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 Политика Украины
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 Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, как будут реформировать государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом", - сказал Данилюк и добавил, что это решение "утвердили".

Данилюк отметил, что госпредприятие ждет оптимизация.

"Назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которая понимает как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи - ликвидовуваты не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов что не работает - надо ликвидировать, но то, что останется и будет костяком нового "Укроборонпрома", - сказал секретарь СНБО.

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Государственная компания "как и любой бизнес" должна работать эффективноь, акцентировал Данилюк. По его словам, главная цель преобразований - сделать компанию "надежной" и "конкурентоспособной" как внутри страны, так и на внешних рынках.

"Наиболее правильная модель - превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры - как назначается руководство, как оцинюетеся его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе построено по четким правилам. Именно такую ​​трансформацию мы сейчас и хотим делать.

Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома", - сказал Данилюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147156
 
   
 Топ комментарии
 
Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4939

Глицисед

Показания:
- заболевания нервной системы, снятия психоэмоционального напряжения, агрессии, для улучшения настроения, повышении работоспособности;
- неврозы и неврозоподобные состояния;
- нейроинфекция и ее последствия;
- черепно-мозговые травмы;
- энцефалопатия различного генеза;
- ишемический инсульт;
- нарушения мозгового кровообращения;
- комплексной терапии алкоголизма;
- вегетососудистая дистония;
- комплексной терапии нарушения сна.

Побочные эффекты:
- анафилактические реакции;
- зуд, сыпь, крапивница;
- конъюнктивит, ринит, першение в горле;
- слабость, диспепсические явления, боль в желудке, рвота;
-нарушение внимания, головная боль, раздражительность, напряжение.
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Всмысле как в бизнесе. Кто платит больше тому оборонпром и оружие продает?
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Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4939

Глицисед

Показания:
- заболевания нервной системы, снятия психоэмоционального напряжения, агрессии, для улучшения настроения, повышении работоспособности;
- неврозы и неврозоподобные состояния;
- нейроинфекция и ее последствия;
- черепно-мозговые травмы;
- энцефалопатия различного генеза;
- ишемический инсульт;
- нарушения мозгового кровообращения;
- комплексной терапии алкоголизма;
- вегетососудистая дистония;
- комплексной терапии нарушения сна.

Побочные эффекты:
- анафилактические реакции;
- зуд, сыпь, крапивница;
- конъюнктивит, ринит, першение в горле;
- слабость, диспепсические явления, боль в желудке, рвота;
-нарушение внимания, головная боль, раздражительность, напряжение.
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Alex Rozhenko - все нормально....

Зе лечится от нарко-зависимости..., или попутно принимает....
Это хорошо....
Надеемся это лекарство помогает...
Ему нужно успеть сделать много нужных и важных реформ...
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В народе это называется "колеса". Торчок просто сидит на "колесах". Отсюда и такие ужимки морды лица у клиента.
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Кроме как воровать . вы не хрена не умеете .
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када укроборонпром научится делать хотя бы патрончики? про стволы я скромно промолчу Все должно быть как в нормальном бизнесе, - Данилюк про реформирование "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 9
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Пашинского с сыном туда . Он все наладит .
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Всмысле как в бизнесе. Кто платит больше тому оборонпром и оружие продает?
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Як казав моральний обрубок мародер,хто буде красти в армії,руки поодрубувать !
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Твій клоун вже сто днів при владі - кому руки повідрубував ? Тільки й видно що перед пуйлом мало не на колінах стоїть !!
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З таким зебільним "реформатором" і ворогів не потрібно
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Забирайтесь нах#й з нашої землі,бо побачите що таке нетерпімасть,*****,блазні жидівські
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Все має бути, як в нормальному бізнесі, - Данилюк про реформування "Укроборонпрому"
і тільки нові смотрящі від влади)
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Тут не існує нармальнава бізнесу,всюди схеми та відкати,що ти мелеш блаЗень?
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Хіба там не так як у нормальному українському бізнесу...?
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Брехня, потому что одно ненаказонное преступление всегда рождает другое
Эта власть такие же свиньи как и предыдущие
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