 За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, на одном из блокпостов близ Мариуполя нацгвардийце обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции.

Кроме того, период с 1 по 7 сентября, было выявлено и задержано 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе Национальной полиции все они подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям наемников РФ.

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Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный украинский паспорт.