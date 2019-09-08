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 Общество, Фоторепортаж
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 "Я останусь в армии навсегда", - история погибшего бойца 3 полка спецназ Станислава Майсеева. ФОТО

Спецназовцу Станиславу Майсееву был всего 21 год, когда он геройски погиб в первые дни войны в приграничном луганском селе Провалье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kharkiv today.

Я останусь в армии навсегда, - история погибшего бойца 3 полка спецназ Станислава Майсеева 01

Станислав Майсеев родился 17 марта 1993 года в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области. Почти сразу семья перебралась в соседнее село Шевелевка, где Слава и прожил почти всю свою недолгую жизнь. В выпускном классе, как и все школьники, думал о будущем. Был выбор: или армия, или поступать в Институт физкультуры и спорта – хорошие оценки и отличные спортивные данные позволяли.

Спортивная подготовка не прошла даром – тренированному и сильному парню предложили поступить в Кировоградский спецназ. 19 января 2012 года началась его служба в 3-м отдельном полку специального назначения на должности разведчика-пулеметчика. Время шло, и армия стала для Станислава Майсеева вторым домом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3-го ОП спецназначения установили на Говерле мемориальную табличку с именами погибших 15 июля 2014 года воинов разведгруппы полковника Коваленко. ВИДЕО

"Когда Слава приезжал в отпуск во второй раз, то взял обратный билет на неделю раньше. Спрашиваю: "Что такое, сынок?". А он мне говорит: "Да я за ребятами соскучился, и там спортивные тренажеры есть". Это была его стихия. Говорил: "Я останусь в армии навсегда", – вспоминает мать.

Я останусь в армии навсегда, - история погибшего бойца 3 полка спецназ Станислава Майсеева 02

3-й отдельный полк спецназначения участвовал в антитеррористической операции с первых дней. В составе разведотряда под командованием майора Юрия Коваленко (получил звание полковника посмертно) отправился в горячую точку и Майсеев. Спецназовцы охраняли военные объекты, сопровождали грузы, а главной их задачей была разведка и охрана государственной границы в районе пункта пропуска "Изварино".

Смотрите: "Это история, которую собственной жизнью написали спецназовцы 3 полка", - волонтер Оксана Червоная о новом выпуске комиксов "Киборги. Начало". ФОТОрепортаж

Родители об этом не знали. До последнего дня Станислав старался уберечь их от переживаний, говорил, что выехал на учения в Днепр. Последний раз мать с ним говорила 15 июля. В тот же день Станислав и вся его группа погибли в результате минометного обстрела. Восемь человек скончались на месте, еще один умер в госпитале. По данным разведки, удар был нанесен с территории Российской Федерации.

Я останусь в армии навсегда, - история погибшего бойца 3 полка спецназ Станислава Майсеева 03

Анатолий и Надежда Майсеевы похоронили единственного сына в родном селе. 14 августа 2014 года президент подписал указ о награждении разведчика орденом III степени "За мужество" (посмертно). В декабре того же года на стене родной школы Станислава открыли мемориальную доску, посвященную его памяти. Именем уроженца Харьковщины Станислава Майсеева назвали одну из улиц в Кропивницком.

Также читайте: 16 февраля 2015 г. под Дебальцево погибли капитан 3-го полка спецназа Юрий Бутусов, сержант Виталий Федитник и военкор Дмитрий Лабуткин. Двое воинов – Сергей Глондарь и Александр Кореньков до сих пор в плену

Источник: https://censor.net.ua/n3147158
 
 
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...не знаю... ...фотаться с оружием ненадо! -- ещё в Афгане плохой приметой считалось...
Героям Слава!
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RIP... и я кста только сегодня узнал что у нас в Украине кроме 8 тысяч 200 осужденный ДОБРОВОЛЬЦЕВ АТО , в делопроизводстве находятся еще 20 тыс. 100 - который вот-вот сядут !!!!! матиоса и пороха на гиляку !!!! Вы представляете сколько это добробатов !? ПЗДЦ
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я извиняюсь, но при чем участие в ато - к совершенным преступлениям? если человек совершил преступление - он должен сидеть, и неважно кто он, участник ато, герой украины, депутат или президент
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а все потому что это было ато а не война!!! ты прочти в чем их судят !!! одни забрали машину у местного чепушилы чтобы отвести раненый, другие вскрыли магазин потому что не было что есть третьи сутки... и так почти все сидят на 90 %
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**
Тече сльоза у неньки на щоках,
Сльоза нещасна, небажана.
Сорочка сина у її руках...
В душі ж її велика рана.

Колись ходив в сорочці син,
Радів, співав і веселився...
Тепер не вдіне її більше він,
У Божім Вічнім Царстві оселився

Сидить нещасна мати у вікна.
В очах минуле безтурботне й тихе,
Якого вже не знатиме вона,
Його забрало невблаганне лихо

Ще пахне сином...і вона в це вірить..
І пам"ятатиме допоки стане сили!
В серцях людських ніколи не загинуть
Сини, що над Україною розкрили крила

Розкрили й захистили ними нас:
Жінок, дітей, батьків, стареньких
Душею й тілом прикривали вже не раз.
Всю Україну, як рідненьку неньку///
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Царство небесное , земля пухом !!!. За Родину нужно не умирать а убивать врагов .Как то так .
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Литвин старший пробивал Пантеон для себя и таких же.А надо вот для таких ребят,чтобы можно было привезти внуков и вклониться частичке праха каждого защитника Украины,павшего в борьбе с ненавистными захватчиками.Никто не должен быть забыт в этой святой войне за независимость и процветание Украины.
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Вічна пам*ять Герою України!!! Спочивай з миром.Воїне!!!(
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"Треха" - бывшая "девятка" + 50 УЦ и "десятина" из Старого Крыма...
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