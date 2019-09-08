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 Политика Украины
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Все про:обмен (783) пленные (528) Цемах (41)

 "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко

До сих пор есть люди, которые продолжают держать фронт войны на Донбассе. И без их подвигов никакого бы обмена не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала журналист Татьяна Даниленко. 

"В лучших традициях предшественников лидеры общественного мнения расхваливают человеческие качества Владимира Зеленского и его команды. Он наплевал на эфемерные государственные интересы и поступил в интересах своих граждан. Вот небольшое напоминание о том, что каждый лайк политикам оплачен кровью других наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло. До сих пор есть люди, которые продолжают держать фронт уже такой бессмысленной для нынешнего общественного мнения войны. А некоторые из них - как герои истории, о которой рассказывает Юрий Бутусов, - до сих пор готовы идти на подвиги. За которые им вряд ли поставит памятники страна, в которой мы живем", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3147164
 
   
 Топ комментарии
 
Toт кто приказал снять государственные флаги на линии фронта - тот предатель. Ему не нужна Украина; он согласен на "новомалороссию".
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Моряков, и так бы освободили... ...про всё остальное?
Зеля рейтинг качает! -- по самым больным местам...
Я ему не верю.
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Сьогодні Україна вчинила як цивілізована держава, де пріоритет життя та свободи людини - понад усе. Наша держава нарешті виконала свою найголовнішу функцію, поставивши людське над казенним. Ми не дозволили про№Пати людей. А люди - це і є держава.
Sergii Ivanov
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Ну напишу я тобі українською що ти москальске чмо, легше стало?
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Сейчас в сутки погибает один, а могут погибать тысячи (если снимать гос.флаги и приказывать армии не стрелять).
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Ради рейтинга зеленский паплевал на убитого Хараберюша , поменяв Гриба ( поехал на свиданку с бабой в Беларусь) на Прасолову , которая подорвала авто с Хараберюшем. И так 35 раз.
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Квітень 2010 опитування, підтримка Харківських угод 58% - За, 26% - Проти.
Сьогодні майже 60% цих покидьків пищать шо Турчинов здав Крим.
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Максим Колиба: Ця солодка капітуляція

"Розум підказує мені, що треба радіти. Бо наші хлопці вернулися з мокшандії, бо ось вона - перемога, така довгоочікувана. Але ні.
Можете мене сварити і кидатися в мене чим кочете, але я не радію.
Тобто, це класно, і Сєнцов, і Клих, й інші. І я ще навіть намагався шукати позитиви у діях президента - бо це дійсно правильно - визволяти наших полонених, навіть якщо ціною важливого свідка у справі Боїнга… але ні, це початок кінця.
Свого часу, відразу після завоювання України і створення СРСР більшовики спеціально робили політику коренізації, у нас - українізації, а також НЕПу. Мовляв, ми не такі вже й монстри, насправді все буде ок і ми даємо всім тільки можливості для розвитку. І їм повірили - це ж так класно, після царизму, війни, революції, знову війни мати спокій і можливість просто працювати і збагачуватися. Мало того - у своїй культурі, ось скільки нових чудових митців з'явилося. Так гарно і солодко.
А потім їх всіх розстріляли. Бо ніколи не було й думки давати свободу кому-небудь. Тим більше - українцям. Ми тоді зраділи і капітулювали.
Пам'ятаєте, що основне намагалася Україна сказати світові протягом останніх п'яти років? Не пам'ятаєте? Так ось що: Російська Федерація не здатна дотримуватися договорів. Говорили про папір, на якому ці договори написані і про ціну цього паперу, що дорожчий за домовленості з Росією.
Так ось, все. Сьогодні Зеленський закрив цю главу і сказав, що з Росією можна домовлятися. Путін дотримується обіцянок, йому можна вірити. І ще сказав, що є домовленості про подальше врегулювання конфлікту, розведення військ, встановлення миру.
Ну тобто ви зрозуміли? Розведення військ. Хто буде в ОРДЛО? Чиї війська? Що далі? Амністія бойовикам чи їхній арешт і засудження? Вибори терористів до ВР і до місцевого самоврядування? Хоч щось?
Чи ми маємо повірити, що путін згадав про совість і надумав просто так закінчити війну? Серйозно?
А Крим як? Він де буде - потрохи віддаватися Україні? Ми маємо забути про тисячі і тисячі загиблих, мільйони переселенців? От просто так? Мир буде - і що, відновлення торгівлі, зв'язків, постачання води в Крим, електрики, так? Браться навєк?
Вибачайте, а хто буде відновлювати Донбас і Крим? Є просто такі слова - репарації і контрибуції. То як з ними? Чи це все просто були забавки, а люди самі винні, що гинули?
Я не радію. Бо забуваємо про те, що москва - ворог. Що людей не воскресити. Добре, що Сєнцов сказав, що до перемоги далеко, але що ворога треба перемагати. Але це Сєнцов, а не президент України.
А президент сказав, що з Росією можна домовитись. І світ його почув.
Я ще ніколи настільки не хотів помилятися".

https://site.ua/maksym.kolyba/22537-tsya-solodka-kapitulyatsiya/
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кто такой чувак в синей футболке, похож на Балуха, он обнимая Президента у самолёта что-то держал в левой руке и вроде как уколол его в спину...))) https://youtu.be/aOGNcXVgR-k на 11-04 -11-06 минутах. Что это было?
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Мабуть Зелю Балух ядом уколол. "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко - Цензор.НЕТ 8374 "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко - Цензор.НЕТ 4011
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Такое чувство, что возвращение пленных некоторые патриоты воспринимают как личную трагедию. Вот если бы пленных расстреляли или забили насмерть в тюряге, вот это была бы радость и Пете и его подсвинкам. "Каждый лайк политикам оплачен кровью наших граждан. Если бы не они - никакого обмена не произошло", - Даниленко - Цензор.НЕТ 7970
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Справа не тільки в полонених чи Цемахі. я от не розумію як можна було віддати вбивцю українського офіцера, чия вина доведена? Чому всі думають про почуття рідних моряків, а не думають про почуття рідних Хараберюша?
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А почему Прасоловой дали такой маленький срок? Вроде бы то, что она совершила, на пожизненное тянет, но ей даже 15 лет не дали. Сделка со следлствием?
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Не знаю, може завагітніла у в'язниці чи за Зеленського голосувала.
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А може, и от Зеленского понесла. Два в одном. "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко - Цензор.НЕТ 3176
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Скромный Кролик - здесь вот какое дело....

Многие все таки понимают, что сдавать интересы миллионов (государства) из за 35-ти человек, пускай возможно и очень классных парней, - это предавать именно миллионы...
Ферштейн?...
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Было бы замечательно, что бы ты свои шаловливые рученьки держал подальше от клавы
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Сьогодні Україна вчинила як цивілізована держава, де пріоритет життя та свободи людини - понад усе. Наша держава нарешті виконала свою найголовнішу функцію, поставивши людське над казенним. Ми не дозволили про№Пати людей. А люди - це і є держава.
Sergii Ivanov
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Суперечливо, на життя Хараберюша держава наклала, тоді треба поділити українців на касти, Хараберюш неповноцінний, його вбивцю можна відпустити.
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Цемах его убил? Не отправь петя моряков ради своего желания остаться у власти, была бы другая история.
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Неправда , военные моряки до захвата десятки раз проходили через Керченский пролив , равно как касапские корабли проходят через Босфор в водах Турции . Закон Монтрё регулирует эти отношения, вот почему мацковия проиграла морской трибунал .
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Факт того, что зеленая сопля даже не извинилась перед вдовой и родителями убитого разведчика (тот который проводил операцию по задержанию цемаха) еще раз доказывает, что зебилу лайк в соцсетях и похвала кремлефюррера значительно важней чем жизнь украинцев.
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Дуже вибачався барига ПОПа ..коли касабських десантників на Надюху міняв . "Кожний лайк політикам оплачений кров'ю наших громадян. Якби не вони - ніякого обміну не відбулося", - Даниленко - Цензор.НЕТ 9691
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Тільки порохоскотські нелюди можуть собі дозволити пропагандонити на смертях Героїв за сиву ганебну свиню.
Ви такі самі виродки, як і ваш батя2, тваррни мерзенні. Тьху на вас!
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Гилад Шалит - солдат Армии обороны Израиля, похищенный 25 июня 2006 года с территории Израиля террористическими организациями: Бригадой «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации ХАМАС), Комитетами народного сопротивления (в которые входят члены ФАТХ, Палестинского исламского джихада и ХАМАС) и Армией Ислама, и удерживавшийся в качестве заложника движением ХАМАС. На момент похищения был в звании рав-турай (капрал).
18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян. В день освобождения ему было присвоено звание старшины (рав-самаль).
Ось так, порохосрань, треба любити своїх людей!
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срань как раз такие как вы , израильтяне не понеслись бегом выручать своего солдата , а пять лет проверяли списки арабов на обмен, что не обменять террористов и преступников и добились своего , обмен был на условиях Израиля. . Кто торопил Зеленского менять бандитов и убийц на безвинных военных моряков ? Никто. Весь мир знает , что моряков должны были отдать безальтернативно , то есть даром касапы, иначе жёсткие санкции . А Зеленский ради рейтинга насрал на интересы Украины , конечно , его электорат -это херои диванные с пивом в руке , голосующие " по приколу " и смотрящие зомбоящик , они не поймут ничего . Поменять убийцу Хараберюша на военного моряка , это чудовищно , це зрада и гучна поразка Украины.
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