 Выдать Цемаха Нидерландам мы не имели права из-за положения Конституции, - Луценко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае с Цемахом все сложнее. Я имел несколько разговоров о нем и с голландскими коллегами по международной следственной группе и с Президентом и его командой.

Для всех, кто шепчет или кричит о зраде хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - написал Луценко.

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Бывший генпрокурор выразил уверенность, эту карту "обиды голландского общества" будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе.

"Их цель - снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после сбивания МН17", - отметил Луценко.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.