 "Я останусь в армии навсегда", - история погибшего бойца 3 полка спецназ Станислава Майсеева. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kharkiv today.

Станислав Майсеев родился 17 марта 1993 года в селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области. Почти сразу семья перебралась в соседнее село Шевелевка, где Слава и прожил почти всю свою недолгую жизнь. В выпускном классе, как и все школьники, думал о будущем. Был выбор: или армия, или поступать в Институт физкультуры и спорта – хорошие оценки и отличные спортивные данные позволяли.

Спортивная подготовка не прошла даром – тренированному и сильному парню предложили поступить в Кировоградский спецназ. 19 января 2012 года началась его служба в 3-м отдельном полку специального назначения на должности разведчика-пулеметчика. Время шло, и армия стала для Станислава Майсеева вторым домом.

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"Когда Слава приезжал в отпуск во второй раз, то взял обратный билет на неделю раньше. Спрашиваю: "Что такое, сынок?". А он мне говорит: "Да я за ребятами соскучился, и там спортивные тренажеры есть". Это была его стихия. Говорил: "Я останусь в армии навсегда", – вспоминает мать.

3-й отдельный полк спецназначения участвовал в антитеррористической операции с первых дней. В составе разведотряда под командованием майора Юрия Коваленко (получил звание полковника посмертно) отправился в горячую точку и Майсеев. Спецназовцы охраняли военные объекты, сопровождали грузы, а главной их задачей была разведка и охрана государственной границы в районе пункта пропуска "Изварино".

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Родители об этом не знали. До последнего дня Станислав старался уберечь их от переживаний, говорил, что выехал на учения в Днепр. Последний раз мать с ним говорила 15 июля. В тот же день Станислав и вся его группа погибли в результате минометного обстрела. Восемь человек скончались на месте, еще один умер в госпитале. По данным разведки, удар был нанесен с территории Российской Федерации.

Анатолий и Надежда Майсеевы похоронили единственного сына в родном селе. 14 августа 2014 года президент подписал указ о награждении разведчика орденом III степени "За мужество" (посмертно). В декабре того же года на стене родной школы Станислава открыли мемориальную доску, посвященную его памяти. Именем уроженца Харьковщины Станислава Майсеева назвали одну из улиц в Кропивницком.

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