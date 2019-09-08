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 227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ

Только на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей незаконно содержатся 227 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии присоединилась к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким из РФ и с временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан.

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Работа по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147178
 
 
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До Нового року Зе всіх визволить.

А до Різдва весь Донбас.
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Я так понимаю, что отдавать уже не кого, поэтому, будут торговать интересами Украины.....
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Згідно з планами рашки Україна повинна почати переговори напряму з рашковими маріонетками в окупованих територіях. Напряму з рашкомаріонетками які нічого не вирішують. Це негативний крок для України.
Буде видно куда це вітер з СБУ дує.
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Да цапам ничего не стоит нахватать ещё народа осудить и посадить а потом требовать обмен, а на кого они придумают. Это же не Украинские продажные суды, которые работают против государства которое их кормит.
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Подозреваю у преЗедента руки отвиснут от «браслетиков».........
А если серьезно, вот как раз из дыры(!) и надо вытаскивать пленных........
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