхнеторецкого обстреляли из миномета калибра 82 мм, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в течение дня противник обстреливал позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", причем применял запрещенное минскими соглашениями оружие, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, по позициям ОС вблизи Гранитного обстрел велся из стрелкового оружия, неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета, около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды открывался огонь по позициям ВСУ неподалеку от Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, 7 сентября российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.