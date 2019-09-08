 Семья Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и едет в Киев. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, информирует Цензор.НЕТ.
"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем", - написал Ислямов.
Он выразил уверенность, что Сенцов и другие освобожденные вчера крымчане, находясь на свободе усилят крымскую политическую повестку Украины.
Сраные какие-то поЦриоты!!!"
Конечно козломордый с лубянки - нивелирует подвиг Олега.
Сенцов узник совести - своим примером поднял на международной арене вопрос насильственного получения гражданства РФ в оккупированном Крыму.
Тебе ли хавальник разевать...
Но кацапы должны платить по полной!
Они патриотично получили ватные паспорта и сидят тихо и смирно,за исключением 100 150 человек!
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Посольство России в Нидерландах заявило, что власти страны не запрашивали у российской стороны выдачу свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом со ссылкой на представителя посольства сообщает РИА Новости.
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», - приводит агентство слова сотрудника дипломатического представительства.====== мне кажется кто-то врёт, и крепко врёт ..
Но пишут вот....
tZE inform
@tZEinform
·5 мин
Чудеса природы.
Голодающий долго и тяжко Сенцов - здоров как бык.
Можно факты какие нибудь, или ссылки...
Если вступит допустим в ряды "повстанцев", то заслужит пули....