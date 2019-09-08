 "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала журналист Татьяна Даниленко.
"В лучших традициях предшественников лидеры общественного мнения расхваливают человеческие качества Владимира Зеленского и его команды. Он наплевал на эфемерные государственные интересы и поступил в интересах своих граждан. Вот небольшое напоминание о том, что каждый лайк политикам оплачен кровью других наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло. До сих пор есть люди, которые продолжают держать фронт уже такой бессмысленной для нынешнего общественного мнения войны. А некоторые из них - как герои истории, о которой рассказывает Юрий Бутусов, - до сих пор готовы идти на подвиги. За которые им вряд ли поставит памятники страна, в которой мы живем", - написала она.
Сьогодні майже 60% цих покидьків пищать шо Турчинов здав Крим.
"Розум підказує мені, що треба радіти. Бо наші хлопці вернулися з мокшандії, бо ось вона - перемога, така довгоочікувана. Але ні.
Можете мене сварити і кидатися в мене чим кочете, але я не радію.
Тобто, це класно, і Сєнцов, і Клих, й інші. І я ще навіть намагався шукати позитиви у діях президента - бо це дійсно правильно - визволяти наших полонених, навіть якщо ціною важливого свідка у справі Боїнга… але ні, це початок кінця.
Свого часу, відразу після завоювання України і створення СРСР більшовики спеціально робили політику коренізації, у нас - українізації, а також НЕПу. Мовляв, ми не такі вже й монстри, насправді все буде ок і ми даємо всім тільки можливості для розвитку. І їм повірили - це ж так класно, після царизму, війни, революції, знову війни мати спокій і можливість просто працювати і збагачуватися. Мало того - у своїй культурі, ось скільки нових чудових митців з'явилося. Так гарно і солодко.
А потім їх всіх розстріляли. Бо ніколи не було й думки давати свободу кому-небудь. Тим більше - українцям. Ми тоді зраділи і капітулювали.
Пам'ятаєте, що основне намагалася Україна сказати світові протягом останніх п'яти років? Не пам'ятаєте? Так ось що: Російська Федерація не здатна дотримуватися договорів. Говорили про папір, на якому ці договори написані і про ціну цього паперу, що дорожчий за домовленості з Росією.
Так ось, все. Сьогодні Зеленський закрив цю главу і сказав, що з Росією можна домовлятися. Путін дотримується обіцянок, йому можна вірити. І ще сказав, що є домовленості про подальше врегулювання конфлікту, розведення військ, встановлення миру.
Ну тобто ви зрозуміли? Розведення військ. Хто буде в ОРДЛО? Чиї війська? Що далі? Амністія бойовикам чи їхній арешт і засудження? Вибори терористів до ВР і до місцевого самоврядування? Хоч щось?
Чи ми маємо повірити, що путін згадав про совість і надумав просто так закінчити війну? Серйозно?
А Крим як? Він де буде - потрохи віддаватися Україні? Ми маємо забути про тисячі і тисячі загиблих, мільйони переселенців? От просто так? Мир буде - і що, відновлення торгівлі, зв'язків, постачання води в Крим, електрики, так? Браться навєк?
Вибачайте, а хто буде відновлювати Донбас і Крим? Є просто такі слова - репарації і контрибуції. То як з ними? Чи це все просто були забавки, а люди самі винні, що гинули?
Я не радію. Бо забуваємо про те, що москва - ворог. Що людей не воскресити. Добре, що Сєнцов сказав, що до перемоги далеко, але що ворога треба перемагати. Але це Сєнцов, а не президент України.
А президент сказав, що з Росією можна домовитись. І світ його почув.
Я ще ніколи настільки не хотів помилятися".
https://site.ua/maksym.kolyba/22537-tsya-solodka-kapitulyatsiya/
Многие все таки понимают, что сдавать интересы миллионов (государства) из за 35-ти человек, пускай возможно и очень классных парней, - это предавать именно миллионы...
Ферштейн?...
Sergii Ivanov
Ви такі самі виродки, як і ваш батя2, тваррни мерзенні. Тьху на вас!
18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. В день освобождения ему было присвоено звание старшины (рав-самаль).
Ось так, порохосрань, треба любити своїх людей!