EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  817  45
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (964) США (15309) минские соглашения (2630)

 Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США

Государственный департамент США приветствует освобождение 35 украинских заложников из российского плена и призывает Москву к выполнению всех требований Минских договоренностей.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа, обнародованном сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, захваченных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы последовательно призывали к возвращению 24 членов украинских экипажей, задержанных РФ после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - говорится в документе.

В Вашингтоне также призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, "в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

В США положительно оценили "признаки более плотного диалога" между РФ и Украиной. "Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

Также читайте: Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3147173
 
 
 Топ комментарии
 
Призывать парашу к благоразумию это нонсенс
 показать весь комментарий
 
Та подождите...вначале воду в Крым...снять экономическуб блокаду с лугандона...востановить банковские платежи...начать выплачивать пенсии...провести "выборы" не имея контроля над границей....и пол дулами автоматов орков....а потом уже хуйло модет быть чего то там выполнит...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Призывать парашу к благоразумию это нонсенс
 показать весь комментарий
 
 
Очередной "ПУК" в воду. Все возбудились, обеспокоились.
 показать весь комментарий
 
Вчера наш Народный Президент, Владимир Александрович Зеленский доказал всему миру что договориться вполне возможно, и если пойти на некоторые минимальные уступки можно сторговаться и получить вполне достойный результат для своего народа!
 показать весь комментарий
 
А шо кажуть у ДурНР про повернення Цемаха у "родную гавань".
 показать весь комментарий
 
Ти мабуть зараз у Волновахі,пенсію Українську отримуєш,бо Прапор України вдягнув?Чи був у Донецьку мітінг,зустріч "хероїв наваросії"?
 показать весь комментарий
 
Матір божа! Я так і знав!

То хто із них *****?
 показать весь комментарий
 
Скоро можно будут празновать 300-й призыв.
На праздник приглашены лидеры всех ведущих стран ЕС и их партнеры по блоку НАТО.
 показать весь комментарий
 
В Германии считают данный обмен важным шагом для улучшения отношений между Украиной и Россией, что может привести к снятию с РФ экономических санкций. За это выступают и коллеги по партии Ангелы Меркель. Фракция ХДС / ХСС в немецком парламенте считает, что в диалоге с РФ следует сохранять твердость и решительность с одной стороны. Однако с другой - следует быть готовыми к диалогу.

Призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3934
 показать весь комментарий
 
Интересно, а что РФ в первых и вторых Минских соглашениях обязалась делать такого, что не должны делать Германия и Франция? Конкретно ссылочку кто то может дать?
 показать весь комментарий
 
 
Мучают сомнения, если америкосы так бурно одобряют, значит что-то сделано не так.
 показать весь комментарий
 
"призываем землю не вращаться вокруг солнца"-госдеп сша.
 показать весь комментарий
 
время осеннего призыва ! ) а потом возьмут и в сирии пустять руцких призывников на пазлы. по доброму так. )
 показать весь комментарий
 
"Сейчас в российско-украинских отношениях происходит грандиозный реванш Кремля, Смоленской площади и некоторых властных и околовластных российских контор. Украину тупо обыгрывают. Точнее, обыгрывают не тупо, а очень даже остро и изящно. И, если так пойдет и дальше, это будет баскетбольный счет. И реванш может превратиться в триумф.
Итак, российская сторона воспользовалась пересменкой власти в Украине, а также - временной невменяемостью и непрофессиональностью нового политического режима. И еще вполне понятными амбициями Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, т.е. вывести из российского плена всех плененных козаков.
Короче говоря, Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, не мысли, не последовательность действий, а определенный дискурс - модель описания и интерпретации реальности.
Получается, что объединение технологий "управляемого хаоса", "рефлексивного управления" и "гоп-стопа" может принести Кремлю невиданный ранее политический результат." ©
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не неси отсебятину. Сейчас ни один шаг в Украине не делается без согласований с США и Европой. В противном случае не будет ни денег ,ни поддержки. Одна критика.Которой возрадуются лолита для реванша.
 показать весь комментарий
 
 
зебіл, ти повний дебіл? Хто погоджує - клован?
 показать весь комментарий
 
 
Мне насрать на Зе,лолиту и тебя вместе с ними. Если вы станете пургу нести.
 показать весь комментарий
 
 
ну вообщем тебе тут уже всё ответили по поводу "отсебятины",
а от меня лично рекомендую больше читать полит прессу, что бы ориентироваться
в ситуации: "... без согласований с США и Европой"
 показать весь комментарий
 
Николай М, от тільки порядно буде вказувати автора та першоджерело кожного тексту. А саме, в цьому випадку: Андрій Окара, https://censor.net.ua/blogs/3147171/obmen_i_revansh
 показать весь комментарий
 
знак цитата © , если темный и не в курсе, потом будешь бухтеть про порядочность
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро зелескот все порешает и ********* не нужно будет выполнять минск. Потому что в минске будут прямые переговоры между зебилом и лднр поскольку это "внутренний конфликт". А германия, франция и ******** в это время будут пить шампанское за снятие санкций с мордора
 показать весь комментарий
 
 
Все равно что призывать людоеда не жрать людей
Трамп - рыжий клоун
 показать весь комментарий
 
 
Призвали?
Ну и как?!
Она отреагировала?
 показать весь комментарий
 
 
За призывами это и последует. Когда доведут рашку до дистрофии.
 показать весь комментарий
 
Не вимагаємо. то ..., а тільки закликаємо. Пустий звук.
 показать весь комментарий
 
 
Давай санкції на парашу, Дон! Допоможіть йому, Майк1 і Майк2! Це буде найкращим закликом для параші припинити окупаццію та віддати полонених!
 показать весь комментарий
 
 
Ужесточение санкций ,будут выглядеть убедительней призывов.
 показать весь комментарий
 
 
ты/вы не поняли!!эт так завуалированно дают понять что запускается процесс снятия санкций а не их ужесточение,да и ,,гарант"давиче подтвердил что процесс пошел в русле ,,договорняка"с муйлом.(так что все стороны будут довольны и европейцы в том числе)хотя всё логично,если украинцы не хотят бороться за свою свободу??зачем кому либо из за этого напрягаться!!??так что остаётся всех вас поздравить!!(вы ведь теперь ,,все президенты" и сделали вы это все вместе!!)в смысле сделали пороха а теперь досделаете украину!!
 показать весь комментарий
 
Правку Джексона Веніка скільки років знімали?Україна пишеться з великої літери,кацапчик.
 показать весь комментарий
 
Та подождите...вначале воду в Крым...снять экономическуб блокаду с лугандона...востановить банковские платежи...начать выплачивать пенсии...провести "выборы" не имея контроля над границей....и пол дулами автоматов орков....а потом уже ***** модет быть чего то там выполнит...
 показать весь комментарий
 
 
Не перевершуйте, пане.
Було всього два автоматчика.
На кожній дільниці.
 показать весь комментарий
 
Ну, Госдепартамент как то не призывать должен выполнять какие то соглашения, подписанные не понятно кем в непонятном качестве, а выполнять взятые на себя обязательства в рамках Будапештского Меморандума, под ко орый стоит подпись Президента США
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх