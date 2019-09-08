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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21818) местные выборы (1211) Линкявичюс (150) Ринкевич Эдгар (32)

 Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму

Литва и Латвия не признают результаты проведения так называемых местных выборов в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.

Соответствующие заявления на своих страницах в Твиттере сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных Россией. Мы подтверждаем нашу поддержу суверенитету и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Глава МИД Латвии также подтвердил, что Рига не признает местные выборы, которые проводятся в незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе. "Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич.

Источник: https://censor.net.ua/n3147165
 
   
 Топ комментарии
 
Mi toljaka Мойша Мовчан Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму - Цензор.НЕТ 3406 pomnim chto fashistkaja pidor-racija roSSija i nas okupirovala, a teper putin Xy*lo vremeno okupiroval Ukrainskiji Krim.
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Что-нибудь новое придумайте, заезженная пластинка
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терпи и не отвлекаться, ты же свою работу знаешь, арбеиден арбеиден русиш.
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А в Криму сьогодні вибори?
Тоді краще повідомте, хто підтримує ці вибори...
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А вообще Европа обслуживает аэробусы, которые летают в Крым. К примеру, тот самый, что сел в кукурузе.
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Самые главные игроки на мировом рынке не поддерживают выборы , КАКОЕ ГОРе, "СЛАВНЫЕ ЛАБУСЫ", ха-ха
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Mi toljaka Мойша Мовчан Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму - Цензор.НЕТ 3406 pomnim chto fashistkaja *****-racija roSSija i nas okupirovala, a teper putin Xy*lo vremeno okupiroval Ukrainskiji Krim.
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Пять лет никто не признает. Это хорошо. Но что дальше ? Ведь словами дела не делаются.
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Не замолкай на полуслове, а апеллируй к разуму, луГАНДОНец!
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Хорошо что сделали заявление, а то многие начали сомневаться, вдруг они признают выборы в Крыму.
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А що із цього приводу думає Узеленський? Де заяви зебобіки - чому язики проковтнули?
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Подяка друзям бандерiвцям!
Смерть москалям *********!

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