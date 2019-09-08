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Все про:Нидерланды (840) Боинг-777 Malaysia Airlines (1008) Цемах (41)

 Это сознательное противостояние международному следствию со стороны России, - родственники жертв МН17 про обмен Цемаха

Член правления фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг разочарован передачей боевика "ДНР" Владимира Цемаха России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (родственники жертв трагедии — ред.) очень недовольны передачей Цемаха из Украины в Россию. Этого не должно было случиться, потому что Цемах — подозреваемый в деле MH17. Мы понимаем, что перед Украиной была очень сложная дилемма. Роль России, конечно, хуже. Цемах — не россиянин. Получив Цемаха, Россия будет держать важного подозреваемого подальше от международной Совместной следственной группы и судебного рассмотрения", - сказал он.

По его словам, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН №2166, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

"Это больше, чем отсутствие сотрудничества в расследовании. Это сознательное противостояние следствию. Таким образом, Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 и международное право. И это для нас абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Плуг.

Голландец Пит Плуг потерял брата, невестку и племянника в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого росссийскими террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Он также является членом правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" родственников жертв трагедии (из 298 196 погибших были гражданами Нидерландов).

Также читайте: Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147170
 
   
 Топ комментарии
 
Агов, підерландці, ви ж можете допитати цемаха на росії за згоди вашого друзяки - вадім вадімича хуйла. Які проблеми?
І до речі, де наше скіфське золото, єврошльондри?
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Мы обеспокоились, но наши люди нам важнее. Проявите "обеспокоенность" и спросите в своей власти, почему Голландия так поддерживает путлера, а они их самолеты сбивают. Также обеспокойтесь голландским референдумом и вашим голосованием за рашку в ПАРЕ
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Агов, підерландці, ви ж можете допитати цемаха на росії за згоди вашого друзяки - вадім вадімича *****. Які проблеми?
І до речі, де наше скіфське золото, єврошльондри?
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Ну зате Зебіл буде і далі здавати українські інтереси прикриваясь благими намірами
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Зеленський здав купку виродків у росію в обмін на наших патріотів
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Слава Владимиру Александровичу, первому Народному Президенту!
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Зебіл може ще визнати і віддати наші теріторії на наших патріотів. Замість того щоб тиснути на РФ по всім фронтам
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"ТЕРРИТОРИЕЙ И СУВЕРЕНИТЕТОМ УКРАИНЫ ТОРГОВАТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ". ЗЕЛЕНСКИЙ АНОНСИРОВАЛ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ДОНБАССУ
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Мы обеспокоились, но наши люди нам важнее. Проявите "обеспокоенность" и спросите в своей власти, почему Голландия так поддерживает путлера, а они их самолеты сбивают. Также обеспокойтесь голландским референдумом и вашим голосованием за рашку в ПАРЕ
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Блин... Вот нам только санкций и не хватало....
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ЕС и США поздравили Украину с обменом.
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Украина выражает глубочайшее сожаление по поводу возникшего недоразумения. А если проще - пошли нах голландские подстилки *****
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А що ти Козлодоєв маєш до України ? Твоя справа ***** в дупу лизати та бояркою запивати

От скажи, козлодоєв : путен - ***** ! І тоді побачимо, який ти українець 😃
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теперь сами с вашим ****** решайте проблемы (помогите мост построить, жд какую-нибудь). Не забудьте озабоченность
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а у цемаха сьодня снова ужин дают. макароны? или ему уже только жиденькая маночка через трубочку проходит?
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Вофка Скинун в силу свого зєбілізму навіть не здогадується про наслідки свого жополизства перед ****** . А наслідки будуть для нього дуже сумні. В кращому випадку до кінця віку буде вечорами розважати бурятських шахтіоров своєю грою на роялі та битися з їхніми собаками за обгризену кістку 😕
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порошенко зрадник і мародер, порохоскот - нЕлюди, ментальні та ідейні брати кацапських свинособак, від яких ви відрізняєтесь тільки царсько сракою, яку щодня до блиску вилизуєте, холуї мерзенні.
Тьху на вас, гидота!
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Странно,что то небыло слышно этого товарища,когда его страна пуйлу подмахивает.тогда ничего не смущало?
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Никто из них не возмутился действиями своего правительства по поводу приглашения рашки в ПАСЕ. Теперь через ПАСЕ гните рашку, ведь так ЕС оправдывал такое решение.
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Воще-то Нидерланды УЖЕ затребовали выдачу Цемаха у росии, и теперь это головная боль росии, что делать с Цемахом )))))
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Чья там делегация единогласно проголосовала за рашку в ПАСЕ?Голландцы,рашка разом убила почти 300 ваших граждан.Вы это понимаете.И тем не менее ведёте себя как шлюхи.Мы заботимся о своих гражданах,а вы заботьтесь о своих.И недовольство своё там в ЕС высказывайте.Потому как прогнило у вас там всё тоже нехило.
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Народ,давайте говорить трезво и умно.Сейчас,на данный момент,НАТО,ООН,и все эти ОБСЕ и ЕС организации мёртвые,способные только выражать обеспокоеность различной степени на которую ***** ложило отнюнь не руку....Я считаю что Украина просто ОБЯЗАНА стать инициатором создания новых,более прогрессивных организаций способных РЕАЛЬНО,и БЫСТРО остановить агрессию парашных рашистов.Например Черноморско-балтийский союз(Турция,Болгария,Румыния,Словакия,Польша,Прибалтика),с общей армией и флотом,общим командованием и стандартным для всех вооружением.Этакий полумесяц на границах снежной нигерии.Об этом я говорил в ОК ещё в 2014-м году.Подобную идею озвучивал тогдашний премьер Польши.Но меркельша,эта *****вая подстилка,со своим желанием сохранить *****(простите админы)рыло,похерила эту идею!Только потому что теряет лидерство и влияние.Скажите что я не прав.
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Увы, но наша власть по большей части тоже мертвая организация. Людей, которые действительно болеют за свое дело наверху очень мало. Чинуши думают лиш о том, как бы побольше украсть а не о том, как эффективнее работать.
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да, золотое было время до осени 13 го на рашских сайтах. помню эту идею и на гайдпарке тогда вкидывали. чем всем кончилось? отож!
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задоволені, зебілики? готуйтеся вже не тільки мільярди коломойші віддавати, а ще й родичам збитого літака виплачувати компенсації і, звісно, лугандонію відбудовувати. ви ж зі своїм лайном зеленим "усталі ат вайни і нада пайті на уступки". Але нехай, більше треша, зеленим баранам це корисно
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Какие проблемы? Потребуйте у ***** экстрадиции преступника .Если ***** откажется выдать,значит рашляди признают свою причастность к этому преступлению.
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Так УЖЕ затребовали. Ещё Цемах не успел с борта самолёта сойти )))
Теперь пусть паРашия чешет репу, что с Цемахом делать дальше ))
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А хто заважав допитати цемаха в Україні за стільки часу багато разів?
Это сознательное противостояние международному следствию со стороны России, - родственники жертв МН17 про обмен Цемаха - Цензор.НЕТ 5535
Отримаєте зараз правдиві показання з рассєї. Вже ввели санкції проти своїх фірм, що брали участь в будівництві моста в крадений Крим?
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Так ведб ДОПРОСИЛИ и всё ЗАПИСАЛИ, бли новости про это))
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В чем прикол?у нас погибших 13 000 и виновные в убийствах не наказаны
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Ну це не тільки ВОФКА не розуміє--це не розуміють майже всі прихильники Зе,а якщо висловлюєш свою думку,відразу ярлик---Порохобот!! Фюрер сказав так----завжди готові! І не головне що потім,головне пожрать!
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Ну вы реально тролли интернетовсие фигню несёте .За что вам ваши паханы деньги платят?
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порохоботи ніяк не можуть заспокоїтися.Вірніше ПОП не може заспокоїтися і фінансує ботів
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Ограниченные ЗЕбилы люто не навидят пороха. Вам конечно приятно сосать у кацапов, пока ваш бох хером на рояле их развлекает.
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До обмена я тянул за зеленского.
А сейчас говорю - гавно твой зеленский...
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Жалко вам. Обратитесь к тем фирмам, что торгуют с кацапами, которые строили крымский мост. Сколько Голандия палок вставляла для Украины в отношениях с Евросоюзом. И все это не смотря на то, что кацапы убили ваших детей. Вам на нас плевать, так почему мы должны не плевать на вас.
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Так требуйте у мордора настойчиво теперь он у них, все это знают,и если с ним чтото случится с роиси спрашивайте,угрожайте санкциями вплоть до выдачи,не жуйте сопли,я понимаю что они и вся Европа выросли в тепличных условиях где закон есть закон где нельзя это значит нельзя а не русское а если попробовать,если найти лазейки,если нагнуть кого то,обойти,сами виноваты пригласили в ПАСЕ,позволили нордстртм 2 строить,а сейчас этот чертов Луценко втирает что по конституции нельзя отдавать в Нидерланды а в мордор выходит по той же конституции можна,и можна лично курировать судьей как сообщали,чтоб отпустили Цемаха,вмешиваясь лично в судебный закон,какая бы ситуация не была,нарушая грубейше эту же конституцию
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На Цензоре 90 % троллей . друг с другом спорят.
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Коломойные и порохоботые в основном
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а почему друг с другом? не проще ли устроить срач с самим собой из разных ников? лохи подтянутся.
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Поросясвыни не розумиють,шо этим Цемахом рашля ***** само себя как крысу загнало в угол.Закупаемось попкорном.Буде весело.
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Свідчення голандським слідчим Цемах дав. А на суду він може відмовитись давати свідчення. Тому ціна цього Цемаха, як свідка, перебільшена. Він Рашу любить. От нехай в Раші в подвалі з ним їхні м'ясники і "розмовляють"
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Підозрюваний ловкімі двіжєніямі язика зєлєнского прєвратілся в того "которого счітают свідєтєлєм".
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А сенсу, що він буде засуджений в Голандії? Смертної кари там нема, а життя в їхній в'язниці для дамбаса буде, як нагорода. Найгірше, що Цемаха чекало - повернення додому. Додому він і повернувсь(у підвал до МГБ дири))
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Правильно Зе сделал! По крайней мере пока....
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передайте голландцм нашу глубокую озабоченность.
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Во первых нидеры всегда старались угодить Рашке и максимально недружелюбно относились к Украине. А теперь чего-то от нас требуют.
Во вторых выдача Цемаха ничего не решит, ибо главный виновник это ***** и его генералы. А выдвинуть обвинения ***** нидеры просто засцат. Суд будет убогим фарсом, на котором заочно осудят нескольких мелких шестерок.
И ради этого наши граждане должны десятилетиями гнить в запоребриковой тюряге? Да ну нах. Заочный суд вполне можно сделать и без Цемаха, благо доказательств вагон и маленькая тележка.
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Ми глибоко занепокоєні глибокою стурбованістю наших Нідерландських колег і глибоко переконані, що їх інтереси дуже важливі для нас.
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справжні патріоти України повернулись додому!
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