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Все про:Дрогобыч (33) обрушение (138) суд (22522)

 Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом. ДОКУМЕНТ

Дрогобычский городской районный суд наложил арест на дом №101 по улице Грушевского в Дрогобыче Львовской области. При обрушении одного из подъездов этого дома погибло восемь человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 7 сентября пресс-служба Дрогобычского городского совета.

"Дом №101 по улице Грушевского арестован. Горсовет не вправе определять порядок доступа граждан в помещение", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семьи погибших при обвале дома в Дрогобыче получат не по 100, а по 10 тыс. грн компенсации, - местные власти


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Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом 02
Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом 03

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж (причина устанавливается).

Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию по трагедии в Дрогобыче: "Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране".

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители расследуют обрушение части дома в Дрогобыче по двум статьям, - прокуратура Львовщины

Источник: https://censor.net.ua/n3147167
 
 
 Топ комментарии
 
В следующий раз другие дома побоятся .
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Я так розумію, що цей будинок і визнають головним винуватцем!
І буде він під арештом все своє життя... Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом - Цензор.НЕТ 8854
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І тепер там живуть москалі.
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Я так розумію, що цей будинок і визнають головним винуватцем!
І буде він під арештом все своє життя... Суд наложил арест на обрушившийся в Дрогобыче дом - Цензор.НЕТ 8854
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Людей отселят. Дом отремонтируют и сделают офисный центр.
Даже когда отпадает торцевая стена, берут на стальные стяжки,
сверху евроремонт, новые окна, подоконнички, плиточка, и - добро пожаловать, клиенты.
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Когда в Евпатории 25 декабря 2008 года из-за взрыва газовых баллонов взорвался подъезд 5этажки.,ЮВТ выкупила новострой и 28 декабря выдала ключи от новых квартир пострадавшим.Все 6о квартир выселила из пострадавшего дома.Дилеры даже не успели взвинтить цены.
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Намедни в Крыму поменяли местного начальника МВД на Омского.Ползучая замена .Краснодарский край побережье давно заселено переселенцами с северных краёв,тоже будет и в Крыму.
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Так на московії і жити нема де нормально, вузенька стрічечка біля Чорного моря ну і трохи середньої полоси де народу вже майже нема, я недавно з подивом взнав що моя, наймаленька область України з купою заробітчан по населенню така сама як Саратовська.
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Тока куда они будуть тикать из Крыма при возращении в Украину.Предатели ,уходя на пенсию из Крыма,стараются раздобыть себе жильё на Кубани и ставрополье,бо знают ,что при Украине сядут.
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Суд арештував будинок, будинок найняв адвокатів, доки ці всі ігри йдуть, що людям робити, так розумію в заарештованому будинку не можна проводити ніяких робіт.
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Мене інше цікавить: як в дідька запроторити будинок у буцигарню?
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Во нашли крайнего,виноват дом.И по каким законам этот дом посадят?И интересно имя адвоката который будет представлять интересы дома.Уверен что государственный который будет получать годами гонорары да и его дети за защиту интересов этого дома.
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Дом как строение, скорее всего, не застрахован.
Имущество жильцов, скорее всего, не застраховано.
И это все, что нам нужно знать о ситуации с домом.
И таких домов в Украине миллионы.
И это все, что нам нужно знать о ситуации с жилым фондом Украины.

А страховым компаниям вопрос задать не хотите, о том, какие они устанавливают для таких, прости господи, курятников расценки, что не страхует никто ничего?
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