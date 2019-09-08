EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2401  71
Материалы по теме:
Все про:обмен (783) пленные (528) Гриб_Павел (192)

 Первое интервью узника Кремля Павла Гриба после освобождения: "Я все время знал, что обмен будет"

Бывший 21-летний политзаключенный рассказал о том, что с ним происходило перед обменом и что он не писал прошение о помиловании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, журналистам удалось поговорить с 21-летним Павлом Грибом в больничных коридорах "Феофании". В сопровождении мамы и медсестры он проходил осмотр, его вели от окулиста на УЗИ. Парень отказался давать интервью, сидя в палате, и предложил сделать его во время прогулки по больничному коридору. 

- Когда вы узнали, что будет обмен?

- Я все время знал, что он будет. Не на 100%, но никаких причин того, чтобы этого не произошло не было. Два года и две недели ждал его. Но, я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2. Это было 16 августа. Привезли. Завели в такое небольшое помещение с высоким потолком. Входит замначальника, или кто-то с двумя звездами на погонах, полковник, видимо: "Ты знаешь, чего ты сюда приехал?" Я догадывался, но ответил: "Да кто его знает" - "Домой хочешь" - "Кто же не хочет домой" - "Пиши общими словами просьбу помиловать". Но, чорт с ними! Я ничего не написал. Не захотел. И все об этом спрашивают, но это - технический вопрос. Могли сами опубликовать, подделать подпись.

- Что было дальше?

- Закинули в "хату", переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят. Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033" (описывает жизнь людей в московской подземке после ядерной войны. - Ред.). Затем были еще книги, и рисовал рисунки - всякие узоры. Делать было нечего - начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь.

- Там было лучше, чем в том СИЗО, где ты ждал приговор?

- Это было хорошо, потому что это были изменения. Еще, в "Лефортово" давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку и он там прилипал. Что-то среднее между хлебом и тестом.

Прошло три недели, ночью будят: "Вещи собирай". Я все собрал, разорвал хлеб, взял его кормить птиц. Дали документы, деньги. Вот - карбованцы (достает из кармана несколько тысяч российских рублей).

- Рубли?

- Я принципиально перевожу! Повели. Слышу в другом крыле люди перекрикиваются "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в черном с флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "Сейчас будет "мроприятие"(избиение заключенных). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвою было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремля. Затем самолет.

- И как ты сейчас себя чувствуешь?

- Устал.

- Несколько последних вопросов. Что дома сделаешь в первую очередь?

- Посмотрю новости.

- Уже есть какие-то планы на ближайшие дни?

- Нет. Надеюсь, ложиться в больницу не буду. -

Девушка, к которой вы ехали в Минск, из-за переписки с которой вас обвиняли, что-то писала вашим родителям или вам?

- А вы знаете где эта девушка? Может ее в живых нету.

Источник: https://censor.net.ua/n3147150
 
 
 Топ комментарии
 
Молодой , глупый. Понестись за "варенником " в Беларусь ...
 показать весь комментарий
 
Ты лутше расскажи дурачек за чем ты поперся в Беларусь? где тебя повязали ФСБ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодой , глупый. Понестись за "варенником " в Беларусь ...
 показать весь комментарий
 
 
він не тільки дурачок ... але ще й і мудак ..
 показать весь комментарий
 
 
В чем мудак? Или вы привыкли оскорблять людей просто так?
 показать весь комментарий
 
А что моряки лучше Гриба? Им вверили новые корабли на которые всей страной скидывались, они их просрали, даже не оказав врагу сопротивления, их как курей кацапы посадили в клетки, а потом они прилетают на самолете после обмена и радуются как будто они герои мля да еще ордена получают и кортики- награда за большие заслуги. Ах*еть если сдаться в плен с полным рожком патронов ето большое геройство то ета страна не заслуживает на существование. С таким успехом можно наградить 25-ю десантную бригаду за то что они в 2014 сдали безоружным сепарам на дамбасе 5БМП и Нону
 показать весь комментарий
 
Я бы за такого придурка и на килограмм сала не поменял. Клоунский пиар. Там единственный кто достоин-Балух, пострадал за убеждения и преданность Украине.
 показать весь комментарий
 
 
А что тут такого? Предлагаете сидеть смирно на диване, наращивая пивное пузико за телевизором, как вы?
Ещё скажите, что он виноват, что в Беларуси его повязало ФСБ. Имейте совесть хотя бы, а то понесло вас.
 показать весь комментарий
 
Только странно что ни Парашенко ни Зеленский не требовали от своего дружбана Лукашенка освобождения Гриба. Ведь ето его территория и ему отвечать, ему и к ***** на поклон идти. А если Лука уже не котролирует свою страну то смысл с ним вообще встречаться и тем более приглашать каждый год в Украину
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко с путинской РФ в военно-политическом союзе и всех сопутствующих ведомственных договорах. В том числе содействия КГБ - ФСБ. Юридически защищен - по запросу ФСБ...
 показать весь комментарий
 
Ты лутше расскажи дурачек за чем ты поперся в Беларусь? где тебя повязали ФСБ...
 показать весь комментарий
 
 
Молодий і дурний - от елементарна причина.
До речі, це тоді була стандартна практика - такі ґачки закидалися багатьом, хто займався подібною діяльністю, зокрема проукраїнськими публікаціями. Кажу, бо знаю.
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница зачем ездил...Я , например, ненавижу рассию, но ездила в Беларусию по просьбе знакомой, сопровождая ее на консультацию к врачу...Меня точно так могли взять за мои комментарии в социальных сетях и состряпать дело ... От того, почему Павел ездил в Минск, ху и ло не перестает им быть!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ой ну дайте людям привести все дела в порядок, а потом уже берите интервью.
 показать весь комментарий
 
 
да шо вы с тем грибом- девка написала письмо, поехал за любовью, а тута уже к герою представлять нужно
 показать весь комментарий
 
 
Какой установка "Бук"?
Какой международный трибунал с осуждением Расии?
Какие свидетели?
Ехал к бабе, а мы его вернули, слава!
 показать весь комментарий
 
 
Ото ж як воно буває, хлопче, коли головою не подумати... І тобі потрібна була ота кацапка?
Але все позаду.
З поверненням, братчику-мухоморчику! Ти вистояв. Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
) мой камрад, омский заробитчанын, пытается всё переубедить мну, шо на расеюшку сцуки все наезжают, особливо "чопорный запад", а сам омск не клоака, а супергород. в октябре сам ***** туда приезжает, щас фасады домов ремонтируют, полотном красивым затягивают ))
 показать весь комментарий
 
 
Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 6203Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 2199Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 3065

типа такого? (правдв это нижний новгород) ))))))
 показать весь комментарий
 
 
Іншим разом,нехай користуїться презервативами,як поїде в кацапстан на женихання!Бурятки вони такі бестії😆,але того не варті!
 показать весь комментарий
 
 
сложный вопрос. йа тож не могу понять. тот же мой камрад. когда я приезжаю в Украину и мы собираемся всёй нашей походной группой, то вечно чубымся с ним. он прёт, шо как я могу жить на западе и не ностальгировать за Украиной, шо я пинда и сволочь предал её,... ? толи дело вот он, когда постоянно, но даже на то короткое время ездит на заработки в рашу, всегда умирает от тоски по Украине и ждёт не дождётся когда вернётся обратно. причём мы то оба прекрасно знаем, как выглядит действительная раша, а не фасадная)). но как только он едет туда в очередной раз, ну милее и краше раши нет! и ***** вобщем то не ***** и остальное тож не так как мы знаем. и народы браття и живут они получше украинцев,... ))). во где для мну загадка природы )))
 показать весь комментарий
 
 
У нас 4 млн. укранцев ( по твоим словам гаденышей) работают и живут в Мордоре! Ео это не даёт никому право судить не виноватых, обвиняя их во всякой надуманой фигне! И не Гриб виноватый в поездке, так как ехал не в мордор , а маленький кремлевский карло!
 показать весь комментарий
 
 
я тебе больше скажу, у нас пол страны дебилов!
 показать весь комментарий
 
Пожелаем Герою встретиться таки со своей девушкой!
 показать весь комментарий
 
но только уже на его территории...
а то слишком дорого Украине его свидание прошлое обошлось...
да и ему оно навряд ли понравилось ))))
 показать весь комментарий
 
 
та не дала ж...не успела! только підманула підвела... (под статью)
 показать весь комментарий
 
 
Попался глупо, но вёл себя достойно. Из 35 многие на помилование написали, если не большинство, а он -нет. Проявил твёрдость
 показать весь комментарий
 
 
А теперь давайте снимем розовые очки-про Зе, мертвечука и пуйла-https://www.youtube.com/watch?v=lyLsXhuBz2k
 показать весь комментарий
 
Головне щоб тріперу не привіз до країни! Феофанія кажуть, лікує всі хвороби!
 показать весь комментарий
 
Эта была Любовь! ...если у тебя её небыло -- значит у тебя и Жизни небыло ... ...так, просто небо покоптил...
 показать весь комментарий
 
В ньго любов,а тріпер у всієї країни,якось не по феншую! В крим також багато їздить по загорать і покохатися.Так і Дніпровської води не вистачить всіх вимінювать!
 показать весь комментарий
 
 
Мне почти 60 -- но я ж тоже такой дурак, шо взаимно влюбился! *) ...и в Минск, раза с три, в том году мотался... ...щас токо Вильнюс! -- тоже совдепия недобитая, но не так страшно...*)
 показать весь комментарий
 
Девушка, к которой вы ехали в Минск

...у меня тоже в Минске девушка -- я туда больше нинагой... -- меня воротит от совка.
Шо касается тюряги и прочего -- всё честно!
 показать весь комментарий
 
 
Уж если и менять было,так это 34 на 35...Этого оставить в рашке. Дебил бл........Экзотики ему сексуальной захотелось. На нулевую линию его теперь отправить....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А моряків, парашенко відправив у полон,а коли інші визволили, то сивий боров-мародер почав кувікать! Це я, це я!
 показать весь комментарий
 
 
это как в голодоморе, сами украинцы виноваты ,а не рашисты кровожадные со своими вождями психически больными педофилами Закройте свои пасти,🐸🤡💩🤢🐒👅 поганые! Он ещё ребёнок и свободный человек , молитесь на своих недомерков ***** и🤡🐒 *************! Зебилы
 показать весь комментарий
 
 
О. Все. Полізла сутність зебілів.
То ще вчора було "ну що порохоботи розкажіть їм (полоненим) про обмін і що вони там сидіти далі повинні були"
А сьогодні вже "дурень чого поперся", "не тільки дурень а і мудак"
Ось і все що треба знати про поціновувачів Зеленського.
 показать весь комментарий
 
 
Читаю коменти - і просто "у захваті", які у нас є "добрі" люди. Аж згадується історія кінця 2 Світової - коли звільнених військовополонених одразу ж до ГУЛАГу з клеймом "зрадників".
Не вистачає класичного - "что ж тьі, ****, в танке не сгорел?"
 показать весь комментарий
 
"Кохайтеся, чорнобриві,Та не з москалями,Бо москалі - чужі люде,Роблять лихо з вами." Т.Г. Шевченко каждое слово этого великого украинского поэта актуально и сейчас
 показать весь комментарий
 
 
Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Источник: https://censor.net.ua/n3147150
------------------------------------------
Это показатель уровня знаний реальной жизни, что кнопки не только нажимаются , а еще и крутятся . Наверно больше никого не было для освобождения или кому то было выгодно отдать такого зека из России.
 показать весь комментарий
 
 
Поколение тех кому 20 не знает уже как дисковым телефоном пользоваться
Тут неудивительно как раз
 показать весь комментарий
 
И продолжение фразы " поэтому следующий раз поеду к чувихе прямо в Москву, что бы не затруднять органы с Лубянки поездкой в Минск." ( баран из за твоей глупости пришлось отдать РФ реального террориста или бандита, надеюсь что батько всыплет ему ремнем ниже спины)
 показать весь комментарий
 
 
Щас Гриб посмотрит Поросячий Прямой и офигеет ))
 показать весь комментарий
 
 
Секс-турист, блін, невдаха. Оце що буває, коли не голова думає, а головка.
 показать весь комментарий
 
Хотел попарить писюна-уже политзаключенный. Трэш.
 показать весь комментарий
 
 
Таких дурачков нужно оставлять в казлостане...
 показать весь комментарий
 
Самая неприятная цена за секс который не состоялся. А если бы состоялся то он сказал бы тоже - "Я все время знал, что обмен будет" ))
 показать весь комментарий
 
Какая девушка? У пацана в ВК ник был - Роман Шухевич, товарищ майор с ним переписывался, а не девушка.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю на пару недель подобными сенсациями удастся отвлечь народ от подковерной возни, а там глядишь и лугандонию проглотим на росейских условиях ведь там же наши люди. Ну подумаешь, убивали,пытали, избивали за украинский флаг, неперь у них амнистия.И вообще кто старое помянет... будет отвечать по рассийским законам, ведь мы же братья и законы у нас теперь общие.
 показать весь комментарий
 
На той неделе как раз прочёл первую книженцию этого самого их Глуховского, а вчера как раз закончил проходить первую игрулину. Молодцы 4А Games, сделали из средняковой книги годную русофобию, ещё и продали её, в том числе и расеянам Перше інтерв'ю в'язня Кремля Павла Гриба після звільнення: "Я весь час знав, що обмін буде" - Цензор.НЕТ 3322
 показать весь комментарий
 
 
за это чмо мы отдали матерых террористов, убийц наших солдат и офицеров, капец.
 показать весь комментарий
 
Пипец что происходит, у 80 процентов откомментивших молодости и чувств по ходу не было. Суть в том, что было похищение человека и удержание его незаконно. А вы обсуждаете какую-то несвязанную с этим хрень. Напомню право каждого человека на свободное перемещение, закреплённое между прочим в конституции, статья 33.

Зрада совсем затуманила вам разум.
 показать весь комментарий
 
С каких куёв он "полит"??? "Патриёт" х*ров попхался в союзное врагу государство на стрелку с вожделенной телкой, подставой ФСБ, которую видел только на фотках ВК (!!!) Это у нас нынче "патриотизмом" называется??? Начали лепить из него "хероя"! Щас он о чем угодно расскажет- и о своих "патриотических чуйствах", и о "борьбе в рашистских застенках", и о "несломленной воле". А где были эти "чуйства" когда он в ВК заходил? Когда на козу в кокошнике запал? Когда попхался в Бульбастан?

Никогда не было у меня позитивного отношения к этому прыщу. А после того, как он, хотя бы из соображений элементарной благодарности, отказался пожать руку человеку, благодаря которому получил свободу- Зеленскому (ведь и ежу понятно, что при барыге он отмотал бы свой срок по полной. Как папик не истерил про "умирающего сына-инвалида", никаких сдвигов в освобождении не было), для меня он вообще стал нулем. Подозреваю, что он, как и Афанасьев, пополнит ряды дякул и будет строить "политическую карьеру" на вылизывании барыгиного дупла и обливании помоями того, благодаря кому он вернулся домой!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх