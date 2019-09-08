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 Фильм украинского режиссера Васяновича "Атлантида" получил одну из главных наград Венецианского кинофестиваля

Работа украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76-м Венецианском кинофестивале.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", список победителей был опубликован 7 сентября на официальном сайте кинофестиваля.

Всего в программе "Горизонты" соревновались 19 полнометражных и 13 короткометражных картин.

К участию в "Горизонтах" приглашаются художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

"Атлантида" – фильм-антиутопия, в нем рассказывается о победе Украины в войне с Россией. Действие картины происходит на Донбассе в 2025 году. На экране демонстрируют последствия военных действий, которые сделали территорию непригодной для жизни.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В "Атлантиде" снимались волонтеры и военные, принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147162
 
   
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А чи можна подивитись ******* українські фільми в інтернеті?
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Чекаємо на фільм: «Москва сгорєвшая дотла».
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