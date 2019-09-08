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Все про:боевик (16477) Донбасс (19300) Национальная гвардия (1229) наемники РФ (923)

 За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ

За прошедшую неделю военнослужащие Национальной гвардии, выполняющих служебно-боевые (специальные) задачи в составе операции Объединенных сил на блокпостах вблизи населенных пунктов Мариуполь, Волноваха, Благодатное провели около 20 задержаний.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, на одном из блокпостов близ Мариуполя нацгвардийце обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданин был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции.

Кроме того, период с 1 по 7 сентября, было выявлено и задержано 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе Национальной полиции все они подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям наемников РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы со стрельбой задержали пьяного гражданина, пытавшегося прорваться через блокпост под Мариуполем

Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный украинский паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/n3147151
 
   
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То такие наемники как харьковские бомжи выданные сбушниками за шпиёнов. Вменяемый наемник через КПП не попрется...
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треба збирати побільше ..цих придурків - нам ще не один обмін проводити )))
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Егор Аверин. А шо, настоящие сепарасты все с мозгами ?
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Вообще-то для Х**ла все кроме Цемаха ихтамнеты.
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так в ды/орляндии нет укр. телевидения, нет никакой информации о том, что задерживают на блокпостах. Им втюхивают, что Украина развалилась, замерзла и вообще там бродят только собаки вот и пруться от незнания.
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А теперь давайте снимем розовые очки-про Зе, мертвечука и пуйла-https://www.youtube.com/watch?v=lyLsXhuBz2k
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Да скоро не скрываясь пересекать будут если дальше так пойдёт с президентом-миротворцем
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Мож проще их сразу передавать в Ростовское ОВД? За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ - Цензор.НЕТ 4146
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Все йде до того, що зе"біл скоро буде давати посвіднення УБД всім найманцям та виплачувати їм компенсацію...
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