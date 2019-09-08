 "А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ

Об этом на своей странице в Фейсбук написал брат обменяного из российского плена заложника Панова Игорь Котелянец, информирует Цензор.НЕТ.
"А теперь начинается главное мочилово.
1. Популярность политзаключенных опасна для политиков. Они имеют максимум полгода, чтобы ее уничтожить. Им не нужны конкуренты в медийном пространстве.
2. Сейчас вы увидите, как всеми забытые "журналисты" будут пытаться получить дешевую славу и грязные деньги на хайп вокруг месседжей: а) Политзаключенные - просто тупоголовые кретины, которые поперлись в Крым и РФ, а теперь спасай их. б) завышенная цена. Мы отдали супер важных террористов и преступников, которые были единственным способом доказать миру, что не Украина сбивала боинг. в) Только благодаря Порошенко сегодня освобождены политзаключенные, потому что это результат его работы, его договоренностей, просто только сейчас реализовались.
3. Пророссийские каналы будут заявлять, что это все договоренности Медведчука, а проукраинские на этом фоне будут говорить, что надо политзаключенных проверить, потому что их обрабатывали ФСБ, поэтому они завербованы", - пишет Котелянец .
Он отмечает, что освобожденные заложники требуют как минимум полгода психологической реабилитации, чтобы восстановиться после длительной изоляции и адекватно вопринимать происходящее.
"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова.
При этом Котелянец заявляет, что кум Путина Медведчук никакого участия в обмене не принимал: "Никакого Медведчука с нами не было на протяжении всей борьбы, не было при освобождении и возвращении. Не было никогда".
Некоторым даже Медведчука сало возил...
Да уж троллеферма не дремлет
Я ушла провести время с семьей, вернулась, ты все ещё пишешь
Надо же как беларусов волнуют украинские пленные. Аж кушать не могут и это в воскресенье
Да и напомни когда я тебе сегодня писал?
Ну конечно! Только ради твоего брата всё и организовывалось!
Источник: https://censor.net.ua/n3147174
Маємо кілька запитів про обмін військовими та історичні факти. Зокрема, про те, що часто траплялися випадки, коли одну людину міняли на тисячі полонених.
Ні, це не так. Такий обмін був всього один раз в історії: в Ізраїлі у 2011 році. Тоді одного ізраїльського солдата Гілада Шаліта обміняли на 1027 ув'язнених палестинців (для ізраїльтян вони терористи). На фото ви бачите саме цього солдата.
❓Чому такий обмін і як відреагувало суспільство (спойлер - неоднозначно).
Гілад Шаліт - перший ізраїльський солдат, якого захопили палестинці з 1994 року. Цей випадок трапився у червні 2006 року.
У грудні цього ж року у переговорному процесі палестинці озвучили іну обміну: 1000 їхніх в'язнів за одного Шаліта.
Процес переговорів тривав 5 років.
В коментарях часто пишуть, що усе населення Ізраїлю підтримало цю угоду. Насправді, ні.
⭕️ У 2011 році, коли досягли домовленностей між Хамасом (терористичним угрупуванням палестинців, яке захопило Шаліта) та Ізраїлем, відбулося голосування у Кабінеті міністрів Ізраїлю. 26 міністрів підтримали угоду про обмін, а три проголосували проти.
⭕️ Категорично проти виступили родичі тих, хто загинув внаслідок дій палестинців, яких збиралися обміняти на Шаліта.
⭕️ Ізраїльський аналітик Дан Шуефтан назвав можливу угоду про обмін "найбільшою істотною перемогою тероризму, яку Ізраїль зробив можливою з моменту свого створення"
⭕️ Даніель Бар-Тал, професор політичної психології університету Тель-Авів зауважував: "Тут ми бачимо основні дилеми між індивідом і колективом, і ми бачимо, що жертва виявляється проти жертви. Одна сторона каже, що його потрібно повернути будь-якою ціною. Але сім'ї загиблих під час терористичних атак та люди, поранені під час цих атак, теж є жертвами, і вони кажуть, що вбивцям не слід платити ціну. Це справді дилема, тому що жодна сторона не є правильною, і жодна сторона не є правою".
⭕️ Результати опитувань щодо підтримки звільнення Шаліта. У статті CNN ми знайшли дані про 50% підтримки таких умов обміну і 48% проти (але, на жаль, не змогли знайти їх першоджерела - як не як пройшло 8 років).
⭕️ Ще одне опитування говорить, що обмін на таких умовах підтримало 79% ізраїльтян. 14% сказали "ні".
⭕️ Цікаво, що 49% ізраїльтян сказали, що Нетаньяху прийняв рішення про такий обмін під тиском громадськості та уваги до цього питання.
Ще одна історія про наслідки обміну.
⭕️У жовтні 2011 року родина Соломона Лібмана (якого вбили два палестинці, яких Ізраїль серед інших віддав за Шаліта), оголосила про потенційну фінансову винагороду у розмірі 100 000 доларів за кожного. У відповідь на цю заяву саудівський священнослужитель та проповідник шейх Авад аль-Карані запропонував фінансову винагороду у розмірі 100 000 доларів за кожного, кому вдасться викрасти ізраїльського солдата, якого замінять на більшу кількість палестинських в'язнів. Принц Саудівської Республіки Халед бен Талал заявив, що він вирішив проявити солідарність з Аль-Карані запропонував фінансову винагороду в розмірі 900 000 доларів тим, хто зуміє викрасти більше ізраїльських солдат. Тобто, за викрадення одного ізраїльського солдата оголосили винагороду в мільйон доларів.
⭕️ У липні 2015 року ізраїльські джерела новин підрахували, що шість ізраїльтян загинули в інцидентах, пов'язаних із ув'язненими, яких звільненили за угодою "Шаліт". Багато з тих, кого обміняли повернулися до своєї діяльності та приєдналися до керівництва Хамасу.
⭕️Також The Guardian процитував лідерку опозиції Ципору Лівні: "Ціна, яку Ізраїль заплатив за звільнення полоненого солдата Гілада Шаліта, була занадто високою і в результаті зміцнила Хамас, надавши ісламістській організації легітимність".
⭕️ Перед цим командувач військовим крилом Хамасу Ахмед Джабарі заявив, що організація зробить подальші кроки для викрадення ізраїльських солдатів для їх використання в якості торгових фішок, щоб звільнити палестинських в'язнів.
В Криму почалося!
Ура!
А могли би обратися в Раду...
Ну Зеленский -- твой Бог. Это уже понятно
"будут говорить, что надо политзаключенных проверить, потому что их обрабатывали ФСБ"
-- а это обязательная практика. ФСБ ведь действительно обрабатывала. Хватит нам одной Савченко...
Не думаю, что сейчас захотят попиарится и протащить кого-то в парламент. Аля Савченко..
https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
Западная Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто игнорированны.
США. Трамп просто шантажирует Зеленского требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И Зеленский явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.
Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью Зеленского, Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости Зеленского - пронесло.
На очереди восстановление водо- и электроснабжения Крыма в обмен за пару десятков случайно отловленных татар. Потом встреча Зеленского в "донецком" формате Пасечник-Пушилин-Вова.
Тут все понятно. Вопрос о том, чем думает Зеленский? Или все таки прав один из наших аналитиков - "Зеленский не думает. Он пародирует процесс мышления" ?.
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) Зеленский умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное. Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают...
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
"У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?" В истории бывало всякое.
Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда...
посадитьразместить в парламент, по старой, так сказать, традиции!
Вот я пока что против его брата лично ничего не имею....
А вот к этому хамло имею....
За этого Цемаха разведчик погиб....., думаю он более ценен чем твой брат не уважаемый Игорь Котелянец
Кажеш, "порохоботи, які у грудні 2017 раділи звільненню, а зараз роблять з мого брата та інших - ворога"? А факти?? Хто з вас ворога робить??? Вам розказують, що є небезпека існування підкилимних, непублічних домовленносте зебіла і ***** по здачі національних інтересів України! Наприклад, відмови від володіння Азовським морем! Наприклад, здачі інших територій (на Донбасі, вже не кажучи про Крим)... Чи Керчєникальського каналу... Та й ніхто з вас зрадників не робить! НЕ ДОВЕДЕНО! Максимум - щемимо тих дурнів, які поперлися на окуповану/ворожу територію (а Гриб - до союзника ворога) "шукати правду". Повторюю!: максимум - дебіли! І не більше (поки нема фактів зради; сподіваюсь - і не буде!)
Сразу же, еще в темах о его задержании в Крыму, здесь на форуме многие интересовались КАК участник АТО и общественный активист из Энергодара Панову оказался в Крыму в 2016 году?