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 Политика Украины
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 МИД Украины выразил протест в связи с проведением оккупантами "местных выборов" в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ на оккупированной территории Крыма "местных выборов" в органы власти, образованные российской оккупационной администрацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как подчеркивают в дипломатическом ведомстве, Автономная Республика Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

Так называемые местные выборы - это грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, и целого ряда международных правовых документов и договоров.

"Результаты этого незаконного голосования является юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - говорится в сообщении .

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В МИД добавили, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиление международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма .

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживания диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям", - отметили дипломаты.

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МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов в оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

Источник: https://censor.net.ua/n3147149
 
   
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Зебил, а причем тут европа?! Пока Украина боролась, европа сохраняла санкции, кремлефюррер был изгоем. А теперь зеУкраина предпочла капитуляцию, так а почему европа должна вам мешать?!
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Блин да ты напрочь лишен понятия под..бка. ну нельзя же все так буквально воспринимать. А неразобравшись в своей мозговой вате тем более оскорблять собеседника. Это чисто по кацапски вначале в рыло, а потом я тебя не расслышал.
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Какой нафиг протест?! Что это за высер от ЗЕпутинского мида?! Вчера ж омбудсмен взяла на поруки укр моряков, которые были осуждены рашистами за незаконное пересечение границы в украинских (!) территориальных водах! Зебилы, вы это сделали вместе - ради одной фотки клована в новостях, вы признали Крым кацапским!
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...зеваю... ...когда ***** сдохнет, Крым тоже не вернётся! ...патамушо Украина -- всегда просто страна -- странная -- и никогда Государство!
-- жида Гетьманом избрала! ...ну, извините... -- Гоголя, что ли, почитайте, или Шевченко?
За шо боролись, на то и напоролись.
ТЧК -- крапка.
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Какой такой пратест?
А ну-ка заткнуться!

"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."
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Вчера сдали Крым, а сегодня протестуют. Ахахахаха лицемеры.
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