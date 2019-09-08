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 Политика Украины
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 Денисова об идее Москальковой закрыть дела против узников: "Необходимо официальное обращение от РФ"

Омбудсмен России Татьяна Москалькова предложила прекратить уголовное преследование всех тех, кого обменяли, ее украинская коллега говорит, что необходимо официальное обращение.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - заявила Денисова.

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Она также сообщила, что в переданных Москальковой списках было 150 украинцев, в том числе крымские татары. 7 сентября вернулась первая группа.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147176
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто за словами Денисової ..москальня хоче амністії для терористів !?
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Обмен, 6а не понятной правовой основе, окажется тем сыром в мышеловке, в котором орой окажется и Зеля и Украина. С Зеле, Бог с ним, а что будет со страной?
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Ми віддали терористів, але провина їх не може бути пробачена і амністована! Якщо ці терористи знову з'являться в Україні, вони знову будуть арештовані! Мало того, вони будуть переслідуватись по цілому світу як міжнародні терористи!
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Тобто за словами Денисової ..москальня хоче амністії для терористів !?
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я тоже так понял но ждет официального приглашение иначе она сказала что терроистов не амнистируют
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Похоже Вы не читаете иностранную прессу.
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Обмен, 6а не понятной правовой основе, окажется тем сыром в мышеловке, в котором орой окажется и Зеля и Украина. С Зеле, Бог с ним, а что будет со страной?
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Значит ли это что в случае гипотетического закрытия уголовных дел в раше на моряков - раша признает Крым украинским?
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нада вніматєльно слєдіть за дєйствіямі пріЗєдєнта та парлямєнта, бо под шумок обмєна нам могут подсунуть обман - скажем, ввєсті цвєтную дифєрєнціацію штанов, фєодальную структуру опщєства і право пєрвой брачной ночі для знаті
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Все ясно. Россия напишет обращение и Украина прекратит дела против обменяных. Следовательно, они будут признаны невиновными.
Всего-то.
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Классно Денисова их мокнула Денисова об идее Москальковой закрыть дела против узников: "Необходимо официальное обращение от РФ" - Цензор.НЕТ 7782 Респект!
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Кацапы завели дела на всех и вынесли приговор, в отличии от Украины
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противно читать!!"Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", Источник: https://censor.net.ua/n3147176 эта овца совсем не понимает!!что это ей предложили чтоб она обращалась и просила!!ведь сам ,,гарант"ещё не будучи гарантом об этом говорил!!что :принимать во всех позах и во всех положениях!!так что эту тезу он уверенно начал реализовывать на практике!! Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ" - Цензор.НЕТ 2590 Денісова про ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів: "Потрібне офіційне звернення від РФ" - Цензор.НЕТ 5847
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Можно сколько угодно крутить РФ фиги, только как же остальные граждане Украины, которые в плену.
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