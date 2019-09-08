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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2745) Медведчук (972) политзаключенные (1306) пленные (528)

 "А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ

Популярность освобожденных из плена РФ украинских политзаключенных опасна для некоторых политиков, поэтому в ближайшее время против них может начаться информационная кампания в СМИ.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал брат обменяного из российского плена заложника Панова Игорь Котелянец, информирует Цензор.НЕТ.

"А теперь начинается главное мочилово.

1. Популярность политзаключенных опасна для политиков. Они имеют максимум полгода, чтобы ее уничтожить. Им не нужны конкуренты в медийном пространстве.

2. Сейчас вы увидите, как всеми забытые "журналисты" будут пытаться получить дешевую славу и грязные деньги на хайп вокруг месседжей: а) Политзаключенные - просто тупоголовые кретины, которые поперлись в Крым и РФ, а теперь спасай их. б) завышенная цена. Мы отдали супер важных террористов и преступников, которые были единственным способом доказать миру, что не Украина сбивала боинг. в) Только благодаря Порошенко сегодня освобождены политзаключенные, потому что это результат его работы, его договоренностей, просто только сейчас реализовались.

3. Пророссийские каналы будут заявлять, что это все договоренности Медведчука, а проукраинские на этом фоне будут говорить, что надо политзаключенных проверить, потому что их обрабатывали ФСБ, поэтому они завербованы", - пишет Котелянец .

Он отмечает, что освобожденные заложники требуют как минимум полгода психологической реабилитации, чтобы восстановиться после длительной изоляции и адекватно вопринимать происходящее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова

"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова.

При этом Котелянец заявляет, что кум Путина Медведчук никакого участия в обмене не принимал: "Никакого Медведчука с нами не было на протяжении всей борьбы, не было при освобождении и возвращении. Не было никогда".

Также читайте: С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк

Источник: https://censor.net.ua/n3147174
 
   
 Топ комментарии
 
Пока ребята проявляют признаки полной адекватности:

"А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 3963
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Главное не дайте им скурвиться! "А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной компании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 9954
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Пока ребята проявляют признаки полной адекватности:

"А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 3963
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брехло, там ниже по ветке есть интервью это пистрадальца, прочти, придурь
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Они все честные...
Некоторым даже Медведчука сало возил...
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Чому ж ? Порохоср... вже почала тут *роздувати слона ПОПа * !
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Та порохогниль может раздувать что угодно. Зачем этот брат хрень всякую несет. Освободили и радуйтесь, и не нужно журналистов к себе подпускать, ВСЕ. Все решение проблемы, такое впечатление, шо этот брат просто хочет этого
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Дмітрій, не витрачайте ні часу, ні грошей на лікування. У вас хронічна форма "порохозалежності"
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Мскв-карлик-карлику-Кив, зпт, инструкция для прессы-"освободилЗеленскийДоговаривалсяЗеленскийМедведчукникакогоучастиявобмененепринималПорошенкомародерпослалнасмерть" тчк.пАбеда,вскл
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согласен!!старт политтехнологами запущен!! "А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 5081
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Лолиботы спокойно могут всех кто не поблагодарит Пороха и Европейскую солидарность за освобождение могут записать в завербованных кацапами
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"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова. Источник: https://censor.net.ua/n3147174

Да уж троллеферма не дремлет
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Я несколько часов назад заходила на цн, ты мне писал
Я ушла провести время с семьей, вернулась, ты все ещё пишешь

Надо же как беларусов волнуют украинские пленные. Аж кушать не могут и это в воскресенье
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Будем мерятся кто тут больше пишет? Склько раз неделю время с семьёй проводишь?
Да и напомни когда я тебе сегодня писал?
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"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова.
Ну конечно! Только ради твоего брата всё и организовывалось!

Источник: https://censor.net.ua/n3147174
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Ну брєд... Знову роблять винних клятих порохоботів і нівелюють заслуги великого ЗЕ. Інформаційна війна проти Порошенка триває. Ох як же й бояться негідники Порошенка, що до сих пір на нього виють як ті шакали.
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еріть каву, вмощуйтеся, бо це цікаво.
Маємо кілька запитів про обмін військовими та історичні факти. Зокрема, про те, що часто траплялися випадки, коли одну людину міняли на тисячі полонених.
Ні, це не так. Такий обмін був всього один раз в історії: в Ізраїлі у 2011 році. Тоді одного ізраїльського солдата Гілада Шаліта обміняли на 1027 ув'язнених палестинців (для ізраїльтян вони терористи). На фото ви бачите саме цього солдата.
❓Чому такий обмін і як відреагувало суспільство (спойлер - неоднозначно).
Гілад Шаліт - перший ізраїльський солдат, якого захопили палестинці з 1994 року. Цей випадок трапився у червні 2006 року.
У грудні цього ж року у переговорному процесі палестинці озвучили іну обміну: 1000 їхніх в'язнів за одного Шаліта.
Процес переговорів тривав 5 років.
В коментарях часто пишуть, що усе населення Ізраїлю підтримало цю угоду. Насправді, ні.
⭕️ У 2011 році, коли досягли домовленностей між Хамасом (терористичним угрупуванням палестинців, яке захопило Шаліта) та Ізраїлем, відбулося голосування у Кабінеті міністрів Ізраїлю. 26 міністрів підтримали угоду про обмін, а три проголосували проти.
⭕️ Категорично проти виступили родичі тих, хто загинув внаслідок дій палестинців, яких збиралися обміняти на Шаліта.
⭕️ Ізраїльський аналітик Дан Шуефтан назвав можливу угоду про обмін "найбільшою істотною перемогою тероризму, яку Ізраїль зробив можливою з моменту свого створення"
⭕️ Даніель Бар-Тал, професор політичної психології університету Тель-Авів зауважував: "Тут ми бачимо основні дилеми між індивідом і колективом, і ми бачимо, що жертва виявляється проти жертви. Одна сторона каже, що його потрібно повернути будь-якою ціною. Але сім'ї загиблих під час терористичних атак та люди, поранені під час цих атак, теж є жертвами, і вони кажуть, що вбивцям не слід платити ціну. Це справді дилема, тому що жодна сторона не є правильною, і жодна сторона не є правою".
⭕️ Результати опитувань щодо підтримки звільнення Шаліта. У статті CNN ми знайшли дані про 50% підтримки таких умов обміну і 48% проти (але, на жаль, не змогли знайти їх першоджерела - як не як пройшло 8 років).
⭕️ Ще одне опитування говорить, що обмін на таких умовах підтримало 79% ізраїльтян. 14% сказали "ні".
⭕️ Цікаво, що 49% ізраїльтян сказали, що Нетаньяху прийняв рішення про такий обмін під тиском громадськості та уваги до цього питання.
Ще одна історія про наслідки обміну.
⭕️У жовтні 2011 року родина Соломона Лібмана (якого вбили два палестинці, яких Ізраїль серед інших віддав за Шаліта), оголосила про потенційну фінансову винагороду у розмірі 100 000 доларів за кожного. У відповідь на цю заяву саудівський священнослужитель та проповідник шейх Авад аль-Карані запропонував фінансову винагороду у розмірі 100 000 доларів за кожного, кому вдасться викрасти ізраїльського солдата, якого замінять на більшу кількість палестинських в'язнів. Принц Саудівської Республіки Халед бен Талал заявив, що він вирішив проявити солідарність з Аль-Карані запропонував фінансову винагороду в розмірі 900 000 доларів тим, хто зуміє викрасти більше ізраїльських солдат. Тобто, за викрадення одного ізраїльського солдата оголосили винагороду в мільйон доларів.
⭕️ У липні 2015 року ізраїльські джерела новин підрахували, що шість ізраїльтян загинули в інцидентах, пов'язаних із ув'язненими, яких звільненили за угодою "Шаліт". Багато з тих, кого обміняли повернулися до своєї діяльності та приєдналися до керівництва Хамасу.
⭕️Також The Guardian процитував лідерку опозиції Ципору Лівні: "Ціна, яку Ізраїль заплатив за звільнення полоненого солдата Гілада Шаліта, була занадто високою і в результаті зміцнила Хамас, надавши ісламістській організації легітимність".
⭕️ Перед цим командувач військовим крилом Хамасу Ахмед Джабарі заявив, що організація зробить подальші кроки для викрадення ізраїльських солдатів для їх використання в якості торгових фішок, щоб звільнити палестинських в'язнів.
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https://kerch.fm/2019/09/08/v-kerchi-kirpich-upal-na-golovu-molodoj-zhenschiny.html
В Криму почалося!
Ура!
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Пізно визволили.
А могли би обратися в Раду...
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🇺🇸Начал сам, потому, что касательно его брата , так оно и есть! Какого черта было в тот Крым переться? А потом вытаскивай его оттуда, меняй на убийц.
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просто порохоботы идут в задницу. Ни прибавить, ни отнять.
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а там вами занято. и освобождать не собираетесь. так что мы ещё погуляем.
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На Цензоре уже кой-кем практикуется мочилово.
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Ложить на всех джинсовых.и жить,жить во славу Украины и врагам назло!Надо дальше продолжать работу по освобождению заложников и в орде и в ордло!Работы много. Шакалы воют а Украина двигается!Двигается к Перемоге!
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И вот этот брат первым начинает то , в чем обвиняет всех окружающих .
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"Моего брата и десятерых других политзаключенных освободил Зеленский."

Ну Зеленский -- твой Бог. Это уже понятно

"будут говорить, что надо политзаключенных проверить, потому что их обрабатывали ФСБ"

-- а это обязательная практика. ФСБ ведь действительно обрабатывала. Хватит нам одной Савченко...
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К сожалению надо принять факт, что люди побывавшие в застенках раши, не должны иметь доступ к ДСП, а значить занимать должности предполагающие такой доступ. Не вадно какой человек хороший, плохой...- это аксиома безопасности.
Не думаю, что сейчас захотят попиарится и протащить кого-то в парламент. Аля Савченко..
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"еліта8%" вже почала,ще навіть до приземлення літака.ПЄС дав команду фас.
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Парень в плену был пару лет, достать его и его семью - это ж каким надо быть 💩💩
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Вони чомусь вважають шо у сраці Петьї не лайно а шакалад.
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И шо "мочилово"? Ежедневно в крымнаш прутся сотни таких "пановых" к "брацьям навек-адын норот" и у каждого из этой публики есть шанс стать очередным "пановым". Жизнь подобную публику совершенно не учит.
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зря этого петуха вернули-оно еще не успело вернуться, уже батон крошит на всех. кто прямо или косвенно принимал участие в их освобождении, чем эта гнида лучше наших ребят, которые сидят в подвалах дыры? почему он а не они?
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Преступление есть. Наказание будет.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/09/blog-post_7.html

Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.

Западная Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто игнорированны.

США. Трамп просто шантажирует Зеленского требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И Зеленский явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.

Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью Зеленского, Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости Зеленского - пронесло.
На очереди восстановление водо- и электроснабжения Крыма в обмен за пару десятков случайно отловленных татар. Потом встреча Зеленского в "донецком" формате Пасечник-Пушилин-Вова.
Тут все понятно. Вопрос о том, чем думает Зеленский? Или все таки прав один из наших аналитиков - "Зеленский не думает. Он пародирует процесс мышления" ?.
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) Зеленский умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное. Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают...
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
"У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?" В истории бывало всякое.
Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда...
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Сколько петруся отвалил баблов за эту провокацию?
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Страшные подробности: «Порошенко отправлял моряков в один конец и говорил, что они и так рано или поздно умрут» Стали известны новые шокирующие подробности того, как Порошенко отправлял моряков на бойню под российский флот и что он говорил приближенным генералам во главе с Турчиновым. Об этом нам поведали экс-сотрудники СБУ времен правления режима Порошенко на правах полной анонимности. «Он врал всем вокруг. Генералам, которые отдавали непосредственный приказ нашим морякам выдвигаться в пролив, Порошенко говорил, что Россия уведомлена об этом и что это учебный рейд. Нам (ред. СБУшникам) он говорил, что моряков нужно проконтролировать не работают ли они на Россию. Только Турчинов и приближенные Генералы знали правду. Моряков и наших сотрудников целенаправленно отправляли на убой. Моряки должны были прорываться. Они до конца верили, что это учение… В это время российский флот должен был потомить наши катера. Он обманул моряков и нас в том числе. Порошенко говорил Турчинову, что все мы рано или поздно умрем. Моряки тоже рано или поздно умрут, а так хоть звания Героев получат, а их родственники материальную помощь от государства. Турчинов согласился и говорил, что смерти моряков послужат хорошим стимулом для людей воевать дальше, а для них это возможность укрепить рейтинги и сохранить власть посредством введения военного положения. Только чудо спало страну от воплощения этого кровавого плана….» - говорит наш собеседник на правах полной анонимности. Отметим, что моряки готовы на весь мир рассказать о том страшном дне, когда их отправляли умирать.aдвокаты украинских моряков не на камеру говорят, что часть наших героев готова публично рассказать всю правду о том кровавом дне, когда обезумевший верховный главнокомандующий Порошенко отправил два катера против целого российского флота. Моряки утверждают, что Порошенко предупреждали, что этот проход закончится смертью личного состава, но он истерическим тоном приказал немедленно прорываться через российский флот поскольку это учение. Это была безумнейшая провокация кровопролития и все это прекрасно понимали, но уже было поздно… Показания моряков могут стать бесценными в судебном процессе против олигарха Порошенко.
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а мне "на условияхъ полной анонимности" рассказали, что Зеленский -- инопланетянин....
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столько времени трать на то что бы писать брехню? или хоть скопипастила с "звизды"?
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ну этот на работе, похоже кремлевский бот (они любят британские флажки)
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Ну, да и они героически подняли руки вверх без единого выстрела. Особенно мне понравилось в этом опус про совместные учения флота РФ и Украины. А моряки из хора церкви и не понимали, куда и зачем они идут....
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Так может быть братан пояснить, как Панов, оказался в Крыму и что он там делал???
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Никакой дискредитации! Предлагаю всем выдать Героя Украины и посадить разместить в парламент, по старой, так сказать, традиции!
"А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 2838
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Все порохоботы, которые в декабре 2017 радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других - врага, или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха - идут в задницу", - написал брат политзаключенного Панова.Источник: https://censor.net.ua/n3147174

Вот я пока что против его брата лично ничего не имею....
А вот к этому хамло имею.... "А теперь начинается главное мочилово", - брат Панова предупреждает о возможной кампании по дискредитации освобожденных заложников РФ - Цензор.НЕТ 4753
За этого Цемаха разведчик погиб....., думаю он более ценен чем твой брат не уважаемый Игорь Котелянец
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То есть ти само висралось против "порохоботов" требуя прекратить какое-то мочилово которого нет. *******
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а шо такое?боятся,что очередная "гадя" спалится на взлете?
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кажеш, "ніякого Медведчука з нами не було протягом всієї боротьби, не було під час звільнення та повернення"? А Клих каже, що Рабик був, навіть заходив в камери на останньому етапі домовленостей зебіла (чи кого іншого?) і *****... Кому вірити?
Кажеш, "порохоботи, які у грудні 2017 раділи звільненню, а зараз роблять з мого брата та інших - ворога"? А факти?? Хто з вас ворога робить??? Вам розказують, що є небезпека існування підкилимних, непублічних домовленносте зебіла і ***** по здачі національних інтересів України! Наприклад, відмови від володіння Азовським морем! Наприклад, здачі інших територій (на Донбасі, вже не кажучи про Крим)... Чи Керчєникальського каналу... Та й ніхто з вас зрадників не робить! НЕ ДОВЕДЕНО! Максимум - щемимо тих дурнів, які поперлися на окуповану/ворожу територію (а Гриб - до союзника ворога) "шукати правду". Повторюю!: максимум - дебіли! І не більше (поки нема фактів зради; сподіваюсь - і не буде!)
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Теперь ждем когда вовуня оденет следующие 300 браслетов - именно столько воинов ВСУ сейчас в плену у рашистов.
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"брат панова" - еще один афффторитетный эксперт- политолог?
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Почитай ,що сказав Гриб,а потім давай оцінку кого випустили. За придурка віддали вбивцю. Згадай,кого віддали за відморожену алкашку савченко Тому твій пост --для таких- же тупих.
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Ко многим из освобожденных вопросов нет, а вот именно к Панову они были с самого начала.

Сразу же, еще в темах о его задержании в Крыму, здесь на форуме многие интересовались КАК участник АТО и общественный активист из Энергодара Панову оказался в Крыму в 2016 году?
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