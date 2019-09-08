 Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, информирует Цензор.НЕТ.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем", - написал Ислямов.

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Он выразил уверенность, что Сенцов и другие освобожденные вчера крымчане, находясь на свободе усилят крымскую политическую повестку Украины.

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