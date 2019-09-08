 Как Украина освобождала своих моряков: "Евросолидарность" опубликовала хронику. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеохроника опубликована на сайте партии "Европейская Солидарность".

В видео напоминается:

25 ноября 2018 года президент Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО по поводу акта агрессии РФ в Керченском проливе.

26 ноября 2018 года состоялся ряд телефонных разговоров с лидерами США и ЕС: Ангелой Меркель, Дональдом Туском, Енсом Столтенбергом, Анджеем Дудой.

26 ноября 2018 года Совет безопасности ООН проводит заседание по ситуации в Азовском море.

26 ноября 2018 года также состоялся телефонный разговор Порошенко с Майком Помпео.

29 ноября 2018 года - телефонный разговор Порошенко с Джастином Трюдо.

7 января 2019 года - Украина подала иск в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав украинских моряков.

15 февраля 2019 - во время Мюнхенской конференции Порошенко обсудил со Столтенбергом пути усиления сотрудничества с НАТО в ответ на существующие угрозы в Черном и Азовском морях.

15 февраля 2019 года - встреча с главой комитета США по международным отношениям Джеймсом Ришем. Обсуждали "Азовский пакет санкций".

16 февраля 2019 года - в Мюнхене Порошенко и Меркель скоординировали действия для введения "Азовского пакета санкций".

18 февраля 2019 года - по результатам встречи с Туском Порошенко поблагодарил Совету Евросоюза за одностайно утвержденное решение о введении "Азовского пакета санкций" против РФ.

15 марта 2019 года - США, ЕС и Канада синхронно ввели санкции против РФ за агрессию в Азовском море и Керченском пролите.

12 апреля 2019 года - визит Порошенко в Берлин и Париж. Меркель призвала Россию освободить украинских моряков.

18 апреля 2019 года - Украина подала иск в Международный суд по морскому праву с требованиям принять меры в отношении России, а также освободить незаконно захваченных моряков и корабли.

25 мая 2019 года - Международный трибунал обязал Россию как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть незаконно захваченные корабли.

7 сентября 2019 года - Украина наконец-то дождалась своих героев.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.