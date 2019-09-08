EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  613  20
Материалы по теме:
Все про:Крым (21818) Чубаров (773) крымские татары (2162)

 Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных, - Чубаров

Российская Федерация блокирует тематику оккупированного Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров на странице в Facebook.

"Знаете, что сейчас происходит? При любых формах диалога, при любых намерениях обсуждать вопросы освобождения украинских политзаключенных Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом. Она отсекает и говорит, что она не хочет и не будет обсуждать вопросы людей, которые живут на "ее", как говорит Россия, территории и которых она судила по своим законам", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский

Чубаров также подчеркнул, что вопросы Крыма и крымскотатарского народа нужно постоянно поднимать в публичном пространстве, ведь "Крым также является нашей территорией, а люди, которые живут на временно оккупированной крымской земле, являются нашими гражданами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3147159
 
   
 Топ комментарии
 
Та й клоун тему Криму не піднімає
 показать весь комментарий
 
а у нас, в вольной Украине поезда пассажирские на московию шастают....
Полные говорят...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А с кем этот чубаров вел переговоры и на каком основании?. Кто он вообще такой?
 показать весь комментарий
 
 
а может просто зебилов не любит...
Может же такое быть?
 показать весь комментарий
 
 
росії нема,е клята масковія!!!! щоб вона палала у пеклі!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соя, а ну напишіть , шо обмін полонених з окупованого Криму це здача інтересів України
А через декілька місяців примазається ваш шеф Петрик 5точкін і ви знову зміните свої методички
 показать весь комментарий
 
Да, но команда Владимира Александровича под его мудрым руководством доказала что диалог все же возможен и взамен на незначительные уступки вполне можно сторговаться.
 показать весь комментарий
 
 
Чубаров ! Ты был в Крыму последние года ? Там твои Соотечественники пахлаву медовую носят и рапанов козломордым продают .
 показать весь комментарий
 
 
а у нас, в вольной Украине поезда пассажирские на московию шастают....
Полные говорят...
 показать весь комментарий
 
 
хм..Когда ты муд..рец вывел людей под ВР Крыма и мог устроив там Майдан и заблокировать эту так званую "крымскую весну" - то ты всех увел по домам...
 показать весь комментарий
 
 
В этом виноват ТЫ ! Как представитель Крыма .
 показать весь комментарий
 
 
из последнего. семья сенцова как бэ живёт на "её" территории и потому уже из это факта вытекает ряд вполне вероятных следствий в духе сказанного чубаровым.
 показать весь комментарий
 
Россия блокирует тематику Крыма в любых диалогах ... про водичку по каналу не заблокирует!

...ждём, шо бобики в Раде подгавкнут...
 показать весь комментарий
 
 
Зелепутинский скот вчера признал, что украинские моряки плавая в наших водах нарушили границы *********. Другими словами, официальная позиция зедебила - Крым это уже не Украина. Поздравляю 73%. Вы сделали это вместе - просрали Крым ради селфи вашего клована
 показать весь комментарий
 
 
Ты ! Должен исчезнуть на всегда . Воевать за Крым ты не будишь . Бабло делить согласен . Черт !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх