 Это сознательное противостояние международному следствию со стороны России, - родственники жертв МН17 про обмен Цемаха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (родственники жертв трагедии — ред.) очень недовольны передачей Цемаха из Украины в Россию. Этого не должно было случиться, потому что Цемах — подозреваемый в деле MH17. Мы понимаем, что перед Украиной была очень сложная дилемма. Роль России, конечно, хуже. Цемах — не россиянин. Получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы и судебного рассмотрения", - сказал он.

По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН №2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

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"Это больше, чем отсутствие сотрудничества в расследовании. Это сознательное противостояние следствию. Таким образом, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 и международное право. И это для нас абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Плуг.

Голландец Пит Плуг потерял брата, невестку и племянника в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого росссийскими террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Он также является членом правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" родственников жертв трагедии (из 298 196 погибших были гражданами Нидерландов).

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.