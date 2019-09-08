 Выборы, которые Россия проводит в оккупированном Крыму, незаконны, - МИД Польши

Об этом говорится в коммюнике МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Министерство иностранных дел Республики Польша считает нелегальными организованые властями Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым в Украине в воскресенье, 8 сентября, выборы в так называемые местные органы власти", говорится в заявлении.
Как отмечает польское внешнеполитическое ведомство, "Польша постоянно поддерживает независимость, суверенитет и интегральную целостность Украины". "Аннексия Крыма, украинской территории, Российской Федерацией в марта 2014 года является нарушением международного права, о чем отмечается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН нр 68/262". В этом контексте отмечается, что "действия, которые проводит российская власть на территории оккупированного Крыма, Польша считает нелегальными, и результаты "выборов" - недействительными".
Одновременно МИД Польши в очередной раз обращает внимание "на ухудшение ситуации с правам человека в Крыму, ограничение гражданской и религиозной свободы, а также - регулярные нелегальные задержания, которые касаются, прежде всего, крымских татар".
МИД Польши обратилось к международному сообществу с призывом проявлять солидарность "в сопротивлении относительно тех действий, которые реализует Российская Федерция на аннексированом полуострове".
Що б не сказав наші вуха недостойні вбирати потік мудрості з його вуст