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 Политика Украины
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Все про:Крым (21818) Сенцов (1014) Ислямов Ленур (90)

 Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев. ФОТО

Семья Олега Сенцова пересекла административную границу с оккупированным Крымом и направляется в Киев.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, информирует Цензор.НЕТ.

Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев 01

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем", - написал Ислямов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг силен и сдаваться не собирается, но победа все равно будет за нами, - Сенцов

Он выразил уверенность, что Сенцов и другие освобожденные вчера крымчане, находясь на свободе усилят крымскую политическую повестку Украины.

Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он вчера должен был позвонить. Ему каждый месяц 20 минут дают. Ждала сегодня. Звонка нет", - мать украинского политзаключенного Сенцова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147153
 
   
 Топ комментарии
 
Я думаю у них ещё и паспорта российские. Сейчас обнимутся и обратно в "родную гавань".
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А с какого перепугу они должны покидать Крым??? Подарить его вам, козломордым??? Да хрен дождетесь... Ходите и оглядывайтесь...
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вопрос на засыпку-А ШО вы -семья забыли на оккупированной территории?? Чем плох для вас Киев??
Сраные какие-то поЦриоты!!!"
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везут методички из Кремля
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ага, кличте снайпершу з гранатами. Хай ця патріотка деактивує цю сім"ю. А то вчора грозила всіх колаборантів знищити.
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у мене інше питання. Навіщо Україні такі неврівнноважені снайпери? Це ж горе і ганьба для країни такі як вона. Та ще ймення і прізвище її висвітлили на сайті. Вона топ-модель? Ганьба ВСУ.
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А может вопрос поставить по другому??? ПОЧЕМУ она там??? Может потому, что такие как ты по норам спрятались???
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мені просто людей не подобається вбивати. Не всі кровожерливі. А снайпери особливо бездушні, бачать очі людини.
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Ну значит закрой свое хбебало и сиди дальше под юбкой у этой снайперши... Не тебе рассуждать об армии, о ее славе и ее позорах...
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В чем слава? В смертях? Эта женщина должна созидать, а не убивать. А показав ее фото на сайте наслали на нее и ее семью проклятия многих людей. Не стоило это делать. Бравировать снайперу в СМИ это невежество высшей степени.
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А эта женщина не виновата, что когда ПРИШЛИ убивать ее семью и ее страну, то такие как ты спрятались... Ты оставил ей ВЫБОР??? Если не она, то КТО??? Или ты думаешь, что если ты готов подставить задницу грязному кизяку, то и она на это согласна??? Нет... Шалавой, готовой дать первому встречному, оказался ТЫ...
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Стрембовский, ну в самом деле, снайпера в войне почти ничего не решают. В основном арта, авиация. Повторюсь, снайпер не Гюльчатай. А ее призывы подрываться аки смертники. Пусть бы сама и взорвалась аника-военка.
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))) Клоун, о женских прокладках лучше порассуждай, больше пользы для тебя будет))) В них ты лучше разбираешься)))
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Украинский, а шо? Ты хочешь вскрыть меня этим тупым инструментом - Чей? Услада татарских очей! Пайдет?
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А зачем тебя вскрывать?)) Ты в предыдущих постах не плохо вскрылся))) Сидел как крыса пять лет, а теперь голос подал?))) Думаешь, что успеешь сбежать в Европу? А потом куда? В Канаду??? А мне бежать не куда... 25 км до линии фронта...
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Что за хрень ты несешь ,мордва,кацапы-оккупанты с оружием в руках пришли убивать ,поэтому это не люди,а враги ,которые уже 5 лет убивают и грабят украинцев ,этнических русских,татар,всех граждан Украины без разбору
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А что ж они в оккупированном Крыму то живут?
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А паспорта у них российские?
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Порассуждай лучше о паспортах своих дедов и бабок))) С чьими паспортами они у адика бегали?))
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Эрзац паспорта недйствительные дефективные с особой отметкой* коллаборант-предатель*
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Главное что бы они помнили благодаря кому Сенцов на свободе и ценили заботу о них Главы Государства!
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Хоч ти і під іншим ніком, але я тебе знаю.
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Лєнка навчилась вставляти картинки. І виклала свій патрет. Ти виявилась ще страшнішою ніж я уявляв. Не лякай хоч людей на форумі. До речі, не забула шо ти тріпло?
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Нет. Я не Владимир Александрович, хотя мне и приятна Ваша ошибка, ведь сравнение с таким выдающимся человеком- большая честь!
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та ладно, шо тот топор, нормально он всегда стебётся под любым ником. саня он крест потерял и мечется теперь тут бедненький, як бздо по шараварам. креста то теперь на нём нет )
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ты это про российское государство?
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Если Сенцов будет "усиливать крымскую политическую повестку Украины",то его семье там лучше не находиться. Или кацапы смотрят на это сквозь пальцы? Сомнительно.
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эту проблему надо бы решать. семью на материк или Сенцов съездит в "гости" и прийдеться его менять по второму кругу или нет семьи.
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вопрос на засыпку-А ШО вы -семья забыли на оккупированной территории?? Чем плох для вас Киев??
Сраные какие-то поЦриоты!!!"
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А с какого перепугу они должны покидать Крым??? Подарить его вам, козломордым??? Да хрен дождетесь... Ходите и оглядывайтесь...
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Я сразу не подумал - пытаюсь ему раз"яснять.
Конечно козломордый с лубянки - нивелирует подвиг Олега.
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Может быть ты патриот, Валера на диване, из Германии?
Сенцов узник совести - своим примером поднял на международной арене вопрос насильственного получения гражданства РФ в оккупированном Крыму.
Тебе ли хавальник разевать...
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да нет по моему дело чести нормального человека не жить в той в квартире в которую вселились рейдерством без рарешения и поставили в известность что квартира не твоя а наша живи никто не выгоняет-тоже самое про донбас патриот,моральный человек не будет жить там, все кто хотел преехали на материковую Украину а те кто устраивает присутствие орков и не прочь слышать разговоры о хунте видеть флаг с двухглавой курицей те живут там-его семья не безпомочные старики что физически не могут покинуть Крым
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И какие выборы вы там собрались ПОТОМ проводить??? Среди КОГО??? Среди тех, что остались??? Думать не пробовали, хоть ИНОГДА???
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в смысле они ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ жили в крыму штоли???????????????????? это какойто пааазор.
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Я думаю у них ещё и паспорта российские. Сейчас обнимутся и обратно в "родную гавань".
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А кацапські паспорти родина також отримала? Щоб дві пенсії отримувати, як горді лугандійці.
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Крым и донбасс для Украины будут баластом...
Но кацапы должны платить по полной!
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Что касается татар...
Они патриотично получили ватные паспорта и сидят тихо и смирно,за исключением 100 150 человек!
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Це нагадує, як деякі деякі горланять Слава Україні, а як повістка на АТО, так вони до бабці у Ростов.
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Ленур, с какого перепугу Эдем "находится вынуждено"??? Он новоалексеевский... Хоть Крым и его Родина, но дом его семьи на материке...
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Вчера Филатов открыл отремонтированный мост в Днепре и считает, что он выиграл спор с Зеленским )), забыл наверное про слово "качественный" в смысле ремонт, думает, что все поведутся на его помпезность ))
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Странная ситуация семья в Крыму под крылышком оккупанта а его обменивает Украина ...где логическое начало?
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Я так понял , что скоро вторая серия обмена Сенцова .
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Песики, а как вам такой фокус?
==========

Посольство России в Нидерландах заявило, что власти страны не запрашивали у российской стороны выдачу свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом со ссылкой на представителя посольства сообщает РИА Новости.
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», - приводит агентство слова сотрудника дипломатического представительства.====== мне кажется кто-то врёт, и крепко врёт .. Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев - Цензор.НЕТ 8299
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Нам твои российские источники неинтересны, запутенец
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Да дел не в источниках, был официальный запрос от правительства Голландии или просто бла-бла? .. Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва - Цензор.НЕТ 2327
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Ой баран заповедный,ты бы еще у трутина_пукина-тупина спросил
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Кроме слов "Нидерланды потребовали....." я в инете больше ничего не нашёл .. если у тебя есть ,поделись ... Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва - Цензор.НЕТ 9770
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Ты гля как козломордые сбежались на тему о семье Сенцова... Знают, суки, что сломить его не смогли... Осталось только скулить как побитым собакам)
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не знаю что и думать....
Но пишут вот....



tZE inform

@tZEinform

·5 мин

Чудеса природы.
Голодающий долго и тяжко Сенцов - здоров как бык.
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Успокойся. Я уверен что Сенцов остался патриотом и будет в дальнейшем поддерживать политику нашего Президента- Владимира Александровича Зеленского.
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а он поддерживал политику блазня?...
Можно факты какие нибудь, или ссылки... Сім'я Сенцова перетнула адмінмежу з окупованим Кримом і їде до Києва - Цензор.НЕТ 7037
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А вот и увидим.
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За кого голосовал, Бровкин?
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Главное- освободили Сенцова.А как вести себя- его дело.Он свободный человек,митець.
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не скажи....
Если вступит допустим в ряды "повстанцев", то заслужит пули....
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Не красиво как-то получилось.Боюсь Сенцов скоро начнёт идти по накатанной Гадей дорожке.Карпюк вон уже пошел.
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То персональні проблеми Сєнцова, навіть не знати для чого суспільству потрібна його сім'я. Вони вже і не відрізнять - чи Сєнцов повернувся, а чи який агент ФСБ, щоб пропагандувати руський мір в Україні.
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Как упоительно слились в экстазе козломордые и порохнявые ничтожества. Ничего удивительного - одно мировоззрение, одна человеконенавистническая сущность.
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Мати Сєнцова в інтерв'ю казала, що все-одно за "російський Крим" і на "референдумі" знову за нього проголосувала навіть незважаючи на те, що московські окупанти посадять її сина. Клінічна рашистка - невиліковна.
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Сім'я з расєї їде до України зустрічати сина визволенного з расєйського полону, такий маразм може бути лише в Україні
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