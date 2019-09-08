 227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"Служба безопасности Украины с первых дней российской агрессии присоединилась к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким из РФ и с временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан.
Работа по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
https://m.gordonua.com/publications/pravozashchitniki-opublikovali-spisok-politzaklyuchennyh-nezakonno-zaderzhannyh-v-okkupirovannom-krymu-934634.html
А до Різдва весь Донбас.
Буде видно куда це вітер з СБУ дує.
А если серьезно, вот как раз из дыры(!) и надо вытаскивать пленных........