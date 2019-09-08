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 Политика Украины
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 Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко

Допрос фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха состоялся накануне его передачи России, от соглашения с украинским следствием он отказался. Выдать его Нидерландам Украина не могла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае с Цемахом все сложнее. Я имел несколько разговоров о нем и с голландскими коллегами по международной следственной группе и с Президентом и его командой.

Для всех, кто шепчет или кричит о зраде хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - написал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

Бывший генпрокурор выразил уверенность, эту карту "обиды голландского общества" будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе.

"Их цель - снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбивания МН17", - отметил Луценко.

Также читайте: Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147160
 
   
 Топ комментарии
 
От підла істота. Типовий соціаліст і дуже підла людина.

Нідерландам громадянина України Україна видати не могла, а рашці змогла.
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Ага а выдать цемаха пидорашке, ради пиара клована, - мы разве можем согласно конституции?!
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а агрессору расии имели полное право.....- и выдали....
Бред....
И не стесняется мразь....
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От підла істота. Типовий соціаліст і дуже підла людина.

Нідерландам громадянина України Україна видати не могла, а рашці змогла.
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Видимо без его согласия не могла. А на обмен он согласился. Хотя так он возможно проживет намного меньше. Несчастный случай, или приступ сердечный. Ну мы все это видели.
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Видали після відставки Ю.Луценка.
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Ага а выдать цемаха *********, ради пиара клована, - мы разве можем согласно конституции?!
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Цемах взагалі ще є під слідством і "суд" зобов'язав його перебувати за місцем реєстрації. То, що йому позволили виїхати з країни (неважно, обмін чи три обміни) є кримінальним злочином. І за цей злочин всі причетні повинні відповісти. Ніякий президент на мав права його ані милувати, ані допомагати йому втекти з країни в порушення постанови "суду".
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Выдать не можем, а передать за его добровольным согласием - можем.
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а агрессору расии имели полное право.....- и выдали....
Бред....
И не стесняется мразь....
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Жоден президент України не дотримувався Конституції і Зеленський не виключення.
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І що? Так має залишитись назавжди? Вам дітей своїх не шкода?
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Ага, а Саакашвили с мешком на голове значит смог выдворить с Украины.
Хавайте **********
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Мне кажется, что Милошевич с Караджичем тоже очень не соглашались ехать в Гаагу... но поехали . Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко - Цензор.НЕТ 5121
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он что??окончательно ипанулся!!??(после увольнения-отставки??)голлашкам отдать низзя??а кацапам можно??(конституция написана по разному??для украины ,голландии и рашки для каждой отдельной страны в отдельной интерпритации!!??
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Чет давно этого маразматика не было в эфире !!! наверное вышел (или вошел в запой) и как и пЭтя считает себя до сих пор презом а это недоразумение - генплокулолом !!! Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко - Цензор.НЕТ 818
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Так и есть. Кум Порошенка прав. С помощью порохоботов Кремль разыграет карту Цемаха.
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Получается что вова-клован в очередной раз нарушил Конституцию Украины...выдав его паРаше？ и не только его...но и скота вышинского...
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луценко це суцільна дірка, яка дуже добре пристосовується до напрямку вітру.
Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко - Цензор.НЕТ 5973
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снятие санкций - чисто вопрос недалёкого будущего. он уже давным-давно запущен и уверенно движется к своей цели.
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Зато Москві - скільки завгодно. Можна милувати неосуджених громадян (помилування є можливим тільки після того, як присуд набув чинності), волати в світі про "обмін заручниками", буцімто громадяни України (!), яких українські (!) правоохоронці притягнули до відповідальності за скоєні на території України (!) вбивства, терористичні акти (шльондра, яка висадила Хараберюша), шпигунство та державну зраду є заручниками. Коли почнуть видавати Путінові українських доробатників, а згодом - розвідників, снайперів? За убійства трактарістаф Дамбаса.
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Сидеть тебе чмо лет 15 с красавицей 3 тысячелетия . Ты еще не понял ?
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По Конституции это необразованное, запойное и сидевшее не имел права быть генпрокурором.
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це навіть не зрада, це набагато гірше Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко - Цензор.НЕТ 2627 Вітаємо пана Луценка в зеленому таборі. Перевзування відбулося безболісно.
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Шапокляк в суді ,погрожувала всім,хто буде кгивдить Юуу,зробить імпотентами😈!!! Це ще перд першою відсидкою!
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Ещё один законник с 3 классами образования. Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко - Цензор.НЕТ 7965
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В этом весь Лкуценко: выдаст информацию и уверяет что так и надо, а с другой стороны на это "так и надо" мозгов не хватает посмотреть. Если не можем выдать одним то почему можем выдать другим? Нет ответа.Потому Луценко что то вякнул и в кусты
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Зеля, по факту, надавил на суд и отдал России гражданина Украины, подозреваемого во всяких мутных делах -- вплоть до вышки!
...если б я был офицером СБУ -- уволился бы в дворники, с такой гнилой конторы!
...а так -- ничё -- потерпим...*)
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Ей, зебенята, вгомоніться! Видавав Цемаха не Луценко і навіть не Порошенко. Його Зеленський видав. То ви зараз так дії свого президента оцінюєте?! Ну, ну...

До речі, Луценко правий - Нідерландам його видати права не було, як і, між іншим, на волю випускати з таким шлейфом злочинів. Але тут питання до Рябошапки з Бокановим скоріше, чи до самого Зеленського, а не до Луценка.
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