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 Выборы, которые Россия проводит в оккупированном Крыму, незаконны, - МИД Польши

Польша считает нелегальными выборы в так называемые местные органы власти, организованные на территории оккупированной АР Крым властями РФ.

Об этом говорится в коммюнике МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Министерство иностранных дел Республики Польша считает нелегальными организованые властями Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым в Украине в воскресенье, 8 сентября, выборы в так называемые местные органы власти", говорится в заявлении.

Как отмечает польское внешнеполитическое ведомство, "Польша постоянно поддерживает независимость, суверенитет и интегральную целостность Украины". "Аннексия Крыма, украинской территории, Российской Федерацией в марта 2014 года является нарушением международного права, о чем отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН нр 68/262". В этом контексте отмечается, что "действия, которые проводит российская власть на территории оккупированного Крыма, Польша считает нелегальными, и результаты "выборов" - недействительными".

Читайте: МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Одновременно МИД Польши в очередной раз обращает внимание "на ухудшение ситуации с правам человека в Крыму, ограничение гражданской и религиозной свободы, а также - регулярные нелегальные задержания, которые касаются, прежде всего, крымских татар".

МИД Польши обратилось к международному сообществу с призывом проявлять солидарность "в сопротивлении относительно тех действий, которые реализует Российская Федерция на аннексированом полуострове".

Также читайте: Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3147177
 
 
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Польща та Країни Балтії,більш за всіх підтримують Україну,бо дуже гарно знають московських кацапів.
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а Зе вот молчит только Зеркаль сдержано опротестовала
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Польща та Країни Балтії підтримують Україну, - а шо там зелене сонечко може теж підтримає?
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Хотів би почути думку порохоботів, щодо цієї заяви!
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Их мнение уже никого не интересует. Сейчас важно только что скажет Народный Президент и наш Лидер Владимир Алесандрович!
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Слава!!! Слава!!! Призеденту...
Що б не сказав наші вуха недостойні вбирати потік мудрості з його вуст
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ваш лидер стане на колина перед ****** ы скаже: ну шо ще для вас сдэлать? Вибори, які Росія проводить в окупованому Криму, незаконні, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 1531
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Яким чином "Вибори" та "расія" якось можуть бути пов"язані. Хіба на рашці хоч колись були вибори?
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кстати, насчет Польши - на днях дернул черт посетить польский ресторан...остался недоволен... Выборы, которые Россия проводит в оккупированном Крыму, незаконны, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 770 очень...
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а почему САМ ГРАНТ МОЛЧИТ? УЖЕ ВСЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ РАДИ ПРИЛИЧИЯ ТО ЧТО ЗЕРКАЛЬ ОТГАВКАЛАСЬ ТО ТАКОЕ ДОЛЖЕН И ПРЕЗИДЕНТ ХОТЯ БЫ НАПИСАТЬ ЧТОТ ТО-ПОРОХ КРОМЕ ГЛАВЫ МИД ТОЖЕ ДАВАЛ ОЦЕНКУ А ТАК МОЛЧАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ПО КРЫМУ ВЫГЛЯДИТ КАК СОГЛАСИЕ С МОРДОРОМ и запад это видит
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