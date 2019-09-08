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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2127) Медведчук (972) Россия (73790) государственная измена (309) Яременко Богдан (12)

 Пиар-вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой, за это надо наказывать, - Яременко

Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это моя частная инициатива, я еще не приступил к ее реализации, просто из-за нехватки времени. Но это обязательно будет сделано. У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся очень вредным способом. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличны от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины.

Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, "нюхнуть" газу, это вредно. Цена этого - человеческие жизни. Это надо трактовать только так", - рассказал Яременко.

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По его словам, такие действия следует трактовать как государственную измену и наказывать за это тюремным заключением. Нардеп также отметил, что отмена неприкосновенности с 2020 года будет только способствовать этому.

"Сейчас надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться", - пояснил Яременко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147175
 
   
 Топ комментарии
 
Выфсеврети, это зрада и пиар. Зеленский давно в каулиции с Медведчуком и Бойко. Единственный ворог путена и медведчука на белом свете - это Петро Порошенко. Он их почти уничтожил за 5 лет, но проклятые зелебобы дали обоим подсрачника после визитов Медведчука в Козын.
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ну, дєрзай - такий закон нада бистро. За три дні, думаю, встигнеш
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ну, дєрзай - такий закон нада бистро. За три дні, думаю, встигнеш
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Два дня и Медведчука с Рабисровичем - на нары. А три дня зачем????
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Удивительно, что до сих пор власть молчит про госизменников - наших олигархов и депутатов. Может эта власть вообще не собирается признавать РФ врагом и хочет с ней мириться и дружить? Странное у них поведение как для нормального человека.
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Выфсеврети, это зрада и пиар. Зеленский давно в каулиции с Медведчуком и Бойко. Единственный ворог путена и медведчука на белом свете - это Петро Порошенко. Он их почти уничтожил за 5 лет, но проклятые зелебобы дали обоим подсрачника после визитов Медведчука в Козын.
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Ужи и парад был назначен в Москве. И ценники на рошен в рублях...
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Мудак мудака видит из далека. Два руССких пдора,

Alex Rozhenko и Андронный Коллайдер, взаимоудовлетворились.






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А кинобизнесс на расии их полувменяемого президента не является.
Тут главное не перепутать.
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Кацапский троль защищает своих опзжшников
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При Порошенко такого не было! Пиар - вояжи некоторых политиков в РФ являются государственной изменой, за это надо наказывать, - Яременко - Цензор.НЕТ 4081
Зрада зрадная!!
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Та давай уже.Заводи шарманку.А то из далека.Ссаная тряпка быстрее вылетит😂🌷
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А то, что творит Зеля, это как называется. Сколько статей УК Украины по нем плачет????
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началось!!страховка зе и зебобов!!между строк надо читать:слив страны прерогатива зэ и как максимум его ближайшего окружения и эта фраза чётко указывает почему это так: и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы Источник: https://censor.net.ua/n3147175 (надеюсь теперь все поняли!!что после прямых сделок с муйлом будет профитировать только зэ!!вне сомнений в офшорах теперь счета рваться будут от небольших цифр и бесконечных нолей на них и теперь хотят законодательно утвердить дабы в одну глотку и все лишние от корыта)как то так.(все президенты!!и сделали вместе а схавает только зэ!!)
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И почему ты свалил в самый ответсвенный момент когда нужно спасать страну чтобы зебобики не слили Украину кацапам ¿
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должен тебя огорчить!!я свалил(как пишеш)(и даже не я а родители эт больше вопрос к ним а не ко мне)в далёком 1988 и в том то и дело!!что мне по барабану порохи бобики!!мне больно за страну и бездарную нацию. Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 5122 Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 6215
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При Пєтьї Медведчук їздив до Пуйла,за Пєтьїним наказом,а шо зараз відбувається,незовсім зрозуміло.
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Шо тобі незрозуміло???
Зараз Медведчука і Рабіновича посилає в Орду Вовочка.
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Так Медведчук зрадив Пєтью?Який же він мерзотник))Так ти Цемаха зустрічав у Донецьку?
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На клумбі нарвав?Донецьк місто мільона троянд,та 300 тисяч баранів))Перепис баранів у Донецьку триває?Чи вже є результат?
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Я ж тебе вже написав,
Я як би там є
і як би мене там нема.
Я не приймаю участі ні в яких сепарських шабашах.
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та --узбахойтесь вже!
ніхто нікого не посадить!..там дано вже домоленності між президентами...що .когось посадили.?.чи Кучму..чи Ющенка? ба навіть Януковощ на дачі в Ростові а не в буцинарні..
Ну? то чого ви?
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У тут я пригадав про їжака і голи сідниці...
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Інформаційний простір України готують до можливого наступного президенства Медведчука (тому що вже зараз в ВР готують можливі зміни в Конституцію), навіть Віталій Портников говорив про це ще 10 квітня 2018 року

https://www.obozrevatel.com/politics/medvedchuk-mozhet-stat-prezidentom-ukrainyi-v-2021-godu-portnikov-opisal-stsenarij.htm
Тож треба Нам бути напоготові !
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Да в штабе рошена сценарии все апокалиптичней становятся)))Долларах стописят не прокатил,теперь мертвечук уже президент))).Жгите ещё)))
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президентом має бути тільки сивочолий гетьман з томосом у
лівій руці та з дирявою правою шкарпеткою у лівій кишені запханого в
труси піджака!!!
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ну сказав, тепер зроби що сказав, підтримую.
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Господин Яременко наверное немного глуп,как можно вести переговоры неуполномоченными на то лицами? Они не будут иметь никакого правового статуса.Или такие прописные истины невдомек господину Яременко?
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Вся влада ваша , клоуны ,, полностью .. Флаг вам в руки , и вперёд и с песней . А мы посмотрим , как вы переходите от слов к делу . Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 1903 .
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а шо тобі ще робити, рюмка недопита, сиди рівно на дивані.. це - твоя доля Піар-вояжі деяких політиків до РФ є державною зрадою, за це треба карати, - Яременко - Цензор.НЕТ 4288
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Страшные подробности: «Порошенко отправлял моряков в один конец и говорил, что они и так рано или поздно умрут» Стали известны новые шокирующие подробности того, как Порошенко отправлял моряков на бойню под российский флот и что он говорил приближенным генералам во главе с Турчиновым. Об этом нам поведали экс-сотрудники СБУ времен правления режима Порошенко на правах полной анонимности. «Он врал всем вокруг. Генералам, которые отдавали непосредственный приказ нашим морякам выдвигаться в пролив, Порошенко говорил, что Россия уведомлена об этом и что это учебный рейд. Нам (ред. СБУшникам) он говорил, что моряков нужно проконтролировать не работают ли они на Россию. Только Турчинов и приближенные Генералы знали правду. Моряков и наших сотрудников целенаправленно отправляли на убой. Моряки должны были прорываться. Они до конца верили, что это учение… В это время российский флот должен был потомить наши катера. Он обманул моряков и нас в том числе. Порошенко говорил Турчинову, что все мы рано или поздно умрем. Моряки тоже рано или поздно умрут, а так хоть звания Героев получат, а их родственники материальную помощь от государства. Турчинов согласился и говорил, что смерти моряков послужат хорошим стимулом для людей воевать дальше, а для них это возможность укрепить рейтинги и сохранить власть посредством введения военного положения. Только чудо спало страну от воплощения этого кровавого плана….» - говорит наш собеседник на правах полной анонимности. Отметим, что моряки готовы на весь мир рассказать о том страшном дне, когда их отправляли умирать.aдвокаты украинских моряков не на камеру говорят, что часть наших героев готова публично рассказать всю правду о том кровавом дне, когда обезумевший верховный главнокомандующий Порошенко отправил два катера против целого российского флота. Моряки утверждают, что Порошенко предупреждали, что этот проход закончится смертью личного состава, но он истерическим тоном приказал немедленно прорываться через российский флот поскольку это учение. Это была безумнейшая провокация кровопролития и все это прекрасно понимали, но уже было поздно… Показания моряков могут стать бесценными в судебном процессе против олигарха Порошенко.
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