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 Общество, Фоторепортаж
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 Украинский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии в Южной Корее. ФОТО

Школьник из Винницы Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии, проходившей в Южной Корее. Всего соревновались более 160 школьников из 43 стран мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Украинский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии в Южной Корее 01

Во время соревнования участники выполняли теоретические и практические задания, где проверялись их знания геосферы, гидросферы, атмосферы и мезосферы. Особенностью нынешней олимпиады стал конкурс исследовательских проектов, где школьники из разных команд, а следовательно и разных стран, объединялись для работы над общей задачей. Таким образом жюри оценивало навыки командной работы, а также умение преодолевать языковые барьеры.

Всего в состав команды от Украины вошли четверо учеников из разных регионов страны.

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Кроме того, за весомые результаты в отдельных направлениях соревнования жюри наградило отличиями двух украинских участников. Так, Андрей Марценюк получил серебряный сертификат за подготовку презентации о науке о Земле, а Дарья Воронцова - бронзовый сертификат по Международному полевому исследованию.

Источник: https://censor.net.ua/n3147172
 
 
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Украинский школьник завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии в Южной Корее - Цензор.НЕТ 7845

вітаємо!
дуже розумних хлопчиків і дівчаток має Україна!
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