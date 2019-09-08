 Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа, обнародованном сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"США приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, захваченных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы последовательно призывали к возвращению 24 членов украинских экипажей, задержанных РФ после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - говорится в документе.
В Вашингтоне также призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, "в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными".
В США положительно оценили "признаки более плотного диалога" между РФ и Украиной. "Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.
То хто із них *****?
На праздник приглашены лидеры всех ведущих стран ЕС и их партнеры по блоку НАТО.
Итак, российская сторона воспользовалась пересменкой власти в Украине, а также - временной невменяемостью и непрофессиональностью нового политического режима. И еще вполне понятными амбициями Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, т.е. вывести из российского плена всех плененных козаков.
Короче говоря, Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс - модель описания и интерпретации реальности.
Получается, что объединение технологий "управляемого хаоса", "рефлексивного управления" и "гоп-стопа" может принести Кремлю невиданный ранее политический результат." ©
а от меня лично рекомендую больше читать полит прессу, что бы ориентироваться
в ситуации: "... без согласований с США и Европой"
Трамп - рыжий клоун
Ну и как?!
Она отреагировала?
Було всього два автоматчика.
На кожній дільниці.
ні встиг...