 Сенцову и Кольченко выделили временное жилье, возвращаться в Крым им нельзя, - омбудсмен Денисова

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC-Україна".
"Мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Что касается постоянного жилья, мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться в Крым нельзя.
Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать", – сказала уполномоченный по правам человека.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
Алла Сенцова пояснює, що статус дружини в'язня не дає можливості в окупованому Криму взяти іпотеку, щоб придбати житло для себе і їхніх двох дітей. Вона також повідомила, що більше місяця не отримує допомоги від волонтерів і створених ними фондів, а саме ці гроші йшли на оплату орендованого житла.
Дружина політв'язня також зауважила, що не має зв'язку із чоловіком, тому змушена повідомляти йому про рішення розлучитися поштою. Проте вона не знає, чи Олег отримав її її послання і яким є його ставлення до пропозицій дружини. Відповідей на листи з якутської колонії, де утримують Сенцова, немає вже кілька місяців. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/druzhina-sencova-virishila-rozluchitisya-z-cholovikom-706929.html
Оказывается у него есть жена а у жены больной ребенок и нужны деньги.
Прямо почти как в никчемной жизни любого идиота.
Если ребенок больной за ним нужен уход и одновременно работать не особенно получается.
Как то так.
Ты вот за комуналку на 100 гривен больше заплатить не в состоянии бо зубижив.
Так ты доволен?
ефіретер дєцкім воплєм?
Ну ты просто сказошник)))
Тебя в Донецке политически не преследуют?
Діти переїдуть і підуть в українську школу ?
Але хлопчик же у нього хворий.
Или волонтеров тебе искать😂😂
интервью с "политзаключенными" сразу после освобождения! сбу еще работать с патриотами