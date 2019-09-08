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 Политика Украины
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Все про:Денисова (489) Сенцов (1014) Кольченко (235)

 Сенцову и Кольченко выделили временное жилье, возвращаться в Крым им нельзя, - омбудсмен Денисова

Для освобожденных из РФ бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко организовали временное жилье.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC-Україна".

"Мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Что касается постоянного жилья, мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться в Крым нельзя.

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Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать", – сказала уполномоченный по правам человека.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147179
 
   
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шутка про "об'явіть войну амєрікє і сдацца в плєн" обрєтает рєальноє наполнєнійє
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зачєм сотрясать ефір етер дєцкім воплєм?
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А де ці родичі постійно мешкають - в Україні чи окупованому Криму?
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Колишніх полонених, в яких немає житла, потрібно поселити під охороною на території військової частини, щоб їх не вбили російські вбивці. Багатьом потрібно виділити державну охорону, бо путін не відпускає просто так знакових в'язнів! А ми маємо бачити з ким вони спілкуються і контактують і хто намагається до них наблизитись! Ще раз потрібно повернутись до питання організації в містах зелених зон безпеки, куди неможливо потрапити зі зброєю, без спецперевірки і особистого догляду! Війна продовжується і потрібно виходити на новий рівень організації безпеки!
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Дружина українського політв'язня путінського режиму Олега Сенцова вирішила розлучитися з чоловіком.
Алла Сенцова пояснює, що статус дружини в'язня не дає можливості в окупованому Криму взяти іпотеку, щоб придбати житло для себе і їхніх двох дітей. Вона також повідомила, що більше місяця не отримує допомоги від волонтерів і створених ними фондів, а саме ці гроші йшли на оплату орендованого житла.
Дружина політв'язня також зауважила, що не має зв'язку із чоловіком, тому змушена повідомляти йому про рішення розлучитися поштою. Проте вона не знає, чи Олег отримав її її послання і яким є його ставлення до пропозицій дружини. Відповідей на листи з якутської колонії, де утримують Сенцова, немає вже кілька місяців. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/druzhina-sencova-virishila-rozluchitisya-z-cholovikom-706929.html
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якось стрьомно виглядають подібні дії для сім'ї людини з іміджем морального авторитету - принциповим борцем з режимом - мучєніком за правду - узніком совєсті...
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не зрозумів яким чином дії бувшої жони Сєнцова мають його дискредитувати?
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Герой не настоящий получается.
Оказывается у него есть жена а у жены больной ребенок и нужны деньги.
Прямо почти как в никчемной жизни любого идиота.
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так вона, тіпа, по нуждє розводиця - не красіво - муж в застєнках казєматов - йєму моральная поддєржка нужна, а развод, даже тєхнічєскій, ето опрєдєльонного рода удар в спіну, ну, ілі поніже... В любом случає, моральному авторітєту наносіца ущєрб - ти развє етого нє понімайєш?
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Так в жизни не так как в смартфоне бесплатно в магазине еды не дадут и в аптеке лекарства не дают без денег.
Если ребенок больной за ним нужен уход и одновременно работать не особенно получается.
Как то так.
Ты вот за комуналку на 100 гривен больше заплатить не в состоянии бо зубижив.
Так ты доволен?
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херасє "по нуждє" - іпотеку не можу взять.
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Украинцам нельзя приехать на свою территорию.
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Пусть рашка компенсирует вынужденную потерю жилья из-за неправомерных политических преследований. Пусть у нее заберут где нибудь в Европе недвижимость для возмещения убытков.
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зачєм сотрясать ефір етер дєцкім воплєм?
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Все по закону.Слышал про суд по правам человека ?
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увєрєн шо мона подать і даже виіграть, но получіть виігриш, ілі вєрнуть судєбнийє іздєржкі, ні палучіцца - ето мордор
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Вся наша жизнь фантастика. Только одни ее пишут,а другие читают.
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Живя в Донецке?
Ну ты просто сказошник)))
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Чем тебе Донецк не нравится ? Люди не виноваты,что олигархи обдурили их и призвали рашку.Точнее виноваты за непонимания ситуации и незнание истории. А так,все как и на остальной территории.
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Кто тебе сказал что не нравится?
Тебя в Донецке политически не преследуют?
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шутка про "об'явіть войну амєрікє і сдацца в плєн" обрєтает рєальноє наполнєнійє
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нє, ні в койєм случає! Даже вистрєла із хлопушкі нізззя! Указом пріЗєдєнта об'явіть войну, а слєдующім номєром - капітуліровать. Докумєнти мона прінять пакєтом
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Дружина розлучилася з Олегом ?
Діти переїдуть і підуть в українську школу ?
Але хлопчик же у нього хворий.
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Жена берет развод и оформляет ипотеку, что бы купить квартиру в Крыму. Денежки от волонтеров кончились...
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Ты Максимка хоть коммуналку оплатил?
Или волонтеров тебе искать😂😂
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О, для меня тыща гривен- так, пивка бахнуть.
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а рожа нє трєснєт - півка на тищу бахать!!!
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певна частина російських оппазіціанєрів наривайєця на прєслєдованія шоп потім емігріровать в еуропу/америку на правах політічєского бєженца с полним пансіоном
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Какой дурак после плена поедет в резервацию
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Україна- багатоквартирний будинок. Одна з квартир- Крим. Цю квартиру віджав гопник з-за поребрика. Власників квартири, він голими і босими, викидає на вулицю, за що керуючий будинком, на ніч глядючи, дзвонить і дужедякує. Потрібно віджате гопотою житло, до обслуговування під'єднати, на пільгових умовах, бо там же "наші люди" залишились
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https://www.youtube.com/watch?v=JZ6oFbJPDLA&t=0s

интервью с "политзаключенными" сразу после освобождения! сбу еще работать с патриотами Сенцову і Кольченку виділили тимчасове житло, повертатися до Криму їм не можна, - омбудсмен Денісова - Цензор.НЕТ 6442 Сенцову і Кольченку виділили тимчасове житло, повертатися до Криму їм не можна, - омбудсмен Денісова - Цензор.НЕТ 6442 Сенцову і Кольченку виділили тимчасове житло, повертатися до Криму їм не можна, - омбудсмен Денісова - Цензор.НЕТ 6442
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Пусть Игорь Валерьевич и Ринат Леонидович пару раз откажутся от походов в ресторан... и ВСЕ освобожденные получат квартиры!
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