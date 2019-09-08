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 С начала суток враг 6 раз нарушил режим тишины, позиции ОС в районе Верхнеторецкого обстреляли из миномета калибра 82 мм, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в течение дня противник обстреливал позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", причем применял запрещенное минскими соглашениями оружие, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, по позициям ОС вблизи Гранитного обстрел велся из стрелкового оружия, неподалеку от Красногоровки - из автоматического гранатомета, около Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды открывался огонь по позициям ВСУ неподалеку от Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов.

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Напомним, 7 сентября российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3147180
 
 
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Я за военное решение проблемы. Но поддержки мира нет.Какие иные решения ?
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Хороший вопрос... Вроде бы наконец-то Украина дождалась настоящего Лидера, готового вести за собой армию до победного конца и полного уничтожения врага, а вот поддержки мира нет...
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Від початку доби ворог 6 разів порушив режим тиші, позиції ОС у районі Верхньоторецького обстріляли з міномета калібру 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6181

тихої вам ночки, синочки!
бережи вас Боженька і материнська молитва...
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