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 Политика Украины
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 Как Украина освобождала своих моряков: "Евросолидарность" опубликовала хронику. ВИДЕО

От созыва экстренного заседания СНБО по поводу акта агрессии РФ в Керченском проливе до решения Международного трибунала и возвращения моряков на родину.

Как передает Цензор.НЕТ, видеохроника опубликована на сайте партии "Европейская Солидарность".

В видео напоминается: 

25 ноября 2018 года президент Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО по поводу акта агрессии РФ в Керченском проливе. 

26 ноября 2018 года состоялся ряд телефонных разговоров с лидерами США и ЕС: Ангелой Меркель, Дональдом Туском, Енсом Столтенбергом, Анджеем Дудой.

26 ноября 2018 года Совет безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Азовском море.

26 ноября 2018 года также состоялся телефонный разговор Порошенко с Майком Помпео. 

29 ноября 2018 года - телефонный разговор Порошенко с Джастином Трюдо.

7 января 2019 года - Украина подала иск в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав украинских моряков. 

15 февраля 2019 - во время Мюнхенской конференции Порошенко обсудил со Столтенбергом пути усиления сотрудничества с НАТО в ответ на существующие угрозы в Черном и Азовском морях. 

15 февраля 2019 года - встреча с главой комитета США по международным отношениям Джеймсом Ришем. Обсуждали "Азовский пакет санкций". 

16 февраля 2019 года - в Мюнхене Порошенко и Меркель скоординировали действия для введения "Азовского пакета санкций".

18 февраля 2019 года - по результатам встречи с Туском Порошенко поблагодарил Совету Евросоюза за одностайно утвержденное решение о введении "Азовского пакета санкций" против РФ.

15 марта 2019 года - США, ЕС и Канада синхронно ввели санкции против РФ за агрессию в Азовском море и Керченском пролите. 

12 апреля 2019 года - визит Порошенко в Берлин и Париж. Меркель призвала Россию освободить украинских моряков. 

18 апреля 2019 года - Украина подала иск в Международный суд по морскому праву с требованиям принять меры в отношении России, а также освободить незаконно захваченных моряков и корабли. 

25 мая 2019 года - Международный трибунал обязал Россию как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть незаконно захваченные корабли. 

7 сентября 2019 года - Украина наконец-то дождалась своих героев. 

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3147157
 
   
 Топ комментарии
 
Петрусь примазывается как может.
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Зачем нам эта пустая агитация? Моряков и российских заключенных освободили в обмен на россиян и пророссийских сепаров. Сделала это новая власть. При старой власти моряки сидели. Если бы моряки вышли по решению трибунала - то до конца жизни сидели бы Сенцов, Кольченко, Балух и другие. Точка.
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Лучше расскажи, как ты их туда отправил, гнида! Чтобы попытаться сорвать выборы... Но даже в этом ты убогое обосралось, парламент тебя нах послал... Получается, они 9 месяцев сидели РАДИ НИЧЕГО!
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І тут педро вирішив попіаритись!
А він не хоче зняти хронологічний фільм про те, як крав гроші і переводив в офшори?
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Согласно хронике между 25 мая по 7 сентября 2019 планета Земля не существовала и ничего вообще не происходило. Когда петька уже носом рыл канаву 7%-го позорища, время остановилось.
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25 ноября 2018 года в 19:08 президент Петр Порошенко подумал: надо освободить моряков!

25 ноября 2018 года в 19:14 президент Петр Порошенко наметил первые пути для освобождения моряков!
25 ноября 2018 года в 19:20 ...
...
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а де перша частина - Как Барыга сдавал своих моряков
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А как тут быть не в панике, если методички меняются каждый день: то, что вчера у порохоскота было нечуваной зрадой и сливом Украины со стороны зелебоба, сегодня уже стало огромной перемохой их соевого божка Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 5414
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За результатами останніх виборів , пороВшивої "еліти" - всього лише 8%.
Але, за допомогою Цензора і тролів, котрих він запустив "на ринок", складається враження, що весь народ за Баригу. І лише якась купка неадекватів підримує ЗЕленського.
Такий стан речей і дії власників ресурсу називаються операціями по підриву державного ладу", якщо хтось не знає. Саме у такий спосіб РФ втручалась в американські (і не лише) вибори. То ж думаю, настане час, коли Юрій Євгеньєвич "Скабєєв-Кісельов" буде в суді давати покази. А саме: як він розпалював ворожнечу в суспільстві, підтримував антисемітизм і ксенофобію, як "топив" за Мародера....
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Нацик!!!! А пам*ятаєш як Жирік пив шампанське,коли вибрали Трампа? Ці 8% підтримували його хоть з якихось думок,а 73%--ПО ПРИКОЛУ!!! То по твоєму виходить,що на сьогодні всі повині співати за здравіє Зе,а своєї думки не мають права мати?
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«У победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота»
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как же вы цапы и наши подкацапники Петю боитесь и ненавидите по этому - так вам и надо - он еще станет опять президентом Украины - все как в Англии с Черчелем было)))))
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полкацапник - так тут тебя не кто не держит - у нас свободная страна - до свиданье))))
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а и да зебилы - когда ваш зеля освободит 3270 наших граждан - вот тогда я с вами и соглашусь, шо он молодец - а пока ему работать и работать
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Индеец от тебя смердит. Методичку в туалете ронял ?
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Вот как выйдет мародер на свободу лет через 10 с чистой совестью, так сразу и станет вторым Черчиллем Як Україна звільняла своїх моряків: "Євросолідарність" опублікувала хроніку - Цензор.НЕТ 8903
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